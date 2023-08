Päättäjän kynästä: Ajatuksia ja Kuntaliiton linjauksia koskien hallitusohjelmaa

Eduskuntavaalit käytiin huhtikuun toinen päivä. Tulos tiedetään ja sen välittömät seuraukset. Vaikean synnytyksen jälkeen maassa on enemmistöhallitus, ainakin toistaiseksi. Seuraavassa nostan muutamia ajatuksia ja Kuntaliiton linjauksia koskien hallitusohjelmaa.

Hallituksen tavoitteena on toteuttaa perusopetuksen kokonaistarkastelu ja – uudistus viimeistään 2025. Peruskouluun tulisi 2–3 viikkotuntia lisää keskittyen ydinosaamisiin, matematiikkaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Samalla hallitus on asettanut koulutoimelle yhden prosentin säästötavoitteen. Kun tiedetään kustannustason yleinen nousu ja oletetaan sen vielä jatkuvan, on ilmeistä, että niukkuutta jaetaan kunnissa. Onko tuloksena etäopetukseen joutuminen ja erilaisten verkostoperuskoulujen synty.

Mahdollisesti annetaan myös määräyksiä riittävästä väestöpohjasta perusopetuksen järjestämiseksi kunnassa. Joutsan peruskouluverkko on ”valmis”, entä verkostoyhteistyön lisääminen Luhangan ja Toivakan suuntaan, ehkä muuallekin.

Hallituksen tavoitteena on myös lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistus vuoden 2025 aikana. Uudistaminen tässä yhteydessä tarkoittanee leikkauksia. Hallitusohjelmaan on kirjattu noin 12 %:n eli 100 miljoonan euron säästötavoite tuleville vuosille. Jos suhteutetaan tuo tavoite Joutsaan, jonka asukasluku on lähes promillen valtakunnan väestöstä, tarkoittaa se lähes 100.000 euron valtionosuuden alenemaa Joutsalle.

Jo nyt kunta laittaa omaa rahaa 2141 euroa (TP2022) eli 17 % nettokustannuksista jokaista lukiolaista kohti ja jatkossa pitää maksaa vielä enemmän. Kustannussäästöjä on haettava. Verkko- ja etäopetusta ja lukioyhteistyötä on lisättävä ja kaikki kivet on käännettävä opetuksen laadusta tinkimättä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen esitti muutama viikko sitten JS:n palstalla huolensa kunnan taannoisesta päätöksestä tukea omaa lukiokoulutusta kunnan varoista ja säilyttää lukio Joutsassa. Mielestäni tukipäätös on ollut oikea ja siinä tulisi pitäytyä jatkossakin. Lukio on tärkeä joutsalaisille nuorille ja Joutsan kuntakuvalle. Samalla se on taannut pätevät hakijat koulutoimeen koska opettajat ovat yhteisiä perus- ja lukio-opetuksessa.

Edellinen hallitus alensi varhaiskasvatuksen maksuja nostamalla maksun perusteena olevia perheen tulorajoja. Nykyisen hallituksen ohjelmassa tavoitteena on asettaa kriteerit varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle. Niiden kustannusvaikutukset eivät ole vielä selvillä.

Henkilöstöpula varhaiskasvatuksessa on merkittävä. Uusia varhaiskasvattajia tulisi valmistua 1400 jokainen vuosi, jotta henkilöstövajetta saataisiin alennettua. Ilmeisesti osana kriteerien asettamista olisi AMK-sosionomien kelpoisuuksien tarkastelu. Vaikka osallistuminen varhaiskasvatukseen on yleisesti hyvällä tasolla, on maahanmuuttajien ja vähemmistöjen lasten osallistumista saatava kasvamaan. Kuntaliiton tietojen mukaan yhä useampi kunta on luopunut tai luopuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Keski-Suomessa ainakin Konnevesi, Kyyjärvi ja Multia luopuivat maksuista tämän vuoden alusta, myös naapurikunta Pertunmaa.

Joutsan Demarit tekivät valtuustoaloitteen maksuttomuudesta, mutta se ei johtanut myönteiseen lopputulokseen. Voi vain jäädä miettimään miten edellä mainitut pienet kunnat päätyivät ennakkoluulottomasti toiseen tulokseen ja Joutsa ei. Mainitut kunnat eivät ole Joutsaa kummoisempia.

Monien ukrainalaisten pakolaisten yhden vuoden oleskeluaika Suomessa tulee täyteen lähiaikoina. Tilastojen mukaan ennakoitua harvempi ukrainalainen on käyttänyt mahdollisuuttaan hakea kunnan jäsenyyttä ja siten siirtyä normaalien kuntapalvelujen piiriin. On kiintoisaa nähdä miten käy Joutsassa. Asiaan on kuitenkin varauduttu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saralla.

Saamme nähdä, kääntyykö kunnan asukasluku vihdoin kauan kaivattuun kasvuun.

Leo Niinikoski (sd)

Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan pj

