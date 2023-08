Kun #MeToo Luhankaan tuli

Kun vuonna 2017 sosiaalinen media täyttyi kummallisesta hästägistä (se risuaita sanan edessä) #MeToo, en ollut vielä valmis. Touhu näytti joukkohysterialta. Se oli yksinkertaisesti liikaa.

Jokin oli kuitenkin muuttumassa ja rytisten. Yhtäkkiä seksuaalinen häirintä oli kaikkialla. Se kaavittiin raakana ylös päivänvaloon vuosisatojen vanhasta hyssyttelyn ja vähättelyn kehdosta. Me too-kampanja syntyi alun perin jo 2007. Sen tarkoituksena oli tukea vähemmistöjen kokemaa seksuaalista väkivaltaa. Kymmenen vuotta myöhemmin ilmiö räjähti näyttelijäpiireissä, kun yhdysvaltalainen näyttelijä Alyssa Milano kehotti asianomaisia jakamaan tuota risuaitaa Twitterissä. Tällöin puhuttiin yleisesti naisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä. Kun seuraavana päivänä jopa minä, kainuulainen tollisko ihmettelin kavereitteni risuaitoja, oli tunnistetta jaettu Facebookissa jo 12 miljoonaa kertaa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

MeToo aiheutti perustuksia mylläävän myräkän. Pian jokainen joutui puntaroimaan käytöstään ja kokemuksiaan uudessa valossa. “Olenko ahdistellut, olenko tullut ahdistelluksi?”

Pääroolissa oli naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja väkivalta, eikä se miellyttänyt kaikkia. Samaan aikaan noussut intersektionaalinen feminismi herätti vastustusta. Ei pelkästään konservatiiveissa.

Itsekin olin hämmentynyt tuttujen asetelmien muuttumisesta. Tuohon aikaan olin eräänlainen sovinisti. Halusin olla yksi jätkistä ja vaieta epämiellyttävistä jutuista. MeToo rantautui omaan musiikkikuplaani rajusti vuonna 2020, jolloin päivänvaloon tuotiin useita yhteisössä piilossa lojuneita häirintä- ja raiskaustapauksia. Kun pöly vähän laskeutui, näin kirkkaammin. Kuinka paljon eri yhteisöissä olikaan sallittu huonoa käytöstä ja piiloteltu jopa väkivaltaa? Kuinka kurja on kulttuuri, jossa pieni lääppiminen ja ahdistelu on ok? Nyt kaikki muuttui ja uhreja viimein kuunneltiin.

Luhankaan MeToo saapui kuusi vuotta pyörremyrskyn jälkeen. Jälkijunassa, mutta mitä voi odottaa, eihän tänne pääse edes bussilla. 18.7. 2023 Yle uutisoi kokoomuspuolueen antaneen huomautuksen luhankalaiselle kunnallispoliitikolle häiritsevästä käytöksestä. Yle haastatteli kahta naista, jotka kertoivat seksuaalissävytteisistä, ei-toivotuista viesteistä kyseiseltä henkilöltä.

Minulla eikä kellään ole oikeutta tuomita tätä poliitikkoa etukäteen, mutta ei myöskään puolustella häiritsevää käytöstä. Jälkimmäistä tietenkin tapahtui jo kylän iloisessa someryhmässä, jota luin silmät pyöreänä. Niin kauan kuin täällä tallustaa miehiä (ja naisia!), joiden mielestä seksiviestien lähettely ja seksuaalinen ahdistelu kuuluu miehenä olemiseen, MeToolle on yhä tarvetta.

Sanna Klemetti