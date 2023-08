Puulan seutuopistossa tänäkin lukuvuonna laajat harrastusmahdollisuudet

Puulan seutuopiston uusi lukuvuosi käynnistyy syyskuun alkupuolella. Joutsassa, Kangasniemellä ja Toivakassa toimiva opisto tarjoaa tänä lukuvuonna Joutsassa mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan, musiikin ja kädentaitojen harrastamiseen ja niiden ohella myös esimerkiksi kielten, digikuvauksen, akvarellimaalauksen ja sanataiteen opiskeluun.

Uutta ovat rehtori Kari Kropsun ja toimistosihteeri Paula Lavian mukaan esimerkiksi kehruu-, salsa-, lavatanssi- ja kansallispukukurssit sekä mahdollisuus opiskella kieliä etänä. Kropsu tiivistää tarjolla olevan siis paljon tuttua, mutta jotain uuttakin. Myös toiveita muista kursseista otetaan rehtorin mukaan vastaan ja niiden toteuttamismahdollisuudet selvitetään.

Kropsun mukaan yksi opiston strategiaan kirjatuista periaatteista – esimerkiksi kaikenikäisten hyvinvoinnin edistämisen ohella – on elää ajassa reagoiden kurssilaisten ja yhteiskunnan tarpeisiin.

– On tärkeää, että opisto elää ajassa ja ihmisten arjessa mukana. Pyritään vastaamaan niihin toiveisiin ja tarpeisiin, mitä kulloinkin on, sanoo rehtori.

Myös taiteen perusopetus jatkuu, eli taidekoulu ja musiikkikoulu toimivat yhä ja niihin toivotaan uusia opiskelijoita. Joutsan musiikkikoulussa on soitettu pianoa ja viulua, mutta Kropsun mukaan soitintoiveitakin voi esittää.

Kaikkiaan tarjolla on noin 250 kurssia, joista Joutsassa runsaat 80. Yleensä määrä vielä kasvaa Paula Lavian mukaan hieman lukuvuoden aikana. Tosin ihan kaikki suunniteltu ei toteudu. Kropsu ja Lavia sanovat ryhmien toteutumisen edellyttävän yleensä vähintään seitsemää osallistujaa, tosin sitä katsotaan aina tapauskohtaisesti. Joka lukuvuosi jotain jää kutenkin toteutumatta.

– Varmaan se parikymmentä prosenttia kursseista jää alkamatta, arvioi Lavia.

Puulan seutuopisto on tarjonnut säännöllisten harrastusryhmien lisäksi luentoja eri aiheista. Esimerkiksi keväällä 2022 järjestetyllä luennolla ihmisiä heräteltiin pohtimaan häiriötilanteisiin valmistautumista. Joutsan nuorisoseurantalolla järjestetyn luennon piti opiston rehtorina tuolloin toiminut Mirka Savolainen (kuvassa vasemmalla kuvan yläreunassa). Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Opiskeluun liittyvät peruskuviot ovat entisellään. Kursseista kerrotaan opiston nettisivuilla ja oppaassa, joka on jaossa esimerkiksi Joutsan ruokakaupoissa ja Leivonmäen kyläkaupassa, ja tänään käynnistyvä ilmoittautuminenkin tapahtuu vanhaan tapaan.

– Netti on tietysti se pääasiallinen vaihtoehto, ja sitten voi soittaa tai käydä opiston toimistossa, Paula Lavia neuvoo ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumisen suhteen poikkeus ovat musiikkikoulun kurssit, jotka ovat yksityisopetusta, eivätkä siksi näy netissä. Musiikkikouluun voikin ilmoittautua vain ottamalla yhteyttä opiston toimistoon tai musiikkikoulun vastaavaan opettajaan.

Opintoseteli on käytössä tänäkin lukuvuonna, sen arvo on nyt Kari Kropsun mukaan 20 euroa. Yksittäiseen kurssimaksuun tarkoitetun opintosetelin voivat saada esimerkiksi maahanmuuttajat, työttömät ja eläkeläiset. Seteleitä myönnetään Opetushallituksen opintosetelikriteereiden mukaisesti ja niitä voidaan myöntää niin kauan, kun opintoseteliavustusta on jäljellä.

Kropsu toivoo ihmisten hakeutuvan seutuopiston opintoihin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja tarjonnasta löytyvän jokaiselle jotain. Rehtori itse pitää tarjontaa monipuolisena, mutta sanoo, että toiveita kyllä kuunnellaan.

– Ja jos jollain on sellaisia tietoja ja taitoja, joita haluaisi jakaa eteenpäin ja ajattelisi, että tämä olisi kiinnostava myös muille jakaa, niin otamme myös sellaisia ehdotuksia vastaan ja lähdemme selvittämään, voisiko järjestää kurssin tämmöisistä lähtökohdista.

Viime lukuvuonna Puulan seutuopistossa annettiin yhteensä noin 8.400 opetustuntia, joista Joutsassa runsaat 2.900. Opiskelijoita oli noin 3.500, joista Joutsassa runsas 1.000.

Puulan seutuopiston uusi rehtori Kari Kropsu teki ensiesiintymisensä opiston kevätjuhlassa huhtikuussa. Kuva: JS Arkisto / Janne Airaksinen

Opiston uusi rehtori on opistotaustaa omaava musiikin ammattilainen

Jyväskyläläinen Kari Kropsu on toiminut Puulan seutuopiston rehtorina toukokuusta lähtien. Hän haki virkaa, koska pitää vapaata sivistystyötä ja kansalaisopistotoimintaa todella kiinnostavana jo lähtökohdiltaan ja omasi niistä taustaa ennestään. Hän on toiminut aiemmin apulaisrehtorina Soisalo-opistossa, musiikin pääopettajana Linnalan opistossa ja rehtorina Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistossa. Kropsu iloitsee vapaata sivistystyötä tarjoavien oppilaitosten runsaudesta.

– Hienoa, että tämä verkosto on Suomessa näin laaja ja kattava, ja ihmisillä on mahdollisuus hakeutua näihin opintoihin matalalla kynnyksellä.

Opetustyön lisäksi Kropsu on työskennellyt kapellimestarina useiden suomalaisten sinfoniaorkestereiden kanssa ja Suomen Kansallisoopperassa sekä toiminut viimeksi ennen nykyistä virkaansa Savonlinnan orkesteriyhdistyksen taiteellisena johtajana ja väliaikaisena intendenttinä. Musiikki on ollut osa hänen elämäänsä jo pitkään, sillä jo lapsena hän seurasi laillaan kapellimestarina ja kanttorinakin toimineen isänsä harjoittelua. Omia musiikkiopintoja seurasi myöhemmin ura musiikin parissa.

Puulan seutuopistossa Kropsun työ on painottunut toistaiseksi Joutsaan. Joutsa on jatkossakin rehtorin työn pääpaikka, mutta minkä verran työviikostaan rehtori on Kangasniemellä ja Toivakassa, se tarkentuu myöhemmin.

Kropsu on tietoinen edeltäjiensä tiuhasta vaihtumisesta – edellinen rehtori oli virassa vain vuoden ja kaksi aiempaa kolmisen vuotta – mutta ei katso sen kertovan mitään erityistä, vaan ajattelee edeltäjiensä tehneen ratkaisut omista lähtökohdistaan. Kysyttäessä, millaisella tavoiteaikataululla hän itse on ryhtynyt virkaan, hän nauraa.

– Ei minulla ole tavoiteaikatauluja tässä. Minusta on tosi hienoa, että olen tähän tullut valituksi ja että meillä on asiantuntevat ihmiset täällä töissä.

Uusi rehtori odottaa jo mielenkiinnolla opiston tulevaa opettajatapaamista.

– Juuri se tietotaidon monipuolisuus ja paljous, mikä sieltä tulee niiden ihmisten välityksellä, on kiinnostavaa. On mielenkiintoista ja kivaa heidän kanssaan ja kaikkien kanssa sitten yhdessä lähteä kehittämään opistoa eteenpäin.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Puulan seutuopiston rehtori Kari Kropsu ja opiston Joutsan toimipisteen toimistosihteeri Paula Lavia.

