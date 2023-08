Sankarihautausmaakävelyllä kuultiin sodissa menehtyneiden taustoista ja ihmiskohtaloista

Joutsassa on pidetty hautausmaakävelyjä aikaisemmin, mutta Tapio Nurmisen viime kuussa vetämä sankarihautausmaakävely oli ensimmäinen laatuaan. Nurminen on tehnyt Joutsan veteraanimatrikkelin vuonna 2006, ja perehtyi tuolloin aiheeseen syvällisesti. Paikalla oli useampi kymmenen henkeä, jotka saivatkin runsaasti tietoa sankarihaudoissa makaavien sodissa kaatuneiden taustoista. Nimet ja kuolinajat marmoritauluissa muuttuivat Nurmisen kertomuksissa kerran eletyn elämän uudelleen häivähdyksiksi.

Talvi- ja jatkosodan hautoja on lähemmäs 200, joten kaikkien kohtaloja ei voitu tietenkään käsitellä kierroksella, eikä tässä jutussakaan ole mahdollista kertoa kaikkea haudoilla kuultua. Nurmisen mukaan hänellä on niin runsaasti tallessa materiaalia ja muistitietoa, että toinen sankarihautausmaakierros on ajankohtainen kesällä 2024.

Reilun tunnin kierros meni kronologisesti, joten ensimmäisenä Nurminen käsitteli sisällissodan valkoisten puolella kaatuneiden muistomerkissä olevat nimet. Vuonna 1922 paljastetun muistomerkin on valmistanut Heinäsen kiviveistämö Hämeenlinnasta. Sama veistämö teki myöhemmin Eduskuntatalon kivityöt.

Ensimmäiset paikalliset kaatuivat vuonna 1918 maaliskuussa Lusin taistelussa. Punaiset valtasivat Heinolan suunnasta hyökäten Lusin pariksi päiväksi, jolloin etulinjan voidaan sanoa siirtyneen Hartolaan. Siksi Hartolasta evakuoitiin muun muassa ruokavarastoja Joutsaan turvaan. Vihtori Maunula sai 13.3. Lusissa osuman kiväärinluodista menehtyen pian. Jussi Ahvenainen, pankinjohtajan poika, kaatui Heinolassa 2 päivää myöhemmin.

– Joutsassa muistetaan Iivari Kauranen jääkäreistä puhuttaessa, mutta itse asiassa Ahvenainen oli se ensimmäinen, jonka oli tarkoitus lähteä Saksaan. Itse asiassa Ahvenainen sukulaismiehensä kanssa houkutteli Iivarin lähtemään mukaan vuonna 1915. He olivat jo ennättäneet Seinäjoelle, jossa Ahvenaisen velipojan, äidin lähettämänä, onnistui taivutella hänet palaamaan kotiin, kertoi Nurminen.

Hugo Hokkanen Pappisten suunnasta kaatui Tampereen suunnalla, samoin Harry Fromholtz. Kalkkisten suunnalla kaatuivat Einar Heinonen ja Vilppu Nurmi. Nurmi oli 60-vuotias hevosmies, joka erehtyi ajamaan linjoista läpi punaisten puolelle. Punaiset sitten hänet pistimillä ottivat hengiltä.

Heinonen joutui partiomatkalla Kalkkisten kanavan suunnalla oman miehen pettämäksi. Viiden hengen partiossa oli mukana Nokasta kotoisin oleva asevelvollinen, joka ampui Heinosen ja ryhmänjohtajan, loikaten sitten punaisten puolelle. Loikkari selvisi ihmeellistä kyllä hengissä myös sodan jälkimaininkien läpi, sillä hän jäi kiinni vasta 1919, jolloin kuolemantuomioita ei enää pantu toimeen.

Juho Laitinen oli Tyyskänmäestä kotoisin, Ollinsalmen lähistöltä, ja hän menehtyi Viipurin valtauksessa sisällissodan loppuvaiheissa. Laitisen vaiheista ei ole säilynyt juurikaan tietoa jälkipolville.

Suomalainen tapa, jossa kaatunut tuotiin kotiseudun multiin, ei ollut Talvisodan alussa ollenkaan selvä asia. Muualla päin maailmaa oli nimittäin tapana, että kaatuneet haudataan rintamalinjan läheisyyteen kenttähautausmaille. Vasta joulukuun aikana 1939 menettelytavoista päästiin yksimielisyyteen armeijan hallinnossa.

– Tähän vaikutti se, että kun ensiksi ruumiit oli kerätty Kaatuneiden Evakuoimiskeskuksiin (KEK), niin joidenkin omaiset olivat jo järjestäneet kaatuneita kotiseudulle haudattavaksi. Lisäksi taustalla oli sisällissodan esimerkki, jossa kaatuneet oli tuotu kotiseuduille.

– Maailmanmittakaavassa poikkeuksellinen operaatio, jo pelkän logistiikan vuoksi. Tarkoittihan se lähes sadantuhannen ruumiin kuljettamista junilla satoja kilometrejä viime sotien aikana.

Ensimmäiset Joutsan sankarihautajaiset Talvisodassa pidettiin 31.12.1939. Silloin haudattiin 3 kaatunutta. He olivat Eino Kauranen, Väinö Laakso ja Esko Lehtinen, ja kuolema oli kohdannut heidät Taipaleenjoen taisteluissa.

Ensimmäiset haudat ovat linjassa Vapaussodan muistomerkin kanssa. Sittemmin hautausmaa levisi laajemmalle, sillä kukaan ei voinut tietää, että loppujen lopuksi paikalle haudataan lähes 200 kaatunutta. Joutsassa ei sentään tila loppunut kesken, joissain kunnissa kerran haudatut on jouduttu kaivamaan ylös ja siirtämään toiseen paikkaan tästä syystä.

Talvisodan vainajista mainittakoon kirjurialiupseeri Aleksander Poschehonoff, joka oli lähtöisin Terijoelta. Hänet on haudattu sinkkiarkkuun odottamaan sitä päivää, että olot rauhoittuisivat ja Terijoki palaisi taas osaksi Suomea, jolloin ruumis siirrettäisiin kotiseudun multiin. Arkku on muuten hitsattu umpeen Joutsan kirkon sisällä.

Alpo ja Otto Järvinen olivat Mankinsaaren Hätälästä, eli rinnakkain ovat setä ja veljenpoika. Tuure Saarela, Hankaan kylältä, meni 9.3.1940 Taipaleessa omaan ansoitukseen menehtyen vaikeasti haavoittuneena. Pappisista lähtöisin ollut Toivo Takala oli 18-vuotias työvelvollinen, joka oli Saimaan kanavalla siirtämässä räjähdelaatikkoja ja yksi niistä räjähti. Takala kuoli talvisodan viimeisenä päivänä ja on sodan nuorin kaatunut.

Hyökkäysvaiheen ensimmäiset suuret hautajaiset pidettiin elokuussa 1941, ja silloin haudattiin 35 vainajaa. Sotilaspojat kantoivat arkkuja, ja kesäaikaan ruumiit haisivat jo pahasti.

–Sanotaan, että sodassa joutuu kasvamaan aikuiseksi nopeammin kuin pitäisi. Se päti muun muassa näiden nuorten teinipoikien kohdalla.

Pankinjohtaja Armas Pekkosen johtaman komppanian ensimmäinen kaatunut oli alikersantti Emil Salonen. Häneen osui sirpale tykistökeskityksessä. Sodan järkytykset voivat olla myös henkisesti kovia, ja se päti tähän keskitykseen. Sen tuloksena pari miestä meni niin sekaisin, etteivät he joutuneet koko sodan aikana enää rintamapalvelukseen.

– Lisäksi 2 miestä ampui itseään raajoihin ja 1 surmasi itsensä. Ihmiset reagoivat ihmeellisillä ja erikoisilla tavoilla järkytyksiin. Itsensä surmanneen pikkuveli oli kaatunut Talvisodassa, ehkä tästä koituneella järkytyksellä oli osuutta ratkaisuun, pohti Nurminen.

Sodassa kuolee ihmisiä myös sellaisilla tavoilla ja tilanteissa, joita ei aina tule ajatelleeksi. Esimerkiksi vahinko ja erehdys olivat kuolettavia Uimaniemeltä lähtöisin olleen Otto Sieväsen tapauksessa asemasodan aikaan 1943. Hän oli yöllä puhdistanut kamiinan putkea korsun katolla, ja asetoveri luuli tätä vihollisen toiminnaksi ampuen Sieväsen.

Torjuntataisteluja edustavat tässä jutussa Sulo Tupala ja Esko Virtanen. He taistelivat Viipurissa pikakivääriparina, eli ampujana ja apulaisena. Nuoret miehet olivat astuneet palvelukseen samana päivänä, käyneet koulutukset yhdessä, ja yhdessä he myös jäivät vihollisen uhriksi 21.6.1944 Karjalan esikaupunkialueella Viipurissa. Heidän tarkkaa kohtaloaan ei tiedetä, ruumiit jäivät viholliselle ja miehet julistettiin kuolleiksi vasta myöhemmin rauhan aikana.

Lapin sodassa ei kaatunut yksikään joutsalainen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tapio Nurminen (oik.) veti viime kuussa sankarihautausmaakävelyn, joka kiinnosti isoa joukkoa ihmisiä.