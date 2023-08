Onnistunut Ilokuvafestivaali Joutsassa saa todennäköisesti jatkoa

Ensimmäistä kertaa Joutsassa järjestetty Ilokuvafestivaali onnistui yli odotusten. Viiden päivän aikana Joutsan Kinossa esitettiin 25 näytöstä, joissa vieraili yhteensä reilut 440 katsojaa.

– Ensikertalaiselle tuo lähes 450 katsojaa on huikea suoritus! On ollut ilo saada lämminhenkistä ja myönteistä palautetta hyvin eri-ikäisiltä ihmisiltä. Ilahduttavasti saimme festareille myös uutta väkeä mukaan Kinon pyörittämiseen, tästä on mukava jatkaa eteenpäin hyvillä mielin, kiteytti Joutsan Kinon toimintaa vetävä Eero Peltoniemi.

Toisena festivaalipaikkana toimineen Mäntyharjun Kinossa elokuvissa kävi noin 1.400 ihmistä. Festareilla oheisohjelmana järjestettyihin musiikkiesityksiin osallistui noin 400 ihmistä, eli kaiken kaikkiaan Ilokuvafestivaalin kävijämäärä oli 2.250 henkeä.

Joutsan osalta selkeä yleisön suosikki festivaaleilla oli keskiviikon etkojen Barbie, jonka ensimmäiseen esitykseen eivät kaikki halukkaat mahtuneet. Elokuvasta saatiin nopeasti järjestettyä toinen näytös samalle illalle ja yhteensä Barbie keräsi 132 katsojaa.

Torstain näytöksistä suosituin oli Mrs Harris goes to Paris (18 katsojaa). Perjantaina eniten yleisöä kiinnosti Hiljainen tyttö (28 katsojaa) ja lauantaina Taru pienistä sankareista (25 katsojaa). Sunnuntaiaamuna esitetty Rakkaani merikapteeni keräsi suurimman yleisön, 38 katsojaa.

Ilokuvafestivaali saa todennäköisesti Joutsan osalta jatkoa ensi vuonna, alustavat päivämäärät festivaalille ovat 1.-4.8.2023. Sen suunnittelu, mitä kaikkea festivaali tulee elokuvanäytösten lisäksi sisältämään, on jo varovasti aloitettu.

– Kyllä oheisohjelmasta tuli kävijöiltä toiveita ja otimme ne korvan taakse. Mielestäni mikään uusi kiva ei ole poissuljettu Joutsassa, summasi Peltoniemi.

Ilokuvafestivaalin porukkaa yhteiskuvassa Joutsan Kinon rappusilla. Kuva: Jaakko Moilanen