Avoimet yrityssaatavat olivat esillä Joutsan kh:ssa – Reponen luvannut maksaa koko lähes 60.000 euron rästinsä kunnalle elokuun loppuun mennessä

Joutsan kunnan merkittävimmät erääntyneet vuokra- ja takaussaatavat olivat esillä maanantaina 7.8. kunnanhallituksessa. Kokouksessa annetussa ajankohtaiskatsauksessa informoitiin, että Jukolan Juusto Oy:n osalta toukokuun 2023 lopussa Joutsan kunnalle ollut noin 28.000 euron velkasaldo on nyt vähän päälle 9.300 euroa. Kunnanhallitus päätti 29.5.2023, että Jukolan Juustolle tehdään elokuun loppuun ulottuva maksuohjelma, jolla se alkaa heti lyhentämään velkaansa kunnalle 500 eurolla päivässä.

– Jukolan Juusto on hoitanut rästejä maksusuunnitelman mukaisesti ja säntillisesti, kunnanjohtaja Harri Nissinen totesi. Cheddar-juuston valmistukseen erikoistunut Jukolan Juusto toimii Leivonmäen Yritystalossa Joutsan kunnan vuokralaisena vajaan 400 neliön tiloissa. Kunnan talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen mukaan nykyisen maksuohjelman aikana kesäkuun normaali kuukausivuokra on siirretty perinnän kautta osaksi tätä lyhennysohjelmaa, mikä selittää osaltaan vielä jäljellä olevaa velkamäärää. Penttinen mainitsi myös, että heinä- ja elokuun vuokrat siirretään maksumuistutusten jälkeen perintään, ellei niiden osalta suorituksia tule.

Köysitien varteen sijoittuvan A. Reponen Oy:n ja Kiinteistö Oy Reposen avoin velkasalko oli toukokuun alussa noin 11.000 euroja ilman saneerausvelkoja. Tällä hetkellä erääntyneitä vuokria on noin 12.000 euron edestä ja lisäksi takaussaatavan saldo on reilut 45.000 euroa, eli rästejä on kaikkinensa lähes 60.000 euroa. Kunnanjohtaja Nissinen kertoi pitäneensä 8.8. toimitusjohtaja Jari Reposen kanssa palaverin, jossa Reponen lupasi hoitaa nämä em. rästit kokonaisuudessaan pois kuluvan elokuun loppuun mennessä. Nissisen mukaan maksutilanne tarkastetaan hallituksen syyskuun ensimmäisessä kokouksessa.

Kolmas viime kunnanhallituksessa esillä ollut yrityssaatava, määrältään 6.000 euroa, liittyy ns. Rametko-hallissa Yrittäjäntiellä kunnalta tilaa vuokraavan T:mi Antti Kyyhkysen erääntyneisiin vuokriin. Asianomaiselle yritykselle kertynyt velkamäärä (Joutsan kunnan saatava) oli kesäkuulle siirryttäessä lähes 16.000 euroa. Tekninen johtaja Arttu Mönkölän mukaan Antti Kyyhkynen halusi maaliskuussa vuokrattavaa alaa pienennettävän ”myymälä/varastonsa” osalta, mutta säilytti kuitenkin edelleen hallitilan osuuden vuokrasopimuksessaan. Tässä järjestelyssä pinta-ala kutistui 432 neliöstä 238 neliöön, mikä leikkasi luonnollisesti myös kuukausivuokraa. Kyyhkynen oli keväällä pyytänyt kunnalta lisäksi maksuaikaa vuokrarästeilleen.

Tämänhetkinen velkasaldo huomioiden T:mi Antti Kyyhkynen on saanut lyhennettyä velkaansa kunnalle kuluneen kesän aikana nettona noin 10.000 eurolla. Kyyhkysen osalta vielä jäljellä olevaa noin kuuden tuhannen erääntynyttä velkaa kunnanjohtaja Harri Nissinen ei pidä kovin merkittävänä rästinä.

Kunnanhallituksessa 29.5. oli edellä mainittujen yrityssaatavien lisäksi esillä myös Graafinen suunnittelija Jari Partanen toiminimen erääntyneet vuokrat, määrältään likipitäen 1.600 euroa. Tämä kunnan saatava oli laitettu jo tuolloin perintään

Yläkuva: A. Reponen Oy toimii valtatien ja Köysitien välisellä alueella sijaitsevissa hallitiloissa.