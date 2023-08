Vesi on tärkein

”Vesi on meille kaikille elämän lähde”, tiivisti Sipilän, Rinteen ja Marinin hallituksissa vuosien 2017–2022 aikana maa- ja metsätalousministerinä vaikuttanut ja peräti kuusi täyttä kautta Arkadianmäellä kansanedustajana istunut maanviljelijä Jari Leppä Pertunmaalta. Hän käväisi viikonloppuna Joutsassa Uimaniemen vesiosuuskunnan vuosijuhlassa pitämässä tilaisuuden luonteeseen erinomaisesti sopineen vesiteemaisen puheen.

”Suomi on veden suurvalta monella mittarilla. Vesihuolto on yksi yhteiskunnan välttämättömistä ja tärkeimmistä palveluista”, Leppä totesi. Maailmanmenoa nähneenä ja kokeneena hänen mukaansa on harvinaista, että hanasta tulee puhdasta ja turvallista vettä, kuten Suomessa.

Tätä arvostaen ja tämä muistaen vesihuoltoon tulee luonnollisesti vastaisuudessakin panostaa ja sitä pitää aktiivisesti kehittää. Puhdas, hyvä vesi on korvaamattoman arvokasta, kuin myös se, että jätevedet johdetaan hallitusti hyvin ja luotettavasti toimiville puhdistamoille, joissa ne käsitellään asianmukaisesti.

Joutsassa ja Luhangassa on kummallakin oma, kunnallinen vesihuoltolaitos. Lisäksi seutukunnalla vaikuttaa tällä hetkellä jopa kahdeksan erillistä, itsenäisesti toimivaa vesiosuuskuntaa: Uimaniemen lisäksi Tammihaara-Savenahon, Pappisten, Mieskonmäen, Uimaniemen, Kivisuon, Koskikaran, Tammijärven ja Pohjois-Hartolan vesiosuuskunnat. On selvää, että etenkin talkoohenkisten ikääntyessä alkavat vesihuoltoasiat osuuskunnissa vakavasti vähintään keskeisiä puurtajia mietityttämään ja katseet kääntymään nuoremman väen suuntaan. Tai muuhun mahdolliseen auttavaan tahoon, jolle voisi viestikapulan huojentunein mielin seuraavaksi ojentaa. Valitettavasti ainakaan nuorten varaan ei voida kovin paljon näissä talkoissa laskea.

Tähän kaikkeen liittyen onkin kovin positiivista, että Joutsan Vesihuolto Oy on alkuvuodesta 2023 käynnistänyt Joutsan kunnan tilaamana ja rahoittamana tärkeän ja kiinnostavan projektin, jonka tulemana saadaan kirjallisena raporttina vuoden 2023 loppuun mennessä Joutsan ja Luhangan vesihuoltolaitosten kehittämisselvitys. Tämän asiakirjan laatii konsulttityönä Ramboll Finland Oy. Mukana selvityksessä ovat kaikki alueellamme operoivat em. vesiosuuskunnat sekä osakeyhtiömuotoiset Joutsan Vesihuolto Oy ja Luhangan Vesihuolto Oy.

Vesihuoltolakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Siinä edellytetään, että kuntien tulee kehittää vesihuoltoa yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten sekä muiden alan toimijoiden (puhtaan veden toimittajat, jäteveden käsittelijät), kuin myös toisten kuntien kanssa. Selvityksessä tarkastellaan yleisellä tasolla vesihuoltolaitosten, joihin myös vesiosuuskunnat lukeutuvat, toiminnallisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä nykytilanteessa ja tulevaisuudessa.

Vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämiseksi muodostetaan eri vaihtoehtoja osuuskuntien kohdalta ja niitä sitten tarkastellaan. Suoritettavassa vertailussa käytettäneen kolmea eri pääsuuntimaa: toiminnan jatkaminen itsenäisesti, yhdistyminen keskenään isommaksi vesihuoltolaitokseksi tai yhdistyminen kunnan vesihuoltolaitokseen. Toiminta- ja talousasioiden lisäksi selvityksessä arvioidaan myös vesiosuuskuntien tulevien saneerausinvestointien taso pitemmällä aikavälillä ja niiden myötä aiheutuvat mahdolliset maksujen muutostarpeet.

Kenties lisämausteena nousee keskusteluun, mitä vaikeuksissa painiskelevalle Luhangan Vesihuolto Oy:lle keksitään.

Projekti etenee siten, että kuluvan elokuun aikana vesiosuuskunnille järjestetään alueen vesihuollon nykytilanteen esittely.

Marko Nikkanen