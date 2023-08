Uimaniemen vesiosuuskunta juhli ”pyöreitä” Vehmaan kulttuurinavetassa – juhlapuhujana ex-ministeri Jari Leppä

Pertunmaantien varrella Joutsassa sijaitsevan Vehmaan tilan kulttuurinavetassa vietettiin viime lauantaina noin 150 hengen voimin Uimaniemen vesiosuuskunnan parilla vuodella siirtynyttä 20-vuotisjuhlaa. Tilaisuuden juhlapuhujaksi oli saatu vuosina 2017–2022 kolmessa eri maamme hallituksessa toiminut maa- ja metsätalousministeri, kuusi peräkkäistä nelivuotiskautta (1999–2023) Keskustan kansanedustajana istunut, ja nykyisin oman maatilan yritystoimintoihin kotikunnassaan Pertunmaalla keskittyvä maanviljelijä Jari Leppä. Uimaniemen vesiosuuskunnan historiikin oli juhlaa varten koostanut sen hallituksen puheenjohtajana alusta asti toiminut talousneuvos Mikko Hentinen. Joutsan kunnan tervehdyksen toi valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne.

Historiikkinsa Mikko Hentinen avasi toteamalla, että Suomessa on perustettu haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämiseksi vesiosuuskuntia 1990-luvun puolivälistä alkaen. Hänen mukaansa Keski-Suomen maakunta on ollut edelläkävijänä tässä toiminnassa. Uimaniemen vesiosuuskunnan syntyhetket juontavat aivan 2000-luvun alkuun.

– Kevättalvella 2001 pidettiin Joutsan Yrittäjien järjestämänä aamukahvitilaisuus, jossa esittelin potentiaalisimmat alueet Joutsasta haja-asutusalueen vesihuollon järjestämiseksi. Tällöin tuli selkeästi esille muun muassa Uimaniemen suunta. Etenkin Jouteen lomakylän saaminen viemärijärjestelmän piiriin nousi keskeiseksi tavoitteeksi alueen viihtyvyyden ja ympäristön tilan parantamiseksi.

– Tätä tilaisuutta voidaan pitää lähtölaukauksena Uimaniemen vesiosuuskunnan perustamisessa. Toukokuussa 2001 pidettiin ensimmäinen tiedotustilaisuus Pynnölän koululla. Mukana oli noin 50 henkeä, ja myös ympäristökeskuksen, kunnan ja Joutsan Vesihuolto Oy:n edustajat. Tämän jälkeen kyläläisten aktiivisuus ja kokemukset jo perustetuista osuuskunnista antoivat asialle sellaisen vauhdin, että samaisella koululla pidettiin 1.7.2001 Uimaniemen vesiosuuskunnan perustava kokous. Kokouksessa oli 43 osanottajaa, joista 23 allekirjoitti perustamiskirjan. Tiedotuskierroksen jälkeen osuuskunnan jäsenmäärä kohosi heti ensimmäisenä syksynä yli sadaksi, Hentinen kertoi.

Pian tämän jälkeen suoritetun kartoituksen tuloksena osuuskunnan jäseniksi ilmoittautui vuoden 2001 loppuun mennessä kaikkiaan yli 120 liittymän haluavaa. Verkoston rakentamistyön ja sitä seuranneiden vuosien varrella liittyjiä on tullut edelleen lisää ja tällä hetkellä niitä on jo yli 200. Samassa suhteessa on tehty lisää myös runkoputkistoa ja pumppaamoja.

Uimaniemen vesiosuuskunnan rakentamishankkeen pääsuunnittelijana toimi Insinööritoimisto Maaseudun Vesitekniikka Oy toimitusjohtaja Hannu Kytölän johdolla. Maastotyöt alkoivat elokuussa 2001 ja lopulliset suunnitelmat valmistuivat vuoden 2002 alussa.

– Tuolloin suunnitelma käsitti kaivantopituutta 47 kilometriä ja kiinteistöliittymien arviomäärä oli 120. Valmistumisvaiheessa runkoputkien kaivantopituudeksi tuli yli 60 kilometriä ja liittymäsopimuksia oli siinä vaiheessa noin 150 kiinteistölle, Hentinen selvitti. Maanrakennusurakoisijana toimi toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa Maanrakennus Ari Helminen Oy Luhangasta ja toisessa vaiheessa puolestaan Reivilän Maansiirtopalvelu Oy Asikkalasta. Sähkötöistä vastasi Sähkö-Henkka Oy ja putkitöistä LVI-asennusliike K. Lindberg Ky, molemmat Joutsasta.

– Hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukainen kustannusarvio oli 1,11 miljoonaa euroa eli keskimäärin suunnilleen 9.000 euroa liittymää kohden. Kahtena erillisurakkana suoritetut perustusvaiheen kustannukset olivat ennakkoarvion mukaiset, Mikko Hentinen sanoi.

Hänen mukaansa Uimaniemen vesiosuuskunta sai tähän alkuperäiseen investointiinsa avustusta 20 % Joutsan kunnalta ja lopulta 14 % ympäristökeskukselta. Näin alkuvaiheessa mukaan tulleet saivat liittymänsä hieman alle 6.000 euron nettohintaan. Tämän jälkeen liittymien rakentamiseen ei ole enää saatu avustuksia. Nyt hinta on 11.000 euroa, käsittäen vesi- ja viemäriliittymät.

– Puhdas vesi ostetaan ja johdetaan Joutsan Vesihuolto Oy:ltä osuuskuntamme omistamaan verkostoon ja jätevesi pumpataan vesihuollon omistamaan ja ylläpitämään puhdistamoon, Hentinen selvitti.

Hänen mukaansa Uimaniemen vesiosuuskunnan vuosiliikevaihto on noin 65.000 euroa ja talous on hyvässä kunnossa. Kaikki pitkäaikaiset lainat on jo maksettu pois, joten osuuskunta on tällä hetkellä velaton.

Mikko Hentinen on ollut henkilökohtaisesti aktiivisesti talkooperiaatteella mukana Uimaniemen vesiosuuskunnan toiminnassa siis aivan alusta asti. Verkostohankkeen rakennusaikaisesta onnistumisesta hän jakoi puheessaan kiitosta osuuskunnan hallitukselle antaen erityisen tunnustuksen osuuskunnan ensimmäiselle toimitusjohtajalle, nyt jo edesmenneelle Reijo Visalle sekä nykyisinkin vielä sihteerinä toimivalle Aini Leppäselle. Hentinen tähdensi myös, että tuolloin rakennusaikana tekivät mittavan työn lisäksi valvojina työskennellet Väinö Tiaskorpi ja Risto Perälä.

– Aluksi lupauduin rakentamisen ajaksi vetämään hanketta. Nyt kun osuuskunta on toiminut 22 vuotta, olen edelleen hallituksen puheenjohtaja, eikä nuorempia ole johtoon saatu, päivitteli Hentinen. Hän otti esille parhaillaan menossa olevan, Joutsan kunnan tilaaman ”Joutsan ja Luhangan vesihuoltolaitosten kehittämisselvityksen”, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Selvityksen laadinnasta vastaa suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll Finland Oy. Selvitystyössä tarkastellaan yleisellä tasolla vesihuoltolaitosten, mukaan lukien alueen vesiosuuskunnat, toiminnallisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.

– Odotan tältä konsulttivetoiselta projektilta nopeita ratkaisuehdotuksia. Uimaniemen vesiosuuskunta on ollut osallisena myös Ely-keskuksen operoimassa laaja-alaisessa selvitysprojektissa. Siinä on valmisteltu arvonmääritystä osuuskuntien omaisuuden arvioimiseksi. Tästä on valmistunut raportti, jonka hyödyntämistä en ole havainnut, Mikko Hentinen totesi.

Hentinen katsoo, että haja-asutusalueiden vesihuollolle olisi edelleen lisätarvetta: toimiva vesihuolto, sähkö ja valokuituyhteys parantaisivat hänen näkemyksensä mukaan yritysten sijoittumista ja etätyön tekemisen mahdollisuutta maaseudulla – lisäksi asianmukaisella ja toimivalla vesihuollolla varmistetaan vesistön puhtaana pysymistä.

Joutsan kunnan terveiset Vehmaan ylisille tuonut Heikki Kuurne kiitteli juhlivaa Uimaniemen vesiosuuskuntaa.

– Tämä vesiosuuskunta antaa hyvän esimerkin määrätietoisen ja kehittävän työn tuloksista ja taloudellisesta menestyksestä. Se on ollut rakentamassa maaseudun viihtyvyyttä ja antanut pohjaa kiinnostukseksi maalle muuttoon sekä vapaa-ajan viettoon joko pysyvästi tai tilapäisesti, aikajanan kokonaisuudessaan pidentyessä. Ympäristöasiat ja niiden toimivuus on vahva osa hyvinvointia ja sen vahvistamista, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne korosti.

Kuurnekin käsitteli Hentisen mainitsemaa selvitystyötä vesihuollon ja vesiosuuskuntien jatkosta ja tulevaisuudesta.

– Työn on käynnistänyt Joutsan Vesihuolto Oy ja sen rahoituksesta vastaa Joutsan kunta. Alueellamme operoi kuusi erillistä vesiosuuskuntaa, ja lisäksi yli kuntarajan on kyseistä toimintaa Hartolan, Luhangan ja Toivakan kuntien suuntaan. Voidaan puhua alueellisesta selvityksestä ja alueellisista yhteistyömahdollisuuksista. Kehittämisselvityksen tuloksena on saada ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja, joiden perusteella voidaan punnita paras tai parhaat vaihtoehdot toteuttamisvaiheeseen. Tämän asiakokonaisuuden tarkasteluun on todellakin tarvetta, Kuurne sanoi, viitaten samalla siihen, että vesiosuuskuntien, kuten esimerkiksi Uimaniemen vesiosuuskunnan toimintaa on pyöritetty hyvin pitkälti talkoohengessä.

– Eri osuuskuntien taloudessa on tasoeroja, ja samoin myös linjastojen ja pumppaamoiden kunnosta voidaan löytää eroja. Valvontaan liittyvät kysymykset ja toimintavarmuus edellyttävät nekin entistä vahvempaa osaamista ja varautumista mahdollisiin ongelmiin. Hyvin hoidettuna toimiva vesihuolto on maaseudun vetovoimatekijä. Toivomme hartaasti, että tämä käynnissä oleva selvitystyö nostaa esiin mahdollisuudet alueellisen kokonaisuuden huomioimiseen vesiosuuskuntien osalta ja turvaa jatkuvuuden, Heikki Kuurne summasi.

Uimaniemen vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos Mikko Hentinen (kuvassa vasemmalla) sai Vehmaan kulttuurinavettaan pääpuhujaksi yli 20 vuotta kansanedustajana toimineen ja vielä myös Marinin hallituksessa huhtikuun loppuun 2022 saakka maa- ja metsätalousministerinä toimineen maanviljelijä Jari Lepän Pertunmaalta.

Juhlapuheessaan ex maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä käsitteli veteen liittyen kolmea keskeistä teemaa: turvallista vettä hanasta, huoltovarmuutta sekä uutta teknologiaa tulevaisuuden mahdollisuutena. Hän totesi, että Suomessa toimii yli 1.000 vesilaitosta, ja että yhtenä näiden joukossa olevan Uimaniemen vesiosuuskunnan ”toimintamalli on ollut esimerkillisen hyvä”. Leppä suitsutti Uimaniemen vesiosuuskunnan tehneen arvokasta työtä jo yli 20 vuoden ajan ja se on vuosien saatossa ollut myös malliksi muille.

Jari Leppä mainitsi puheessaan kansallisen vesihuoltouudistuksen, jossa riskien tunnistaminen nousi tärkeään rooliin, ja myös tämän vuoden aikana vireille laitetun vesihuoltolain uudistuksen, jossa yhtenä tavoitteena on vesihuollon pysyminen suomalaisissa käsissä.

– Kaikki tähtää siihen, että jatkossakin hanasta tulee hyvää ja turvallista vettä. Huoltovarmuuden keskiössä olevat vesi, ruoka ja energia ovat elämälle tärkeimmät elementit. Mitä enemmän veden ohessa myös ruokahuolto ja energia ovat omissa käsissämme, niin sitä enemmän voimme luottaa tulevaisuuteen. Kiinnostus toimivaan vesihuoltoon on maailmanlaajuisesti kova. Tämän alan teknologiassa Suomella on jo nyt merkittävä rooli, ja se voi olla jatkossa vieläkin suurempi, Jari Leppä uskoo. Hän korosti, että vesitalous on kiertotaloutta parhaimmillaan, tulevaisuuden ala eri muodoissaan, sekä teknologian ja viennin näkökulmasta ”valtava mahdollisuus”.

Juhlatilaisuuden lopuksi jaettiin kiitoskukat Uimaniemen vesiosuuskunnan pitkäaikaisille aktiivitoimijoille Mikko Hentiselle, Aini Leppäselle ja Risto Perälälle. Kukat oli toimitettu myös ja kynttilät sytytetty edesmenneiden Reijo Visan ja Väinö Tiaskorven haudoille. Kukkakimpun saivat lisäksi juhlan musiikkiesityksistä vastanneet, vesiosuuskunnan jäsenistöön kuuluvat Heikki Utula ja Klaus Pennanen.

Juhlansa päätteeksi Uimaniemen vesiosuuskunta muisti kukkasin pitkäaikaisia aktiivitoimijoitaan Risto Perälää (vas.), Aini Leppästä ja Mikko Hentistä. Tämä kolmikko kuvassamme. Kukat saivat vastaanottaa myös tilaisuudessa esiintyneet Heikki Utula ja Klaus Pennanen.

YLÄKUVA: Laulaja-muusikko Klaus Pennanen haitarinsa kanssa viihdyttämässä Uimaniemen vesiosuuskunnan 20-vuotisjuhlan yleisöä.