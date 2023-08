Tiekirkot taas suosiossa – Luhangan kesäkirkko kiinnosti yli 1.400 kävijää kesäkaudella

Luhangan ja Joutsan kirkot ovat olleet jälleen tänä kesänä mukana Tiekirkko-toiminnassa. Kirkoissa on ollut vapaaehtoisia oppaita kertomassa kirkkojen historiasta Luhangassa 26.6.–6.8. ja Joutsassa 26.6.–10.8.

Suosio on ollut korkeaa luokkaa. Esimerkiksi Luhangassa kävijöitä oli yli 1.400 henkeä. Joutsan lukema tarkentuu maanantain aikana.

Matti Sandelin, yli 60 vuotta Judinsalossa kesäasukkaana ollut, on toiminut kirkonoppaana jo 12 vuotta. Sandelin on aina ollut kiinnostunut historiasta, joten hän kokee oppaan homman hyvin mielekkääksi.

– Arviolta kolmasosa vieraista on ulkomaalaisia turisteja. Etenkin saksalaisia arkkitehtejä kiinnostaa puu kirkonrakentamisen materiaalina tiilen ja kiven sijasta. Tämähän on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan.

Opastamisesta vastaa Luhangan kyläyhdistys LuJu. Opasvuoroja tekee noin kahdeksan henkilön ryhmä.

Luhangan kesäkirkko rakennettiin kahdessa vuodessa ja se on vihitty tarkoitukseensa 1893. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Josef Stenbäck aiemmin suunnittelemansa Hankasalmen kirkon piirustuksia hyväksi käyttäen. Juuri tuolla vuosikymmenellä Stenbäck piirsi kolme puukirkkoa (Heinäveden kirkko, 1891), ja kaikki kolme ovat huomattavasti toistensa oloisia.

Alexander af Reethin mukaan tunnettu Luhangan ensimmäinen kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1767. Se lahosi ja purettiin huonokuntoisena vuonna 1892. Nykyisessä vanhassa kirkossa, kesäkirkoksi sanotussa, on vieläkin tallella ja käytössä kirkonkello ja kattokruunu, jotka on hankittu Tukholmasta. Toinen kello on hankittu Pietarista.

Luhangan kesäkirkko lukeutuu pohjakaavaltaan 1800-luvun uusgotiikan yleisimpään tyyppiin. Päätytornillisen pitkäkirkon kuoriosa on runkohuonetta kapeampi ja poikkilaiva sijaitsee kuoripäässä. Kuori on niin sanottu arvokkain paikka kirkossa, jossa sijaitsee muun muassa alttari. Sisäpinnoissa ei ole vuorausta, vaan ne on jätetty hirsipinnalle.

Rakennukseen käytetty puu- ja kivimateriaali on tuotu paikalle lähisaarista. Kirkkorakennuksen avaruuden tuntua korostavat suuret, kaksiosaiset ikkunat, korkea kellotorni ja alaspäin levenevät tukipilarit. Alttaritaulun on kustantanut Eva Sofia Jutila ja maalannut Selinda Danielsson 1906.

Istumapaikkoja on 1.500 hengelle. Lämmitystä ja sähkövaloja ei ole, ja siksi kirkkoa käytetään vain kesäaikana. Vieressä sijaitseekin uudempi ja myös pienempi Talvikirkko.

Kesäkirkkoon on tehty valmistumisensa jälkeen hyvin vähän muutoksia. Vuosina 1986–87 toteutettiin restauraatioluonteinen sisämaalaus ja kellojen sähköistys. Kirkon ulkopuolinen korjaus tehtiin vuonna 2007–2009 ja seuraavana vuonna peltikaton maalaus. Joutsan seurakunnan kiinteistöstrategiassa on huomioitu tarve kirkon ulkoseinän maalaamiseksi.

Kesäkirkko on jo valmistumisaikaansa ollut Luhangan asukasmäärään nähden valtava. Tiukkaan ahtaen kirkkoon mahtunee jopa parisen tuhatta henkeä. Monenlaista arviota on liikkunut siitä, miksi aikoinaan on tehty niin suuri kirkko. Yhden huhun mukaan rakentajilta olisivat menneen sentit ja tuumat sekaisin. Sandelin ei tähän usko, sillä kirkko on selvästi tehty esilläkin olevien piirustusten määräysten mukaan.

– Sitten puhutaan käännösvirheestä, jonka mukaan olisi pyydetty Saksasta piirustuksia 2.000 asukkaan kuntaan, mutta saatukin piirustukset kirkkorakennuksesta, johon mahtuu 2.000 sanankuulijaa, kertoo Hilkka Weijo, yksi vapaaehtoisista oppaista hänkin.

Selvyyttä asiaan ei enää saada. Yksi varteenotettava selitys on sekin, että entisajan luhankalaiset ovat vain yksinkertaisesti halunneet tehdä niin suuren kirkon, että jokainen sen nähnyt hämmästelee rakennuksen ylväyttä.

Kirkonoppaiden haastattelun aikana Luhangan kesäkirkossa vieraili useita henkilöitä. Heihin lukeutuivat Anne Salo ja Marjatta Heikkinen, jotka olivat vierailulla Hannele Yki-Järvisen kesämökillä Judinsalossa. Yki-Järvisen mukaan kuuluu asiaan tuoda vieraat tutustumaan Luhangan kesäkirkkoon, ja vaikutus oli tälläkin kertaa ennakoitu.

– Hyvin kaunis ja vaikuttavan suuri, luonnehtivat Salo ja Heikkinen näkemäänsä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Matti Sandelin ja Hilkka Weijo ovat tänäkin kesänä toimineet kirkonoppaina Luhangan kesäkirkossa.

Luhangan kesäkirkon piirustuksia.

Piirustuksiin on kuulunut taiteilijan näkemys siitä, millainen valmis rakennus on. Muuten kuva on oikein osuva, mutta oikealta pilkottava rantanäkymä paljastaa, että kuva on todellakin tehty piirustusten mukaan, ns. toimistotyönä paikalla käymättä.