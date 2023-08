Kivijärvenvuoren metsässä viihtyvät käävät ja naavat

Kivijärvenvuori sijaitsee Rutalahden länsipuolella. Lähistöllä sijaitsee muitakin korkeita ja kallioisia mäkiä kuten Koiravuori, Pukkivuori ja Haapavuori. Alueen korkeimmat huiput kohoavat 200 metriin, eli jääkauden jälkeen huiput ovat olleet pitkään kallioisia meren luotoja ja pikkusaaria.

Kivijärvenvuorikin kohoaa liki 200 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolelle. Kenties jääkauden sulamisvedet eivät ole edes täysin yltäneet korkeimpiin paikkoihin.

Suomi on kaiken kaikkiaan hyvin tasainen maa, varsinkin eteläinen Suomi. Kokonaiskuvaa rikkovat vain muutamat hieman korkeammat kalliomäet, jotka ovatkin saaneet kansan suussa usein vuorinimityksen. Metsät ovat rinnemetsiä, jotka rajoittuvat lännessä luonnonkauniiseen Kivijärveen.

Vaikka kyseessä on varsin kallioinen maasto ovat metsät varsin monipuolisia. Valtapuuna on enimmäkseen kuusi, mutta korkeammilla ja karummilla mailla mänty ottaa voiton. Kallionotkelmiin on kehittynyt lehtomaisia ja korpimaisia piirteitä. Näillä paikoilla alueen kasvillisuus on monipuolisinta ja rehevintä. Lehtomaiset alat ovat enimmäkseen myös kuusivaltaisia.

Yksi alueen vaativammista kasveista on valkolehdokki. Kasvin nimi hieman johtaa harhaan, koska kasvi ei ole pelkästään lehtokasvi. Kasvi kuitenkin valitsee varsin tarkkaan kasvupaikkansa. Kivijärvenmetsässä sen voi löytää pienien korpinotkelmien reunalta tai lehtomaisista kuusikoista.

Valkolehdokin kukinta tuoksuu keskikesällä miellyttävälle ja kasvi houkuttelee näin monenlaisia hyönteisiä ravinnon hakuun. Muun muassa kiitäjä- ja kehrääjäperhoset imevät mettä kukista. Samoilta paikoilta voi löytää myös yleisemmän maariankämmekän. Maariankämmekän löytää useimmiten hieman kosteammilta paikoilta kuin valkolehdokin, mutta toisinaan se kasvaa myös hieman kuivemmissa kuusikoissa valkolehdokin tapaan.

Suojelualueen ympäristön metsät ovat enimmäkseen talousmetsiä. Onneksi lähistöllä on myös useita muita suojelualueita, vaikkakin ne ovat varsin pieniä.

Kivijärvenmetsä on saanut kehittyä pitkään varsin luonnontilaiseksi. Puustosta löytyy vanhoja kuusia, honkia, koivuja ja haapoja. Varsinkin vanhat haavat ovat monelle lajille tärkeitä. Lahovikaisella vanhalla haavalla voi elää satoja, ellei tuhansia lajeja, pääosin hyönteisiä.

Kivijärvenvuoren metsässä esiintyy sellaisia lajeja, jotka puuttuvat kokonaan läheisistä talousmetsistä. Varsinkin runsaan lahopuun johdosta kääpiä on paikoin runsaasti. Eteläisen Suomen metsissä ovat käyneet vähiin muun muassa riekonkääpä, jota ei juuri enää Joutsan eteläpuolelta löydy.

Lehtipuut ovat tärkeitä ravinnon tuojia muuten niin happamaan maaperään. Taulakääpä on koivun pahimpia lahottajia ja sen ikä voi olla toistakymmentä vuotta.

Hyönteisistä muun muassa liekohärkä ja monet muut vanhojen metsien koppakuoriaiset ovat hävinneet kokonaan tai huomattavasti vähentyneet. Muun muassa liekohärkä ei juuri asetu 150 vuotta nuorempiin metsiin.

Alueen haavat ovat olleet tikkojen mieleen ja vanhoja pesäkoloja löytyy näin myös muille kolopesijöille. Varsin laajalla noin 30 hehtaarin alueella pesii mielenkiintoinen linnusto, johon kuuluu vanhojen metsien lajeja, joita ei juuri tapaa talousmetsistä joita hakataan aina vain nuorempana.

Pyy, palokärki, puukiipijä, hippiäinen ja metsätiaiset kuuluvat lajistoon. Myös varpushaukka, varpuspöllö ja helmipöllö asustelevat metsässä. Haukkojen ja pöllöjen pesintä vaihtelee vuosittain aina myyrätilanteen mukaan. Monet lajit jättävät kokonaan pesimättä, jos myyräkansa on vähissä.

Myyrien, varsinkin metsämyyrän kannan vaihtelut poikkeavat pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä. Myyrät voivat tehdä sulan maan aikana 5–7 poikuetta.

Kivijärvenvuori on yksi alueen mielenkiintoisimmista Metsähallituksen suojelualueista. Vanhoissa metsissä näkee ja aistii millaisia ovat lähes kaikki Suomen metsät aikoinaan olleet ennen kuin ihminen rupesi niitä voimakkaasti muokkaamaan.

Yläkuva: Metsä on saanut kehittyä pitkään ja lahopuuta on varsin runsaasti kuten edustavissa ikikuusikoissa tuleekin olla. Kuusivoittoisista metsistä löytyy myös sekapuuna lehtipuita. Paikoin rinnemetsien kasvillisuus on rehevämpää ja muun muassa saniaisia kasvaa useampia lajeja.

Kuusitiainen viihtyy lähes pelkästään vanhoissa kuusikoissa. Onneksi kuusitiaisen kannat ovat viime vuosikymmeninä hieman vahvistuneet 1970-luvun aallonpohjasta.