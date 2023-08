Suontee on kuikan ja kuikkatutkijan paratiisi – kirjaston näyttelyssä Pekka Lehtosen valokuvia

Joutsan kirjastossa on esillä Pekka Lehtosen valokuvanäyttely Kuikkajärvi 2.–30.8.2023. Pekka Lehtonen on tunnettu kuikkatutkija ja valokuvaaja, joka on viettänyt kesiään Suonteen saarimökillä Kullasniemen lähistöllä vuodesta 1961 lähtien. Näyttelyssä on kuvia 28 ja niiden teksteistä saa tietoa muun muassa kuikanpoikasen kehittymisestä.

Suontee on kuikan suosiossa, sillä järvi on rauhallinen ja säilyttänyt erämaisia piirteitä. Koko Suonteen alueella pesii yli 150 kuikkaparia. Näiden jälkeläistuotto on 30–40 poikasta vuosittain. Lehtonen huomauttaa, että myös Suonteet sadat saaret vetävät kuikkia puoleensa. Lintu tekee nimittäin pesänsä saariin, ei mantereelle.

Kuikan huuto onkin tuttu monille, mistä on osoituksena lajin valinta Suomen suosituimmaksi mökkilinnuksi vuonna 2010.

– Ihminen on hyväksynyt kuikan ja kuikka on hyväksynyt ihmisen. Molemminpuolinen yhteiselo järvellä sujuu hyvin, toteaa Lehtonen, joka nuoruudestaan muistaa, kuinka kuikkaa saatettiin vainotakin pesiä tuhoamalla.

Ne ajat ovat kuitenkin takana, sillä nykyään kuikka on heinäsorsan ohella vesilintujen menestyjiä. Sen sijaan monien muiden vesilintujen kannat ovat vähentyneet.

Lehtonen jatkoi alun perin oman isänsä, biologi Leo Lehtosen tutkijan työtä. Vanhempi Lehtonen väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1971 kuikan pesinnästä. Nuorempi on kirjoittanut yhden kirjan ja tehnyt useita artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin.

Joka vuosi Pekka Lehtonen tekee veneellä 55 kilometrin lenkkejä Suonteella laskien vesilinnut. Tänä vuonna saldo oli kevään laskennan aikaan noin satakunta kuikkaa. Parhaimmillaan niitä on löytynyt 150 yksilöä. Seurallisena lintuja kuikilla on myös usein tapana kerääntyä isoiksi parviksi aikaa viettämään.

Hän on tehnyt myös uraauurtavaa tutkimusta kuikan äänistä. Äänityslaitteilla saadun materiaalin analyysien perusteella hän on päätynyt siihen, että jokaisella kuikalla on oma yksilöllinen ja persoonallinen tapansa äännellä. Kuikka käyttää 8–9 ääntä, joista kuikanhuuto on tunnetuin.

– Jätän äänityslaitteeni aina yöksi nauhoittamaan kuikan ääniä, ja kerran yhden ainoan yön jäljiltä materiaalissa kuului 500 kuikanhuutoa, kertoo Lehtonen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Näyttelyssä on esillä muun muassa tämä kuva kuikkaperheestä.

Aamuyö Suonteella.