Etäryhmä erityistä tukea tarvitsevien nuorten vanhemmille käynnistyy

Elokuussa alkava etäryhmä on suunnattu keskisuomalaisille vanhemmille, joiden erityistä tukea tarvitseva nuori on päättämässä tai päättänyt peruskoulun. Nuori on voinut tarvita runsasta tukea peruskoulun aikana ja on mahdollisesti ollut pienryhmäopetuksessa.

Etäryhmästä vanhempi saa tietoa peruskoulun jälkeiseen elämänvaiheeseen liittyvistä asioista sekä tukea omien voimavarojensa ylläpitämiseen. Ryhmässä käsitellään eri teemoja erityisen nuoren itsenäistymiseen ja perusopetuksen päättymiseen liittyen.

LVIALA PM Autohuolto Oy

– Peruskoulun päättymiseen liittyy paljon epäselviä ja jännittäviäkin asioita. Moni ei tiedä, mitä vaihtoehtoja nuorille on peruskoulun jälkeen ja miten nuoren itsenäistymistä voidaan tukea eri tukimuodoin ja palveluin. Ryhmässä alustamme eri teemoja, jonka jälkeen vanhemmat voivat esittää kysymyksiä ryhmässä mukana oleville ammattilaisille ja muille osallistujille, kertoo projektityöntekijä Riikka Lahtela Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.

Ryhmän järjestää Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja vammaispalvelut yhdessä Jyväskylän seurakunnan, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n, ammattiopisto Spesian ja Keski-Suomen Omaishoitajat ry:n MilVa-hankkeen kanssa.

Ryhmä kokoontuu syksyn aikana kuudesti Teams-etäyhteydellä. Ryhmän osallistujat voivat kertoa tunteistaan keskustellen ja kirjoittaen halutessaan anonyymisti. Osallistua voi joko kaikkiin tai yhteen tapaamiseen.

Torstaina 17.8. aiheena ovat vammaispalvelut itsenäistyvän nuoren tukena ja 16 vuotta täyttäneen tuet ja etuudet, 31.8. erityislapsen vanhemmuuden haasteet ja voimavarat, 14.9. nuoren mielen hyvinvointi ja osallisuuden tukeminen, 28.9. rippikouluun liittyvät asiat, 12.10. peruskoulun jälkeiset opinnot ja 26.10. käsitellään mielentaitojen työkaluja hyvinvointiin.

Janne Airaksinen