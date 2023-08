Vanhat höyrylaivat vierailivat Luhangassa

Höyrylaivat SS/Joh-Parviainen ja SS/Uurastaja saapuivat lauantaina visiitille Luhankaan. Suomen Höyrypursiseuran harrastajien regatta pidetään vuosittain jossain Päijänteen satamassa, tällä kertaa vuoron sai Luhanka.

– Yövyimme edellisen yön Judinsalon laiturissa ja aamulla lähdettiin sieltä liikkeelle. Matkaan meni vajaat pari tuntia, totesi Uurastajan konemestari Mikko Turma.

Turma kertoo Parviaisen ja Uurastajan olevan tänä kesänä ainoat Päijänteellä seilaavat alukset.

– Ennen ajotunteja kertyi liki 100 kesässä, mutta sittemmin reissut ovat jääneet vähäisiksi. Kustannukset ovat nousseet ja kun tämä ei tuosta noin vain lähde vesille, on aina oma operaationsa ja urakkansa startata. Ja väkeä kun miehistöön tarvitaan enemmän kuin yksi, summasi Turma.

Molemmat nyt Luhangassa vierailleet höyrylaivat ovat entisiä hinaajia ja kuuluvat nykyään museoviraston perinnelaivarekisteriin. Vuonna 1908 Varkaudessa rakennettu Uurastaja toimi satamahinaajana Hangossa 1960-luvulle asti. Vuodesta 2012 lähtien Uurastajan on omistanut Mikko Turma ja laivan kotisatama on Jämsässä. 1970-luvulla Uurastaja kulki öljylämmityksellä, mutta vuonna 1973 se palautettiin höyryvoimaiseksi. Vajaat 19 metriä pitkä ja rapiat viisi metriä leveä Uurastaja on ulkoisesti hyvin säilynyt höyryhinaaja.

Joh-Parviainen rakennettiin Porvoossa, ja lopulta toukokuussa 1908 se varustettiin ja koottiin Lahdessa. Joh-Parviainen hinasi aikoinaan Päijänteellä tukkeja Parviaisen tehtaalle sekä veti rautaisilla Sampo- ja puurakenteisilla Salo-proomuilla valmiita tuotteita Lahden ja Jyväskylän satamiin junavaunuihin kuormattavaksi. Viimeisen työajonsa se teki vuonna 1965. Aluksen kotipaikka on Vääksyssä ja sen omistaa Katariina Manninen. Yli 20-metriä pitkän ja vajaat viisi metriä leveän aluksen on sanottu olleen Päijänteen komein ja vahvin hinaaja, joka alkuaikoinaan toimi myös kelirikkoaluksena.

Höyrylaivojen lisäksi Reetin satamassa oli musiikkiesityksiä pitkin päivää. Myös muutamat yhdistykset olivat paikalla esittelemässä toimintaansa.

