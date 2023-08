Kohtuus aivan kaikessa

Kohtuus kaikessa on ilmaisu, jota olet kuullut ja ehkä itsekin käyttänyt tietyissä tilanteissa. Jos olet tehnyt jotain asiaa mielestäsi riittävästi, voit tällä ilmaisulla todeta, että kiintiö tämän asian harjoittamiseen on täysi ja on aika tehdä jotain muuta. Ilmaisua voit käyttää myös ilman, että tarvitsee erityisen perusteellisesti ajatella, mitä kohtuus tarkoittaa.

Syvällisesti ajateltuna hyvän elämän edellytykset perustuvat pitkälle kohtuullisuuden ajatukseen. Ruumiimme hyvinvointi perustuu siihen, että nautimme erilaisia ravintoaineita tietyissä rajoissa. On tärkeää, että saamme riittävästi energiaa ja vitamiineja, mutta niitä emme saa nauttia liikaa. Hyvinvoinnin kannalta ei saa olla liian vähän mutta ei myöskään liian paljon. Kun terveydenhuollon piirissä meistä otetaan erilaisia kokeita, ihanteena on, että tulokset olisivat tiettyjen viitearvojen sisällä, ei ali tai yli. Jos arvot alittuvat tai ylittyvät, usein silloin on aika suunnitella jotain hoitotoimenpiteitä.

Raamattu sisältää myös monia kohtia, jotka korostavat, että ajallisen hyvinvoinnin perustana on kohtuullinen elämä. Kun Jumala ruokki Israelin kansaa erämaassa taivaan mannalla (2. Moos. 16: 13–18.) paljon koonneella ei ollut liian paljon ”eikä siltä, joka oli koonnut vähän, puuttunut mitään”. (2. Kor. 8: 15.)

Kohtuullisuus ei toteudu aina elämässä. Monilla lähimmäisillämme täällä ja kauempana ei ole riittävästi elämän perustarpeita. Sekä yhteiskunnalla että meillä henkilökohtaisesti on oma vastuumme tukea sellaisia toimia, että jokaisella olisi mahdollista elää kohtuullisesti.

Eikö sitten joskus ole hyvä asia, jos meillä on jotain ylimääräistä? Jos meillä on esimerkiksi rahaa ja omaisuutta yli oman tarpeen, eihän se meitä vahingoita. Paavali myös toteaa, että hän on ”tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen”, ”elämään runsaudessa ja puutteessa” (Fil. 4: 12.). Onhan mahdollista, että kartutamme omaisuuttamme aivan rehellisin keinoin, omalla työllä tai ainakin siten, että emme rikastu toisten kustannuksella.

On siunaus, jos olemme tyytyväisiä vähään ja osaamme tyytyväisinä elää niukkuudessa. Mutta ei rikkauskaan ole sinänsä paha asia, jos emme tule siitä riippuvaiseksi sydämissämme. Saamme suhtautua omaisuuteemme siten, että se on ikään kuin Jumalan meille antamaa lainaa täksi ajaksi tai sellaista hyvää, jota emme ole alun perin itse pystyneet ansaitsemaan. Kohtuullisuus on tavoiteltava elämänasenne myös yltäkylläisyyden keskellä. Kohtuullinen elämä tarkoittaa, että perimmäinen turvamme on Jumalassa.

Emme osaa, jaksa tai malta aina suhtautua elämäämme Jumalan tarkoittamalla kohtuullisuudella. Tällöinkin saamme elää Kristuksen sovitustyön varassa luottaen Jumalan anteeksiantamukseen. Samalla, kun meitä kutsutaan kohtuullisuuteen, Jumalalla on valta ylittää myös kaikki kohtuullisuuden rajat, kun Kristus kärsi ja kuoli puolestamme, ja näin Jumala antaa Kristuksen tähden syntimme anteeksi.

Olavi Saurio

vt. kirkkoherra