Kartiskalahden Kasseille Yöjuoksu on perinne, jota ei helpolla jätetä välistä

Perinteikkään Luhangan Yöjuoksun tuloslistoille on vuosien varrella kirjaantunut mitä erilaisempia seurojen nimiä. Yksi näistä on Kartiskalahden Kassit, jonka jäseniä on ollut mukana tapahtuman alkuajoista lähtien. Tänä vuonna seura oli edustettuna seitsemän juoksijan voimin.

– Seuran nimi liittyy Luhangan Tommolankylän Kartiskalahteen, jossa meillä on tiivis sukulaisten mökkiyhteisö. Kaikki kartiskalahtelaiset ovat Lehmolasta, jonka perustaja Ossi Kivilaakso oli Kivilaakson tilalta kotoisin. Kartiskalahden Kassit on perustettu 1990-luvun loppupuolella, muistaakseni vuonna 1997, taustoittaa seuran jäsen Antti Kivilaakso.

Kivilaakso kertoo Kartiskalahden Kasseilla olevan jäseniä useampi kymmenen, ja ajoittaiset seuraan kelpuutetut kaverit ja mökkivieraat mukaan luettuna lukema hipoo viittäkymmentä.

Urheiluseurassa on parhaimmillaan ollut osallistujia kolmessa sukupolvessa. Kivilaakso toteaa, että lapset ovat olleet mukana juoksussa aina siitä lähtien, kun ovat oppineet kävelemään. Kilpailuvuosiin mahtuu monenlaisia muistoja ja sattumuksia, erityisesti seuran nimi on herättänyt Kivilaakson mukaan hämmennystä.

– Hauskaa oli aikanaan, kun melkein joka ikäsarjassa oli menestystä. Luhangan edellinen kunnanjohtaja Reijo Urtti kuulutti hakemaan palkintoja, niin hän kuulutuksen lomassa aina ihmetteli mistä tämä seuran nimi tulee. En tiedä, saiko hän koskaan tämän nimen syntyä selville, naurahtaa Kivilaakso.

Mutta mikä siinä Yöjuoksussa on se juttu, että vuodesta toiseen mukaan on päästävä?

– Yöjuoksu on lämminhenkinen koko perheen tapahtuma, vuoden kohokohta, jossa nähdään sukulaisia ja paikallisia tuttuja. Vaikka tänä vuonna meillä oli sään ja muutaman sattumuksen vuoksi pienempi edustus, niin Yöjuoksusta on muodostunut perinne, jota odotetaan kovasti ja ei haluta jättää mistään hinnasta väliin.

Jonna Keihäsniemi

Kuvassa vasemmalta: Joonas Kivilaakso, Tero Artimo, Pekka Artimo (pokaali), Ilmari Järvinen, Nelli Pekkarinen, Kerttu Järvinen ja Antti Kivilaakso.