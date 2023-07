Joutsan seudun perussuomalaiset kommentoi Saku Kaistisen eroa puolueesta

Joutsan seudun perussuomalaiset kommentoi Kaistisen eroa tiedotteella, jossa todetaan perussuomalaisten valtuustoryhmän pienenevän yhdellä valtuutetulla.

– Saimme Kaistisen eroilmoituksen perjantaina iltapäivällä, mutta suuri yllätys se ei enää tässä vaiheessa ollut. Meillä on valtuustoryhmässä säännöt ja arvot, ja jos kokee ne haastaviksi, on syytä vetää itse johtopäätökset, kommentoi Joutsan Seudun perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Jussi Lehtonen.

Kaistisella on Lehtosen mukaan ollut suuri määrä poissaoloja luottamustoimista. Hän toimi aikaisemmin valtuustoryhmän puheenjohtajana, mikä tehtävä sovittiin nyt keväällä vaihdettavan. Poissaolot, joista kaikista ei ole ollut etukäteen ajoissa tietoa, ovat vaikeuttaneet valtuustoryhmän toimintaa.

– Nyt tilanne on se, että valtuustoryhmä pienenee, mutta me jatkamme työtä entistä yhtenäisempänä ja toimivampana ryhmänä, sanoo Lehtonen.

Kaistinen on ollut valtuuston varapuheenjohtaja ja teknisen lautakunnan jäsen. Puolueen lähtökohtainen näkemys on, että ryhmälle kuuluvilla paikoilla voi toimia vain puolueen jäsenet. Tältä osin asia on vielä keskeneräinen.

Joutsan seudun perussuomalaiset odottavat, että Joutsassa puolueet pitävät kiinni siitä, että ryhmää kesken kauden vaihtavat eivät vaikuta paikkajaon voimasuhteisiin, kuten tapana on.

