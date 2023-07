JoSePan jalkapallojoukkueiden kuulumiset kevätkierrokselta

P9

JoSePan P9-joukkue aloitti ulkokauden Joutsan tekonurmella toukokuun alussa. Futsal-kauden jälkeen ulkokentälle siirtyi 12 pelaajaa, mutta kesän edetessä harjoitusrinki on kasvanut tasaisesti ja nyt mukana on yhteensä 24 lasta.

Tänä kesänä joukkue pelaa Keski-Suomen piirisarjassa, jossa peliaika on juoksevalla peliajalla 2 x 15 minuuttia ja pelimuoto 5 v5. Kevätkierroksella sarjassa oli yksi joukkue, mutta pelaajamäärän kasvaessa syyskierrokselle lähdetään kahden joukkueen voimin – JoSePa ja JoSePa valkoinen.

Kevätkierroksella pelattiin neljä pelitapahtumaa, kahden pelin turnausmuodossa. Joukkue pelasi hyvän kevätkierroksen; viisi voittoa, yksi tasapeli ja kaksi tappiota.

Vastuuvalmentaja Sanni Nyberg

P11

JoSePan P11 pelaa ensimmäistä kauttaan 8v8 sarjaa. Joukkueessa on 14 pelaajaa ja muutama uusi pelaaja on tullut harjoituksiin. Kevätkierroksella joukkue pelasi kahdeksan ottelua, joista saldona kuusi voittoa, yksi tasapeli ja yksi tappio. Maaliero oli komeasti 26–6.

Ensimmäisten pelien jälkeen, kun joukkue sai juonen päästä kiinni, niin peli on mennyt hurjasti eteenpäin. Joukkue pelasi Joutsassa myös pienen harjoitusturnauksen, jossa molemmista peleistä irtosi voitot.

Valmentaja Janne Pajunen

P14

Joukkue pelaa 8v8 sarjaa Itäisellä alueella 11 pelaajan voimin. Kevätkierroksella pelattiin kahdeksan ottelua, joista saimme viisi voittoa, tasapelin ja kaksi tappiota. Ensimmäisten pelien jälkeen joukkue oli sarjan kuumin, josta esimerkkinä sarjan kärkijoukkueen kanssa ensin tasapeli ja sen jälkeen komea 5–0 voitto. Maaliero kevätkierroksen päättyessä oli 29–11.

Valmentaja Janne Pajunen

P14-joukkue pelaa 8v8 sarjaa Itäisellä alueella. Kuva: Joni Tuomaala

Miehet

JoSePa lähti Miesten Vitosen kesätauolle sarjan kärkipaikalta, kun kevätkierroksen viimeisessä ottelussa Komeettojen kakkosjoukkue kaatui Joutsassa lukemin 6–2. Voitto oli joutsalaisille kolmas peräkkäinen.

JoSePa on ollut tällä kaudella Vitosessa tuttuun tapaan viihdyttävä joukkue seurata: joukkue on tehnyt sarjassa eniten maaleja, mutta samalla omaan päätyyn on sarjan kolmanneksi eniten päästettyjä maaleja. Joukkue sai tälle kesälle vahvistuksia futsal-joukkueen puolelta, kun lisää leveyttä pelaajalistalle ovat tuoneet liikuntahallilta tutut Tuomas Heikkilä, Heikki Korhonen, Jesse Kalliokoski ja Kimmo Tolvanen.

Viime kesänä joukkueen sarjan voittoon luotsannut maalivahti Atte Saari siirtyi joukkueesta eteenpäin Tampereelle pelaamaan. Onneksi nuoret maalivahdit Niilo Tuomi ja Aleksi Hyväkkä ovat esiintyneet maalilla erinomaisesti.

Konkari Antti Kahilampi tuntuu olevan kesästä toiseen kova luu vastustajan hyökkääjille. Antin läsnäolo joukkueen selkärankana on tärkeässä roolissa muuten niin nuorelle joukkueelle. Antin toppariparina Julius Airaksinen saakin hyvää oppia kokeneemmalta konkarilta. Julius onkin täyttänyt isot saappaat hienosti, kun monivuotinen luottotoppari Ville Saarela ripusti nappikset naulaan viime kauden mestaruuden päätteeksi.

Hyökkäyspäässä Heikki Rasmus on ollut totuttuun tapaan täyttä rautaa; 17 maalia kahdeksaan otteluun on mahdollistanut joukkueen tämänhetkisen kärkisijan.

Kaikkien joukkueiden pelit jatkuvat heinäkuun loppupuolella.

Janne Kosunen

Yläkuva: JoSePan P9-joukkue pelasi kevätkierroksella neljä pelitapahtumaa, kahden pelin turnausmuodossa. Kuva: Anne Manninen