Suonteella on tehty havaintoja merimetsosta – Luhangassa lintulajia on nähty jo vähintään viisi vuotta

Pertunmaalla asuva Juha Hokkanen kuvaa kameralla runsaasti Suontee-järvellä, etenkin sen linnustoa ja luontoa. 18.7. hän näki erikoisen linnun lentävän kaukana Mankinsaaren tienoilla. Nopea otos tallensi linnun kameraan, ja tarkempi tutkiminen paljasti lentäjän merimetsoksi.

Hokkanen ei ollut aikaisemmin merimetsoa nähnyt sisämaassa, joskin laji oli hänelle tuttu saariston maisemista. Lisätietoja saadakseen hän laittoi kuvan Facebookiin. Sieltä tuli esille kommentteja, että merimetsoa on nähty Suonteella ainakin viime kesänä. Jopa Hautoselän vakiovieraaksikin sitä luonnehdittiin.

Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Ossi Nokelainen vahvistaa, että Hokkasen kuvassa kyse on merimetsosta.

– Merimetso on komea ilmestys ja tätä nykyä varsin tavallinen lintu myös sisämaassa. Merimetsohavaintoja tehdään Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen toimialueella nykyään noin pari sataa vuodessa ja yhteensä jopa noin tuhannesta yksilöstä. Tyypillisesti niitä nähdään yksittäin järven selillä, mutta etenkin syksyllä niitä voi nähdä pienissä muuttoparvissa, kertoo Nokelainen.

Luhangassa havaintoja merimetsosta on tehty jo useiden vuosien ajan. Leena Riitaoja arvioi, että Facebookissa on ollut kommentteja lajista jo ainakin 5 vuoden ajan. Hän itse on nähnyt merimetsoja Päijänteen Kotkatselällä, Onkimalahdella, Suusaarten ja Munakalliosaarten välisellä luodolla. Syyskesällä niitä on nähty Matinluodolla.

– Laskin äskettäin 14 merimetsoa kalastusreissumme aikana. Ja on niistä havainnoista tietoja myös Pilkanselän puolelta Pien-Päijänteellä, huomauttaa Riitaoja.

Ympäristöhallinto tekee merimetsoseurantaa, johon se on samalla koostanut merkittävän tietopaketin lintulajista. Merimetso hävisi Suomesta ja koko Itämerestä 1900-luvun alussa voimistuneen vainon vuoksi. Merimetso palasi takaisin Tanskaan vuonna 1938 sekä Ruotsiin vuonna 1948. Ensimmäisen kerran liki sataan vuoteen se pesi Suomessa vuonna 1996. Laji on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ympärivuotisesti.

Suomessa pesi vuosittain keskimäärin 52 (48–63) merimetsoyhdyskuntaa 2015–2022. Pesimäpaikat ovat sijainneet meren saaristossa, mutta vuonna 2020 todettiin ensimmäiset onnistuneet sisämaapesinnät rannikon läheisellä lintujärvellä Porissa sekä vuonna 2021 kahdella paikalla Etelä-Suomen sisämaassa, missä pesiä havaittiin yhteensä vain parikymmentä.

Vuonna 2022 havaittiin muutaman parin pesintä yhdellä paikalla Etelä-Suomen sisämaassa. Tämän lisäksi Porin rannikon lintujärven kanta käsitti jo noin 1.250 pesää kesällä 2022. Ympäristöhallinto ei ole listannut merimetsojen pesintöjä Keski-Suomessa tai sen lähialueilla.

Yhdyskuntia pesii vakituisesti kaikilla merialueilla Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vuonna 2022 kannasta 33 % pesi Selkämerellä, 30 % Suomenlahdella, 18 % Saaristomerellä, 10 % Merenkurkussa ja 9 % Perämerellä.

Vuoden 2005 jälkeen eteläisellä ja läntisellä Itämerellä kannan kasvu on laajalti pysähtynyt tai kääntynyt laskuun kasvun painopisteen siirryttyä itäiselle ja pohjoiselle Itämerelle.

Suomessa pesivät merimetsot talvehtivat pääosin Välimeren alueella ja Keski-Euroopassa. Keväällä merimetsot saapuvat pesimäpaikoilleen jäätilanteen mukaan maaliskuun jälkipuoliskolla ja huhtikuussa. Syysmuutto alkaa jo heinäkuun jälkipuoliskolla, huipentuu elokuussa ja syyskuun alkupuolella, ja päättyy pääosin lokakuun loppuun mennessä.

Merimetso käyttää ravinnokseen lähes yksinomaan kaloja. Aikuisen merimetson ravinnontarve on noin 400 (350–500) grammaa vuorokaudessa. Merimetsot pyydystävät kalaa sukeltamalla, usein matalilla vesialueilla, enintään 10–25 metrin syvyydestä. Yleensä ravinnon pääosan muodostavat pesimäaikana muutama kalalaji, joita kulloinkin on runsaimmin saatavilla. Suomessa merimetson ravinnossa on havaittu ainakin 34 eri kalalajia.

Merimetsojen määrän kasvaessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tutkimuksessa on keskitytty enenevissä määrin lajin vaikutuksiin ympäristöön. Suuret merimetsoyhdyskunnat tuottavat runsaasti fosfori- ja typpipitoista ulostetta pienelle alueelle, minkä takia ravinnepitoisuudet kohoavat tutkimusten mukaan yhdyskuntien välittömässä läheisyydessä. Tuloksena on myös hajuhaittoja.

Puissa pesiessään merimetsojen happamat ulosteet, ja oksien käyttäminen pesien rakentamiseen, aiheuttavat muutamassa vuodessa puiden kuolemisen ja keloutumisen.

Merimetson viholliseksi on osoittautunut merikotka. Merikotkat ovat surmanneet merimetsopoikasten lisäksi aikuisia yksilöitä. Merimetson levittäytyminen sisemmäs saaristoon ja paikoittain myös sisämaahan uskotaan johtuvan osittain runsastuneen merikotkan voimistuneesta saalistuspaineesta ulkosaaristossa.

Erityisesti Saaristomerellä ja läntisellä Suomenlahdella yhdyskunnat ovat merkittävästi lähentyneet rannikkoa 2010-luvun kuluessa ja puissa pesiminen on yleistynyt ulkosaariston yhdyskuntien autioitumisen myötä. Merikotkat voivat heikentää tai estää merimetsojen pesintöjä pelottamalla lintuja ennen munintaa ja myöhemmin syömällä sekä munia että poikasia. Usein löyhissä parvissa liikkuvat merikotkien pesimättömät nuoret ikäluokat aiheuttavat eniten haittaa merimetsoyhdyskunnille.

Yksittäisissä yhdyskunnissa merikotkia on havaittu saalistamassa jopa kymmeniä samanaikaisesti. Esimerkiksi Paraisten Nauvossa tämä johti 2.000 merimetsoparin yhdyskunnan romahdukseen ja lopulta pesintöjen loppumiseen kuuden vuoden kuluessa.

Lisätietoja merimetsosta voi hakea Ympäristöhallinnon verkkopalvelun Merimetsoseurannasta.

Janne Airaksinen

Lähde: Ympäristöhallinto, Merimetsoseuranta

Yläkuva: Juho Hokkasen ottamassa valokuvassa merimetso lentää Suonteella Mankinsaaren tuntumassa. Luontoportti-sivuston mukaan merimetso lentää melko hanhimaisesti ja usein samankaltaisissa parvimuodostelmissa. Lento kuitenkin keskeytyy “helikopterimaiseen” nousuun ja lyhyihin liitojaksoihin. Jos lentävä merimetso sekoitetaan hanhiin, niin uiva merimetso voidaan sekoittaa kuikkalintuihin.

