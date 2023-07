Kalle Willman jättänyt kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksen osakkeiden ostosta

Joutsan kunnanvaltuutettu Kalle Willman (kok.) on jättänyt kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien Joutsan kunnanhallituksen päätöksentekoprosessia ja itse päätöstä Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksen osakkeiden ostosta Lamminmäen Tilat Ky:ltä. Willman vaatii, että asianomaiset päätökset on kumottava virheellisessä järjestyksessä syntyneinä ja lainvastaisina, ja että oikeuden on määrättävä toimeenpanokielto lopulta päätetylle osakekaupalle.

Valituksensa perusteluissa Kalle Willman tuo esille ”oikeustosiseikkoja” todeten, että Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskus on Joutsan kunnan tytäryhtiö, jonka osakkeista kunta omistaa yli 51 % ja Lamminmäen Tilat Ky loput. Tarkalleen ottaen vuonna 1980 rekisteröidyssä Talouskeskuksessa huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita on kaikkinensa 12.118 kpl, josta Joutsan kunnalla on ollut 6.886 kpl (56,8 %) ja yrittäjä Visa-Matti Kuitusen yhtiö Lamminmäen Tilat Ky:llä 5.232 kpl (43,2 %).

LVIALA PM Autohuolto Oy

Joutsan kunnanhallituksen 29.5.2023 päätöksellä kunta päätti ostaa Lamminmäen Tilojen koko em. Talouskeskuksen osakeomistuksen tarjottuun 63.000 euron velattomaan hintaan. Hallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5–4. Tämän myötä Joutsan kunnan omistusosuus Talouskeskuksesta nousee täyteen 100 prosenttiin.

Valituksen perusteluissaan Kalle Willman selvittää ko. kiinteistöyhtiön hallintoon kuuluvat vastuuhenkilöt, ja toteaa myös sen, ettei hallituksen varsinainen jäsen Visa-Matti Kuitusen Lamminmäen Tilat Ky ole vuosina 2021–2023 maksanut Talouskeskukselle yhtiövastikkeita täysimääräisinä, vaikka yhtiö on Willmanin mukaan saanut ”vuokralle antamistaan tiloista niitä suurempia vuokravastikkeita”. Lamminmäen Tilojen huoneistoissa päävuokralaisena on ollut ja on tälläkin hetkellä Mehiläinen Oy (Työterveys ja Fysios), jolla on käytössään mm. katutasossa olevat tilat kaikkinensa. Lisäksi Joutsan kunta on vuokrannut arkistotilaa.

Kirjelmässään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kalle Willman toteaa, että kokousasiakirjoista käy ilmi kiinteistöyhtiön ja kunnan eräiden muiden tytäryhtiöiden saatavien määriä, ja että talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen ilmoituksen mukaan saatavat on pantu perintään. Matias Penttinen, kuin myös kunnanjohtaja Harri Nissinen ovat Visa-Matti Kuitusen lisäksi Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksen hallituksen varsinaisia jäseniä, jotka 3.8.2022 pidetty yhtiökokous on valinnut. Kokouksessaan 7.11.2022 hallitus on puolestaan keskuudestaan valinnut Penttisen puheenjohtajakseen.

Willman on valituksessaan listannut kaikki neljä Joutsan kunnanhallituksen kokousta, joissa ao. osakkeiden ostoa on käsitelty. Näistä ensimmäisessä kokouksessa 28.11.2022 päätettiin asia siirtää seuraavaan kokoukseen. Tällöin Lamminmäen Tilat Ky:n osakkeita tarjottiin kunnalle vastuunalainen yhtiömies Visa-Matti Kuitusen toimesta yhteishintaan 90.000 euroa. Toisessa kokouksessa 19.12.2022 kunnanhallitus päätti, ettei asia aiheuta toimenpiteitä ja ohjeisti samalla konserniyhtiö Joutsan Talouskeskusta hoitamaan asiaa edelleen.

Kolmannen kerran asia oli kh:ssa esillä 17.4.2023, jolloin uuden myyntitarjouksen oli jättänyt Lamminmäen Tilat Ky:n äänetön yhtiömies Juhani Kuitunen (Visa-Matti Kuitusen isä). Tähän myös takertuen Willman kysyy, voiko äänetön yhtiömies tehdä kommandiittiyhtiötä (Ky) sitovan myyntitarjouksen? Asia jäi kunnanhallituksessa äänestyksen jälkeen pöydälle.

Neljäs ja ainakin toistaiseksi viimeisin käsittelykerta oli 29.5.2023. Tällöin tiukan äänestyksen jälkeen päätettiin hyväksyä kauppakirja ja sopimus velan maksamisesta (vrt. Lamminmäen Tilat Ky:llä erääntyneitä yhtiövastikevelkoja Talouskeskukselle yli 50.000 euron edestä). Kunnan tekninen johtaja Arttu Mönkölä valtuutettiin allekirjoittamaan kunnan puolesta kauppakirja ja muut dokumentit. Tähän päätökseen kirjattiin kh:n varapuheenjohtaja Iiris Ilmosen (kok.) eriävä mielipide. Willman teki päätöksestä kesäkuussa oikaisuvaatimuksen, jonka kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.6.2023 hylätä.

Kalle Willman listaa valituksessaan perusteluja kunnanhallituksen päätöksen kumoamiseksi hyvin seikkaperäisesti ja kokouskohtaisesti. Hallinto-oikeudelle toimitettuun valitustekstiin sisältyvät mm. viittaukset pöytäkirjaliitteisiin on tässä poistettu.

”KH:n kokous 28.11.2022 § 246: Esittelijänä toimi kunnanjohtaja Harri Nissinen ja pöytäkirjan pitäjänä talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen. Paikalla olivat mm. jäsen Martti Kuitunen, valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne ja KH:n puheenjohtaja Pauliina Maukonen. (Kolme viimeksi mainittua kaikki Keskusta-puolueesta, toim. huom.)

KH:n kokous 19.12.2022: § 261 kohdalla esittelijänä toimi Nissinen ja pöytäkirjanpitäjänä Penttinen. Maukonen, Kuurne ja Kuitunen poistuivat pykälän kohdalla intressijäävin perusteella.

KH:n kokous 17.4.2023: § 75:ssä eli osakkeiden ostamista koskevassa jatkoasiassa esittelijänä toimikin KH:n puheenjohtaja Pauliina Maukonen, joka toimi myös pöytäkirjan pitäjänä. Toimielin ei tehnyt päätöstä menettelystä. Nissinen ja Penttinen poistuivat nyt käsittelystä (intressijäävi). Perusteluja ei kirjattu. Läsnä olivat kuitenkin itsensä aiemmin jäävänneet Kuurne ja Kuitunen.

KH:n kokous 29.5.2023: Läsnä olivat mm. Kuurne ja Kuitunen. § 108:ssä esteellisinä poistuivat Nissinen ja Penttinen (yhteisöjäävi). Äänestysluettelosta käy ilmi, että aiemmin asiassa esteellinen Kuitunen äänesti. Maukonen toimi taas esittelijänä vastoin hallintosääntöä ja pöytäkirjan pitäjänä, mistä menettelystä toimielin ei tehnyt päätöstä. Ilmonen perusteli eriävissä mielipiteissään syyt, miksi menettely ei ollut hallintosäännön mukaista.

KH:n kokous 26.6.2023: Läsnä olivat mm. Kuitunen ja Kuurne. § 140:n Oikaisuvaatimus- käsittelystä poistuivat esteellisinä Nissinen ja Penttinen (yhteisöjäävi) ilman perusteluja tai toimielimen päätöstä. Esittelijänä toimi taas Maukonen vastoin hallintosääntöä ja ilman toimielimen päätöstä. Päätöksen mukaan oikaisuvaatimus hylätään ja kauppa voidaan panna täytäntöön.

Kokouksessa 29.5.2023 § 108 KH oli päättänyt, että tekninen johtaja allekirjoittaa kauppakirjan eli tekee osakkeiden oston. Tässä KH ylitti toimivaltansa. koska hallintosäännön 23 § B ”Toimialajohtajien tehtävät” 2. kohdan mukaan ”tekninen johtaja päättää hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä 100.000 euroa”. Olli Mäenpää: Hallinto-oikeus 2023: ”2. konkreettinen yksittäistapausta koskeva sisällöllinen määräys ei velvoita virkamiestä hallintopäätöksen tekijänä tai esittelijänä. Virkamiestä ei voi määrätä tekemään tai päättämään asiaa tietyn sisällöllisesti”. KH ylitti siten päätösvaltansa päätöstä tehdessään.”

Willman pyysi kunnasta Talouskeskuksesta laadittua kuntoarviota, sitä ei hänelle annettu

Kalle Willman nostaa esille myös Joutsan kunnan kirjaamon toiminnan, koska sieltä kieltäydyttiin antamasta Willmanille hänen pyytämäänsä kunnan teettämää Talouskeskus-kiinteistön kuntokartoituslausuntoa. Kyseessä on Brado Oy:n Joutsan kunnalle huhti-toukokuussa 2023 laatima kirjallinen kuntoarvio.

”Esteellinen Matias Penttinen ilmoitti sähköpostilla 25.5.2023 KH:n jäsenille ja tietoa kuntokartoituslausunnosta pyytäneelle Iiris Ilmoselle, että lausunto liitetään liitteenä KH:n esityslistaan 29.5.2023 salaisena liitteenä. Pöytäkirjassa kunnan kotisivulla ei liitettä kuitenkaan ole, mikä menettely on vastoin pysyvää käytäntöä kunnassa. Esteellinen Penttinen on siis menetellyt virheellisesti.

Pyysin myös itse sähköpostilla 6.7.2023 hallintosäännön mukaisesti tekniseltä johtajalta Arttu Mönkölältä kopiota kauppakirjasta ja konsultilla teetetystä kiinteistön kuntokartoituksesta. En ole niitä saanut. Kyseessä on Ilmosen ja omalta osaltani Perustuslain (PL 12.2 §) ja Julkisuuslain (JulkL 14.2 § ja 10 §) sekä Kuntalain 83 §:n vastainen menettely”, Willman kirjoittaa.

Kalle Willmanin näkemyksen mukaan Joutsan kunnanhallituksessa samaa osakkeiden ostoasiaa käsiteltäessä esteellisyydet ovat vaihdelleet perusteetta, eikä riittäviä perusteita ole esitetty. Hän vetoaa tässä Kuntaliiton lakiosaston ohjeeseen: jos esteellinen poistuu kokouksesta esteellisenä, on pöytäkirjaan tehtävä tästä tarvittava merkintä ja tosiasiallinen peruste, jollainen ei Willmanin mukaan ole pykäläviittaus tai esimerkiksi ”osallisuusjäävi” tai ”yhteisöjäävi”.

”On todettava, ettei kokouksissa ole noudatettu Hallintolain 29.2 §:n määräystä.

Kahdessa ensimmäisessä KH:n kokouksessa Nissinen ja Penttinen eivät jäävänneet itseään, mutta myöhemmissä kylläkin. Kokouksessa 19.12.2022 § 261 Maukonen, Kuurne ja Kuitunen jääväsivät itsensä (intressijäävi) ilman perusteluja, mutta osallistuvat myöhemmin asian käsittelyihin. Hallintolain 30 §:ää ei voitu soveltaa. Esteellisen viranhaltijan tilalle tulee esteetön sijainen ja luottamushenkilön tilalle esteetön varajäsen (Harjula-Prättälä: Kuntalaki-Tausta ja tulkinnat 2019 s. 692)”, Willman sanoo.

Hänen mielestään kunnanhallituksen puheenjohtajan Pauliina Maukosen toimiminen esittelijänä on selkeästi vastoin kunnan hallintosääntöä.

”Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt toimimaan esittelijänä, KH:ssa sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, ja vastaavasti tämän sijaisena hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, ja seuraavaksi tekninen johtaja Arttu Mönkölä. Mikäli nämä kaikki ovat esteellisiä/estyneitä, esittelijä määrätään kunnanjohtajan virkamääräyksellä. Näin ei ollut menetelty”, Willman toteaa.

Kunnallisvalituksensa (päivätty 21.7.2023) lopuksi Kalle Willman yhteenvetona edellä olevaan lausuu, että ”kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa asiassa, esteellisyydet ovat vaihdelleet eri kokouksissa, eikä niitä ole perusteltu, ja lisäksi esittelijänä on toiminut henkilö joko esteellisenä tai vastoin Hallintosäännön määräystä, ja myös Julkisuuslakia on rikottu”.

”Kunnallisvalituksessa on keskityttävä vain juridisiin seikkoihin, tarkoituksenmukaisuusseikat on jätettävä oikaisuvaatimusmaailmaan”, Willman lehdellemme yleisen periaatteen tiivistää.

Isännöitsijä Petteri Oksanen Joutsan Isännöintipalvelu Oy:stä vastasi maanantaina 24.7. tiedusteluumme, ettei heille ole ainakaan vielä toistaiseksi toimitettu aineistoa Lamminmäen Tilat Ky:n ja Joutsan kunnan välisestä em. osakekaupasta, eikä myöskään kiinteistöyhtiön tilille ole tullut kaupan ehdoissa mainittua maksusuoritusta erääntyneistä vastikkeista, jotka ovat syntyneet yhtiön osakas Lamminmäen Tilat Ky:n osakkeiden omistusaikana.

Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksen toimitusjohtajana on tällä hetkellä Jorma Lehtosaari, edustaen hänkin Joutsan Isännöintipalvelu Oy:tä. Lehtosaari kuuluu täten yhtiön hallintoon, mutta ei kuitenkaan sen hallitukseen.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksessa Länsitie 6:ssa palvelee kunnan pääkirjasto sekä vuokratiloissa olevat Mehiläisen työterveyshuolto ja Fysios. Talouskeskus kuvattuna entisen linja-autoaseman pihasta, josta on Liikekeskuksen rakennuksen purkamisen jäljiltä syntyneen uuden hiekkakentän ansiosta tällä hetkellä avoin, suora näköyhteys Länsitielle.