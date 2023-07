Sana sunnuntaiksi: Valinnan vaikeutta

Pysähdyin autoni kanssa metsäisen hiekkatien risteykseen. Oikealle vai vasemmalle? Navigaattori ei helpottanut asiaa, sillä se väitti, että olen jo perillä. Asutun näköistä taloa ei kuitenkaan osunut silmään. Toinen tienhaaroista oli selvästi ottavampi, mutta epäröin silti. Ratkaisun toi puhelin, jolla varmistin suunnan. Ehkäpä sinäkin olet joskus ollut ns. kahden vaiheilla, ihan konkreettisesti tai sitten kuvaannollisesti, ja miettinyt kuinka tästä eteenpäin: oikealle vai vasemmalle.

On valintoja, jotka ovat etuoikeutettujen ihmisten mahdollisuuksia; ei kaikilla ole varaa valita. Jäänkö vai lähdenkö? Otanko sinisen vai punaisen? Jotkut valinnat ovat keveitä, ei ole väliä meni niin tai näin. Joidenkin kanssa joudumme kuitenkin kokemaan ahdistusta, sillä väärä valinta voi olla kohtalokas. Joskus on niinkin, että edessä on vain huonoja vaihtoehtoja ja pitäisi löytää se vähiten huono.

Ensi sunnuntain evankeliumissa (Matt 7:13-14) kysellään mikä erottaa totuuden ja harhan. Jeesus puhuu tienristeyksestä, jossa kulkijan on valittava millaisella tiellä jatkaa, mennäkö läpi ahtaasta vai laveasta portista. Avara portti houkuttelee reitin helppoudella; tie sen takana näyttäisi olevan monikaistainen ja päällystetty. Sitä kulkiessa ei tarvitse painia omantuntonsa kanssa, oikea ja väärä näyttävät vievän samaan maaliin. Ahtaan portin takaa aukeaa aivan toisenlainen tie. Mäkinen, mutkainen ja välillä kivikkoinen. Jeesus suositteli tätä jälkimmäistä, mutta ihmeessä valita ahdas portti?

Jeesus suositteli ahdasta porttia ja sen takaa aukeavaa reittiä, koska se on sekä taivaan tie, että ihmisyyden tie. Ahtaalta portilta aukeaa tie taivaan kotiin. Ahtaalta portilta aukeaa myös tie asettua toisen ihmisen rinnalle, puolustaa heikompaa ja apua tarvitsevaa olipa hän kuka tahansa, kaidan tai lavean tien kulkija. Elämä ei aina päästä meitä helpolla, mutta Jumala näkee sydämen ja rakkaus punnitsee elämässämme totuuden ja harhan.

Annukka Nuto

kynäilevä rovasti