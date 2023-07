Joutsan Oluttehdas Osakeyhtiön juuret ja syntyvaiheet juontavat vuoteen 1876. Pari vuotta myöhemmin valmistui Huttulan tiluksista lohkaistulle tilalle Angesrantaan paikallishistorian kannalta merkittävä tuotantorakennus, nimittäin oluttehdas, jonka olemassaolosta muistuttavat enää puretun ”kaljatehtaan” komeat osittaiset kivijalkarauniot. Alkuvuosikymmenet yhtiön nimi oli ruotsinkielinen ja suomenkieliseen muotoon se rekisteröitiin vuonna 1912 Anton Fromholtzin toimiessa panimomestarina.

Vuonna 1916 yhtiön koko osakekanta siirtyi Fromholtzien omistukseen, ja samalla päättyivät jo tovin velloneet spekulaatiot oluttehtaan lopetuksesta. Anton Fromholtz kuoli 1927. Tämän jälkeen tehdas pyöri perikunnan voimin vielä muutaman vuoden, kunnes sen toiminta lakkasi syksyllä 1932. Siihen päättyi myös Joutsan Oluttehdas Osakeyhtiön tarina.

Nyt reilut 90 vuotta myöhemmin pääsemme kokemaan historian lehtien havinaa: kaupparekisteriin on kesäkuussa 2023 rekisteröity uusi yhtiö nimeltään ”Joutsan Oluttehdas Oy”. Sen taustalta löytyy aktiivinen yrittäjäpariskunta Angesselän kylältä, syksyllä 2022 perustetun Lamminmäen Juhla ja Petin Ay:n yhtiömiehet Juhani Kuitunen ja Anne Nordlund. He kuuluvat ao. uuden osakeyhtiön omistajiin ja hallitukseen, jossa kolmantena jäsenenä on joutsalainen Joonas Ruohtula.

Juhani Kuitusen mukaan monien käänteiden jälkeen lopulta Joutsan Oluttehdas Oy osti JouHos Oy:n konkurssipesältä entiseltä Varastopanimolta jääneen tuotantolaitteiston sekä tarveaineita. Kuitunen kertoi alkuviikosta lehdellemme, että panimotoiminta on tarkoitus aloittaa Kellarinmäellä Aaton & Ellin talossa heti, kun lupa-asiat hoituvat toivottavasti jo hyvin pian kuntoon. Kuitunen uskoo vahvasti, että sahdit saamaan käymään elokuussa ja ensimmäinen erä joutsalaista perinnejuomaa on myynnissä syyskuussa. Sahdin lisäksi panimon tuoterepertuaariin on tässä vaiheessa tulossa myös olutta: joku peruslager ja vehnäolutmainen Nenätippu.

Joutsa Bryggeriaktiebolag / Joutsan Oluttehdas Osakeyhtiö, Joutsan Sahti Oy, Jari Kupiaisen olutpanimo Ravintola Jouto-Tuvan yhteydessä sekä Visa-Matti Kuitusen johtaman JouHos Oy:n Varastopanimo saavat uuden Joutsan Oluttehdas Oy:n pienpanimon myötä jo kovasti kaivattua jatkumoa. Samalla aukeaa seuraava sivu perinteikkäässä joutsalaisessa mallasjuomien teollisessa valmistuksessa. (Lähde: BeerFinland.com).

Marko Nikkanen