Ilokuvafestivaali valtaa Joutsan Kinon – peräti 24 elokuvaa viiden päivän aikana

Ilokuvafestivaali rantautuu Joutsan Kinoon elokuun ensimmäisellä viikolla. Keskiviikon ja sunnuntain välisenä aikana Kinossa näytetään kaiken kaikkiaan 24 elokuvaa. Yhteistyössä Joutsan ja Mäntyharjun kuntien kanssa toteutettava festivaali on hyvän mielen, onnellisten loppujen ja kohottavien tarinoiden asialla. Kaikki festivaaleilla näytettävät elokuvat ovat ilmestyneet viimeisen 12 kuukauden sisällä. Ohjelmistossa on niin kansainvälisiä helmiä, kotimaisia mestariteoksia sekä teräviä dokumentteja.

Aiemmasta tiedosta poiketen festivaali alkaa jo keskiviikkona 2.8. kahdella näytöksellä. Kupla on Aleksi Salmenperän ohjaama suomalainen draamaelokuva. 16-vuotias Eveliina pyrkii pitämään perhekuplansa ehjänä hinnalla millä hyvänsä. Barbie puolestaan on Greta Gerwigin ohjaama satiirinen fantasia- ja komediaelokuva. Ensimmäinen Barbie-nukkeen perustuva näytelty elokuva sai ensi-iltansa vain reilu viikko sitten.

Greatest Days on laulun, tanssin ja nostalgian ilotulitusta sekä ajaton tarina ystävyyden voimasta. Kuva: Aurora Films

Torstain ensimmäisenä elokuvana nähdään koomiseen ja koskettavaan bestselleriin perustuva A Man Called Otto. Elokuva kertoo tarinan äreästä leskestä Otto Andersonista (Tom Hanks), joka tahtoo asioiden olevan järjestyksessä. Oton maailma kuitenkin kääntyy ylösalaisin, kun hän yllättäen ystävystyy kolmatta lastaan odottavan Marisolin kanssa, joka perheineen muuttaa Andersonin naapuriin.

Mrs Harris goes to Paris on lumoava tarina päällisin puolin tavallisesta englantilaisesta taloudenhoitajasta rouva Harrisista (Leslie Manville), jonka haave omistaa Christian Diorin muotiluomus johdattaa hänet uskomattomaan seikkailuun Pariisissa. Harold Fryn – toiveikas taival on Rachel Joycen bestselleriin pohjautuva, koskettava kertomus niin itsensä löytämisestä, anteeksiannosta kuin hetkeen tarttumisesta. Hettie MacDonaldin ohjaaman elokuvan päärooleissa nähdään Oscar-palkittu Jim Broadbent yhdessä Penelope Wiltonin kanssa.

Coky Giedroycin ohjaama Greatest Days on laulun, tanssin ja nostalgian ilotulitusta sekä ajaton tarina ystävyyden voimasta. Take That-hittimusikaaliin ”The Band” perustuva elokuva sisältää kaikki legendaarisen poikabändin suurimmat hitit.

Kapellimestari on elämänkertaelokuva ensimmäisestä maailman konserttisalit valloittavasta naiskapellimestarista. Maria Petersin ohjaama elokuva kertoo Antonia Bricon rohkeasta taistelusta miesten hallitsemassa musiikkimaailmassa. Bricolla oli erityinen suhde Suomeen: Jean Sibelius oli ainoa kyseisen ajanjakson säveltäjä, joka lähestyi Bricoa ja kutsui hänet johtamaan teoksiaan Suomeen.

The Lost King on hämmästyttävä tositarina siitä, miten amatöörihistorioitsija Philippa Langley päättää kaikkia esteitä uhmaten löytää Richard III:n yli 500 vuotta kadoksissa olleet jäännökset. Kuva: Cinemanse

Perjantain avaa suomalainen Hamsterit, joka kertoo Hamsteri-nimisen luontokirjailijan elämästä maaseudulla. Naapuriin muuttavan perheen myötä hamstraaminen yltyy uusiin ulottuvuuksiin, josta myös perhe saa kokea oman osansa.

Hiljainen tyttö on tunteikas, Irlannin maaseudulle sijoittuva draamaelokuva erään pikkutytön käänteentekevästä kesästä vuonna 1981. The Lost King on hämmästyttävä tositarina siitä, miten amatöörihistorioitsija Philippa Langley päättää kaikkia esteitä uhmaten löytää Richard III:n yli 500 vuotta kadoksissa olleet jäännökset.

Pieni kirjakauppa Pariisissa perustuu maineikkaan italialaisen käsikirjoittaja-ohjaaja Ettore Scolan viimeiseksi jääneeseen käsikirjoitukseen. Mitä tapahtuu, kun koko elämänsä pienelle kirjakaupalle sekä onnettomuudessa loukkaantuneelle tyttärelleen omistanut kirjakauppias kohtaa nuoren, elämäniloisen kaunottaren?

Kauniit sielut on ranskalaisen näyttelijä-ohjaaja-käsikirjoittaja Bernard Campanin ja sveitsiläisen filosofi-kirjailija Alexandre Jollienin yhteistyössä ohjaama road movie, jossa onnettomuus johtaa kaksi miestä yhteiselle matkalle yhteiskunnan ennakkoluulojen ja itse tekemiensä virheiden seassa.

Corsage – Kuriton keisarinna kertoo Itävallan keisarinna ja Unkarin kuningatar Elisabethin ”Sissin” rakkaudettoman avioliiton ja loisteliaan yksinäisyyden täyttämästä elämästä 1870-luvulla. Kun Sissi päättää tehdä yksityiselämästään poliittista, ottaa kurinalaisuus mittaa intohimosta ja soveliaisuus tyytymättömyydestä.

Perjantai-iltana elokuvanäytösten lisäksi Kinolla kuullaan musiikkia, esiintyjänä duo m&m.

Taru pienistä sankareista on hauska ja kekseliäs, koko perheen komediaseikkailu. Kuva: Cinemanse

Lauantain näytökset aloittaa Taru pienistä sankareista, joka on hauska ja kekseliäs, koko perheen komediaseikkailu. Antiikin kreikkaan sijoittuvassa tarinassa Kati-hiiri ystävineen pyrkii pelastamaan legendaarisen sankarin kanssa kotikaupunkinsa. Katille suurin arvoituksista on kuitenkin se, mitä on todellinen sankaruus, ja voiko sen löytää myös pienen pienestä hiirestä?

Koulu maailman laidalla on sympaattinen muistutus aitojen kohtaamisten tärkeydestä ja antamisen ilosta. Himalajan maisemissa kuvatussa tarinassa opettajaksi opiskeleva, mutta muusikon urasta haaveileva Ugyen lähtee suorittamaan opintoihin kuuluvaa harjoittelua kaukaiseen kylään, jonka alkeellinen elämä asukkaineen sulattavat hänen sydämensä.

Suomalaisen Markus Toivon elokuva Wanha Markku kertoo lapsuudenkotiinsa matkustavan elokuvantekijän ja isänsä kohtaamisesta. Aikoinaan keskeneräiseksi jääneen talon porttia yhdessä rakentamalla isä ja poika etsivät kadonnutta yhteyttä toisiinsa.

Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki -dokumenttielokuva kertoo Pariisissa uransa luoneesta, modernin musiikin säveltäjästä Kaija Saariahosta. Täyspitkä dokumentti seuraa Saariahon kypsymistä ujosta helsinkiläistytöstä maailman arvostetuimmaksi nykysäveltäjäksi. Näytöksen yhteydessä paikalla on tekijävieras.

Festivaalien ensimmäisenä ennakkonäytöksenä nähdään koko perheen elokuva Dancing Queen. 12-vuotias Miina sekoaa, kun kuuluisa hiphop-tanssija ED Win muuttaa kaupunkiin ja aloittaa hänen koulussaan. Elokuva rakkaudesta, tanssista ja siitä, että pitää joskus uskaltaa heittäytyä tuntemattomaan, saadakseen sen mitä haluaa.

Lisa Cortesin Little Richard: I am everything -dokumentti on tarina legendaarisen rock-ikoni Little Richardin vaikutuksesta amerikkalaiseen pophistoriaan afroamerikkalaisine juurineen. Kattavan arkistomateriaalin kautta muun muassa Mick Jagger, Paul McCartney ja Nile Rodgers kuvaavat Richardin ainutlaatuista elämää ja uraa.

Sunnuntain ennakkonäytöksenä nähdään vauhdikas rock-aiheinen komedia Comeback, joka kertoo aikanaan tähdenlennon lailla maailmanmaineeseen nousseen No Love Lost -bändin halusta tehdä comeback. Kuva: Cinemanse

Sunnuntain avaa Klaus Härön ohjaama, koskettava draamakomedia Rakkaani merikapteeni. Elokuva on kuvaus iättömästä rakkaudesta ja anteeksiannosta. Sunnuntain ennakkonäytöksenä nähdään vauhdikas rock-aiheinen komedia Comeback, joka kertoo aikanaan tähdenlennon lailla maailmanmaineeseen nousseen No Love Lost -bändin halusta tehdä comeback. Näytöksen yhteydessä paikalla on elokuvan ohjaaja Petri Kotwica.

Book Club – uusi luku on jatko-osa, jossa Book Club:sta tutut ystävättäret suuntaavat Italiaan lukupiirinsä ainutlaatuiselle matkalle. Asioiden karatessa raiteiltaan ja salaisuuksien paljastuessa muuttuu hemmottelulomaksi tarkoitettu matka ikimuistoiseksi seikkailuksi. Italialainen Kuuraketti on tarina Darinosta, joka unelmoi kuuhun lentämisestä. Darino on yli kolme vuosikymmentä rakentanut kuurakettia Veneton maaseudulla sijaitsevalla tilallaan.

Festivaalin päättää lämminhenkinen Kaikkea hyvää, Leo Grande, joka on draamakomedia itsensä löytämisestä, läheisyydestä – ja hyvästä seksistä.

Jonna Keihäsniemi

Vuoden 2023 julisteen on toteuttanut ukrainalainen Veronica Kiovasta. Festivaali toteutetaan yhteistyössä Mäntyharjun ja Joutsan kuntien kanssa.