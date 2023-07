Alakulma: Ilmaiseksi soraa?

Valtuutetut ovat kautta aikain tehtailleet valtuustoaloitteita. Jotkut menevät läpi, jotkut eivät niinkään. Leivonmäellä tuli hylätyksi kesällä 1973 Mauno Pynnösen aloite, että Havumäen sorakuopasta tulisi ryhtyä jakamaan yksityisille ilmaiseksi soraa.

Valtuusto yhtyi pääosiltaan kunnanhallituksen kantaan, että yksityisteiden avustusmäärärahojen korottaminen olisi parempi tapa tasata tierasitteita. Pynnösen aloite on mielenkiintoinen tälläkin hetkellä, sillä tiedetäänhän varsin hyvin, että yksityisteiden avustusmäärärahoissa jaetaan pikemminkin niukkuutta.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Samassa kokouksessa muuten Pauli Pirisen aloite Rutalahden luistinradalle varattavasta määrärahasta luvattiin laitettavan talousarviokäsittelyyn. Isoin uutinen oli kuitenkin valtuuston jyrkkä vastustus Rutajärven-Haapasuon kansallispuistohanketta kohtaan. Kielteisten seikkojen luettelo oli mittava, jotka lyhyesti voitaneen tiivistää, että suunnitelman toteutuminen veisi pohjaa pois niin kunnan kuin usean yksityisen maanomistajan suunnitelmilta. Kuten tunnettua, maailma muuttui myöhempinä vuosikymmeninä.

Joutsan Moottorikerho, nuorisotoimintaa parhaimmillaan. Näin otsikoitiin jutussa, jossa kerrottiin kerhon aktivoituneen. Jäseniä oli peräti 50, eli jokseenkin kaikki seudun moottoripyöräilijät olivat joukossa mukana. Kerhon sihteeri Pekka Ollikainen piti osallistumista moottorikerhoon nuorisotoimintana parhaimmillaan. Jutussa poikien kerrotaan ihmettelevän sitä, ettei avustuksia ole kuulunut, vaikka toiminta on niinkin vilkasta. Vapaa-aikaa on uhrattu runsaasti kerhon talkoisiin, ja Joutopäivien avajaisiin he järjestivät moottoripyöräparaatin ja pääjuhlan yhteyteen oman mp-näyttelynsä.

Jo useampana kesänä on matkailijoilla ollut mahdollisuus tutustua kirkkomuseoon Joutsan kirkon kellotapulissa. Kävijöistä 40 prosenttia oli ulkomaalaisia. Mielenkiintoinen nähtävyys on ns. mustapenkki, jossa on kolme porrasta. Sitä on pidetty kirkon eteisessä. Ylimmällä portaalla on istunut pahin rikollinen ja alemmilla pienempii rikkeisiin syyllistyneet. Kaiken kirkkokansan silmien edessä.

Janne Airaksinen