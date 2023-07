Kun aistimme heikkenevät, tarvitsemme toisiamme voidaksemme hyvin

Edelläkävijänä kuuloasioissa toimiva Joutsan Kuulo ry tulee 21.9.2023 olleeksi kuulolla jo 40 vuotta. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 28 henkilöä. Yhdistyksen ensimmäinen nimi oli Joutsan Seudun Kuulovammaiset ry, joka muutti nimensä Joutsan Seudun Kuulonhuolto ry:ksi 29.11.1993.

Nykyinen nimi otettiin käyttöön 5.10.2011, jolloin myös tehtiin yhdistyksen sääntömuutokset. Yhdistyksen jäsenmäärä tällä hetkellä on noin 50 henkilöä. Puheenjohtajana toimii Marja Sokkanen ja sihteerinä Virva Teräväinen. Virvan sihteeripesti alkoi jo vuonna 2007.

– Joutsan Kuulo ry:n voidaan katsoa olleen kahden puheenjohtajan luomus. Jyrki Honkapää toimi puheenjohtajana 1985–1989. Kuuloliiton vuonna 2013 kultaisella ansiomerkillä palkitsema Leena Sauvala oli puheenjohtajana kahteen otteeseen: 1994–2004 ja 2009–2013. Jyrkin aikana kuntoutusneuvonta ja Leenan aikana kerho- ja kuulolähipalvelutoiminta tulivat tutuiksi ja kukoistivat.

– Mitä kuuluu -kerho kokoontui kuukausittain seurakunnan tiloissa, Annan kammarissa. Tällä hetkellä toimii Kuulo-Näkö-kerho seurakuntakodilla kuukausittain vapaaehtoisten vetäjien voimin, Virva Teräväinen kuvailee toiminnan henkeä.

Yhdistyksen toiminta on pienimuotoista, mutta toimintaan osallistuville tärkeää ja mieluista. 30-vuotishistoriikkia selatessa oli ilo huomata, miten moni joutsalainen oli antanut panoksensa yhdistyksen toimintaan. 40-vuotiaan yhdistyksen toiminta on väen ikääntyessä entistä tärkeämpää, mutta yhdistystoiminnan pyörittämisestä kiinnostuneita ei ole jonoksi asti.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan noin 15 prosentilla ihmisistä on heikentynyt kuulo. Kuuloliiton määritelmän mukaan ”Kuulovammainen on yleistermi, joka tarkoittaa ihmistä, jolla on jonkinasteinen tai -laatuinen kuulonalenema lievästä huonokuuloisuudesta kuurouteen”.

– Maailmamme on täynnä ääniä. Ääniä, jotka välittävät tietoa ja tunteita: soliseva puro, lintujen laulu, lapsen jokellus, radiouutiset tai luottamuksellinen kuiskaus. Äänet ovat niin itsestään selviä, ettemme osaa edes kuvitella maailmaa ilman niitä.

Näillä sanoilla Joutsan Kuulo ry:n sihteeri Teräväinen toivotti yhdistyksen toimintaan osallistuvia ja osallistuneita vieraita tervetulleiksi sauna- ja soppatapaamiseen Löylyä Elämään Ry:n savusaunalla Vallaspellossa.

– Juhlimme yhdistyksen 40-vuotista taivalta tällaisilla pienimuotoisilla tapahtumilla, joita loppukesästä on vielä kaksi, Virva kertoi.

– Aivot ovat jännä värkki. Ne tarvitsevat kaikenlaisia ärsykkeitä, myös ääntä, sanoi Kuuloliiton asiantuntija Tiina-Maija Leinonen Helsingin Sanomien haastattelussa.

Leppoisan iltapäivän aikana keskusteluissa vilahtelivat kuulon heikkenemisen aiheuttamat harmit arjessa. Äänten kuuleminen ja niistä selvän saaminen varsinkin hälyisessä ympäristössä vaikeutuvat. Keskustelukumppanin puheesta häviävät niin sanotut korkeat konsonantit eli k, p, t, s ja h. Väärinkäsityksiltä ei voi välttyä.

Keskustelukumppanin nopea ja epäselvä puhetapa ja kuulovammaiselle selän takaa puhuminen muuttuu muminaksi. Yksi osallistujista oli silmälääkäriltä kuullut vain sanat ”silmä on pudonnut”. Hämmentyneenä kotiin päästyään hän soitti ja pyysi selvittämään mistä on kyse, kun silmä näytti olevan paikallaan.

Kuulovammaiselle pitää puhua siis selkeästi, kasvotusten ja tarvittaessa sanomansa rauhallisesti ja hermostumatta esittäen. Äänen korottaminen saattaa vain vaikeuttaa tilannetta. Yhdessä päätettiin teettää ”Olen kuulovammainen” -käyntikortti, jonka voi ojentaa, vaikka lääkärille, kaupan kassalle tai mitä kommunikointitilanteita vastaan tuleekaan.

Kuulokojeista myös keskusteltiin vilkkaasti. Kojeen käyttöönotto vaatii kärsivällistä harjoittelua varsinkin niissä tilanteissa, jos kuulokoje hankitaan liian myöhään ja ihminen ehtii tottua uuteen, hiljaisempaan äänimaailmaan. Häpeää kuulokojeen käytöstä kukaan läsnäolleista ei kertonut tuntevansa. Toisessa vaakakupissa kun on kuitenkin toimintakyvyn heikkeneminen ja vuorovaikutustilanteiden karttelu.

Rohkeimmat pulahtivat päivän päätteeksi savusaunan pehmeistä löylyistä uimaan, mutta vesi oli kuulemma talviuimareille jo liian lämmintä.

Maija Salonen

Yläkuva: Eturivissä oikealta sihteerinä jo vuodesta 2007 lähtien toiminut Virva Teräväinen sekä Varpu Liukkonen, Irmeli Kotimäki, Päivi Salminen, Pirjo Paappanen. Takarivissä oikealta Elna Lilja, Tuula Olkkonen, Leena Sauvala, Eeva Harju, Eeva Niiranen ja Kimmo Teräväinen.