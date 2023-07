Kuntalan seinät ja ikkunat ovat saaneet uuden ja kestävän maalipinnan

Rakennusmestari ja projektinvetäjä Juha Kainulainen työryhmineen on jälleen pitänyt yllä kunnostustoimin joutsalaista rakennusperintöä. Jo reilun 20 vuoden ajan, ensiksi erillisenä Lape-projektina, ja myöhemmin kunnan palkkalistoilla aina puolen vuoden jakson ajan olevana, Kainulainen on vetänyt työttömien työllistämisryhmää.

Tällä kertaa ryhmän panos on keskitetty Jousitiellä sijaitsevan 1890-luvulta peräisin olevan entisen kunnantuvan, Kuntalan maalaamiseen. Koko vaihtelee vuosittain, ja tänä vuonna Kainulaisella on ollut 2 aktiivista työmiestä hommissa.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Kesän aikana rakennuksen länsipääty Jousitien näkövinkkelistä katsottuna on saanut uuden maalipinnan. Lape-projektin nimi juontui sanosta ”Laatua perinnerakentamiseen”, ja Kainulainen jatkaa samalla työn jäljestä tinkimättömällä linjalla.

Vanha maalipinta poistetaan ensiksi raaputtamalla se irti. Tämä on suuritöisin osuus. Sitten pintaan vedetään Virtasen öljymaali -merkkistä maalia. Valmistajan ohjeen mukaisesti pinnat maalataan kolmeen kertaan, ja viimeisen kerroksen kanssa on hyvä pitää vaikka vuodenkin tauko. Viime vuonna kunnostetut pinnat toisella puolella taloa saavat tänä kesänä siis viimeisen maalipinnan osakseen. Myös ikkunat ja ikkunahelat kunnostetaan huolella.

Muitakin kohteita ryhmällä on. Kuka Joutsassa kävelee pitkospuilla, niin tietäköön, että niiden kunnostaminen on työllistettyjen ryhmän työlistalla. Huoltokorjauksia on tehty niin Myllykosken kuin Valklammenkin suunnalla. Kainulainen ennakoi, että etenkin Valklammen pitkospoluilla olisi tarve suurempaan kertaremonttiin, jolloin pidempi osuus korjataan kerralla. Iso kunnostus on kuitenkin aikaisintaan seuraavan vuoden hommia.

On puhuttu alustavasti myös Möykkysaaren laavun kunnostamisesta, Vallaspellon koululle sijoitettavan veneen rannallevetämisrakennelman teosta sekä Leivonmäen näkötorniin liittyvistä tarpeista.

Perinteisesti Kainulaisen ryhmä on ollut useita vuosia syksyisin Metsähallituksen hommissa jakson kuukaudesta puoleentoista. Koskikaran kierroksen siltojen ja pitkoksien kunnostukset ovat niistä näkyviä tuloksia. Koskikaran kierroksen alkupään rinteessä olevat portaat ovat remonttilistalla, mikäli Metsähallituksella on osoittaa työhön rahoitus. Kunta myy siis ryhmän palveluita Metsähallitukselle.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Rakennusmestari Juha Kainulainen kunnostaa työryhmineen vuosittain joutsalaista rakennusperintöä. Myllykosken alueen puurakennusten, lintutornin ja monituiset metrit pitkoksi lukeutuvat tehtyjen töiden listaan, mikäli mukaan lasketaan vain aivan lähivuosien kohteet.

Kuntalan länsipäädyn rakennustelineitä hyödyntäen ryhmä poisti vanhan maalin ja veti uutta tilalle.

Päivitys klo 10.07: selvennetty alihankintaroolia suhteessa Metsähallituksen ostamiin töihin.