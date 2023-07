Jouni Vaaja valittiin seurakunnan kanttoriksi

Joutsan seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan (taso B) haki määräaikaan 21.6. mennessä yksi henkilö, Mikkelin tuomioseurakunnan johtava kanttori Jouni Vaaja. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Vaajan kanttorin virkaan 1.9.2023 alkaen.

Vt. kirkkoherra Olavi Saurio taustoitti esittelytekstissään laajasti prosessia. Kun seurakunnan avoinna olevaa virkaa on hakenut vain yksi pätevä hakija, hyvin yleisenä käytäntönä on, että virka laitetaan uudelleen haettavaksi. Ajatuksena tässä on, että valintavaiheessa saatavilla olisi useampi pätevä hakija. Näin toimittiin esimerkiksi kesäkuussa, kun Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli julisti kirkkovaltuuston pyynnöstä avoinna olevan kirkkoherran viran uudelleen haettavaksi.

Kanttorin viran osalta on kuitenkin todettu, että monessa seurakunnassa kanttorin virkoihin on ollut niukalti tai ei ollenkaan hakijoita. Erityisesti viime vuosina Joutsan seurakunnassa ei tähän virkaan ole ollut hakijoita, vaikka haku on ollut päällä useita kertoja. Tammikuussa päättyneellä hakuajalla virkaa haki yksi henkilö. Hänen tultuaan valituksi toisaalle, Joutsan seurakunnan kanttorin virka on ollut jälleen kerran haettavana.

Näin ollen, koska Vaajalla todettiin olevan erittäin monipuoliset kirkko- ja muun musiikin opinnot taustanaan, ja monipuolista työkokemusta useista seurakunnista, niin kanttorin viran täyttämistä ei ollut syytä pitkittää.

Janne Airaksinen