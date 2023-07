Saku Karstila – Nuorten kokkien Suomen mestari

Vasta 18-vuotias joutsalaistaustainen Saku Karstila voitti tammikuussa alle 27-vuotiaiden kokkien Suomen mestaruuden. Voitolla Karstila lunasti paikan edustaa Suomea kansainvälisessä Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition 2023 -kilpailussa, joka käydään Turkissa lokakuussa. SM-tittelistä Helsingissä kilpaili yhteensä kahdeksan nuorta, joista Karstila oli nuorin.

Kokkien suomenmestaruus ratkottiin Black Box-mallilla, jossa kukin kilpailija sai samat raaka-aineet, joiden pohjalta he suunnittelivat ja toteuttivat kolmen ruokalajin menun. Raaka-aineina olivat kuha, broileri, broilerin maksa, punajuuri, omena ja kuivattu luumu. Kilpailussa arvioitiin kilpailijoiden työskentelyä keittiössä sekä valmiiden annosten makuja.

– Tammikuun kisoihin en ehtinyt juurikaan harjoitella ja silti oman suorituksen jälkeen tajusin, että kaikki sujui hyvin ja tässähän voisi olla mahdollisuus voittaa. Kaikkeen tähän nähden kilpailusta jäi tosi hyvät fiilikset, kertasi Karstila.

Nuorten kokkien voitettu mestaruus ei ollut Karstilalle ensimmäinen, vaan jo viime keväänä hän pokkasi nuorten ammattitaidon kokkien Suomen mestaruuden Taitaja-kisoissa yhdessä Lauri Tiilikaisen kanssa.

Mestaruuden jälkeen Karstilalla olisi ollut jo mahdollisuus valmistua, mutta hän lähti vielä kartuttamaan kokemusta Puolaan toisen opiskelijan kanssa. Kuuden viikon työharjoittelu Puolassa sisälsi niin ala carten, aamupalan kuin lounaan valmistamista. Lisäksi Karstila pääsi viikoksi leipomoon, joka osoittautui reissun mielenkiintoisimmaksi oppipaikaksi.

Puolasta palattuaan Karstila aloitti työt Kuokkalan kartanossa ja jatkaa todennäköisesti ensi kesään asti, jolloin edessä on armeijaan lähtö. Toki töiden ohella on lokakuussa visiitti Turkissa MM-kisoissa, joihin valmistautuminen on aloitettu hyvissä ajoin. Kisan perusraaka-aineet ovat jo tiedossa, joten ajatukset Karstilalla pyörivät jo vahvasti tulevassa.

– Meillä Kuokkalassa on kokeneita tekijöitä, muun muassa keittiömestari on kisannut paljon. Vuoden 2021 MM-kisoissa Suomea edustanut Valtteri Paltamaa tulee kesäksi Kuokkalaan, joten vinkkejä ja neuvoja on varmasti luvassa. Lisäksi lähden syyskuussa Norjaan tekemään muutaman päivän harjoitussetin, eli harjoitusta on hyvin luvassa.

Ja vaikka kuinka harjoittelisi, ei kaikkeen voi kuitenkaan varautua.

– Pahimmassa tapauksessa pääraaka-aineeksi tulee sellainen, jota en ole itse koskaan käsitellyt. Esimerkiksi Ranskassa oli vuonna 2021 kampasimpukka. Mutta katsotaan mitä tänä vuonna tulee, toteaa Karstila.

Kuvassa keskellä voittaja Saku Karstila, vasemmalla kisan kakkonen Toni Uusilähteenmäki ja oikealla kolmonen Sivi Saarivirta. Kuva: Chaîne des Rôtisseurs Finlande

Kun Karstilalta kysytään hänen valttikorttiaan kokkina, vastaus on intohimo ja rauhallisuus.

– Haluan oppia ja tietää, minkä takia tehdään näin ja noin. Keittiössä työskennellessä pitää ajatella mitä tekee, tai muuten koko pakka menee sekaisin. Olen kyllä kuullut paljon siitä, että olen rauhallinen ja tiedän mitä teen, joten kai ne ovat vahvuuteni, naurahtaa Karstila.

Yhtä selvää vastausta puolestaan lempiraaka-aineista Karstila ei osaa antaa, sillä ne vaihtuvat nopeasti.

– Innostun kun vastaan tulee uusia raaka-aineita. Mutta suomalaiset järvikalat kuten ahven, kuha ja siika, ovat kyllä mieluisia valmistaa. Ja jälkkäreissä kaikki herukat on omia suosikkeja, listaa Karstila.

Jyväskylän Gradialta kesäkuun alussa valmistuneella kokilla on Priimus-kampuksen opettajista ja opiskelusta vain hyvää sanottavaa.

– Yläasteen kotitaloustunneilla kokkaamisesta innostuneena ajattelin, että josko sitä lähtisi jatko-opinnoissa kokeilemaan. Ja kyllä tämä päätös oli täysin oikea ratkaisu, tunnen ja tiedän olevani juuri oikealla alalla.

Myös tulevaisuuden suhteen tuoreella kokilla on selkeitä visioita: armeijan jälkeen muutto Helsinkiin töiden ja parhaiden ravintoloiden perässä. Myös ulkomailla työskentely sekä oppiminen niin kokkailusta kuin kulttuureista houkuttaa.

Kuvassa Karstilan valmistama pääruoka-annos tammikuun kilpailuissa.

Saku Karstilan suunnittelema joutsalainen menu

Alkuruoka: Kampasimpukkaceviche, tomaattilientä, friteerattua kvinoaa ja pikkelöidyt raakamansikat.

Pääruoka: Paahdettua kuhaa, valkoherukka beurre blanc, perunaterriiniä ja varsiparsaa.

Jälkiruoka: Raparperisorbettia, paahdettua valkosuklaamoussea, haudutettua raparperia ja kauracrumblea

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Joutsalaislähtöinen Karstila on vasta 18-vuotias, mutta niittänyt jo mainetta kahdessakin eri kokkikilpailussa. Kuva: Mika Stenroos, Sataedu/ Skills Finland