Suonteen Regatta veti Möykkysaareen 70 henkeä

Nyt jo kuudennen kerran joutsalaisen Heikki Utulan toimesta järjestetty Suonteen Regatta keräsi aurinkoisen ja hemmottelevan suvisään vallitessa 15.7. Möykkysaareen noin 70 hengen osallistujajoukon. Veneitä ilmestyi kaikkinensa 30. Suurin osa saapui paikalle moottoriveneellä, mutta muutama kanootti, kajakki ja soutupaattikin saareen tapahtuman tiimoilta rantautui. Utulan mukaan osanottajat olivat etupäässä ”mökkiläisiä” Suonteen eri kolkista: Joutsan ohella siis myös Pertunmaalta ja Hirvensalmelta. Heikki ”Hessu” Utula oli tämänkertaiseen regattaan tosi tyytyväinen: se onnistui kaikin puolin hyvin, tarjolla oli mielenkiintoista ohjelmaa ja tunnelma oli mukavan leppoisa.

Heikki Utula oli saanut houkuteltua Möykkysaareen puheen pitoon kolme asiantuntijaa. Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jyrki Ilmonen esitelmöi pienpetojen loukkupyynnistä. Suonteen kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Anssi Saari puolestaan kertoi Suonteen kalaistutuksista ja varapuheenjohtaja, kalastuksenvalvoja Jukka Mannisen aiheina olivat kalastusluvat ja ravustus.

Maestro itse oli myös äänessä: tervehdyssanojen lisäksi Utula mainitsi hieman Suonteen linnuista sekä kuikkatutkimuksesta, minkä lisäksi hän lauleskeli itseään ukulelellä säestäen. Erityisinä musisointivieraina yleisölle esiintyvät muutaman kappaleen verran duo Mervi Ruokola-Parkkonen (huilu) & Markku Parkkonen (kitara, laulu).

Alati suosittua luontoherkkua eli grillimakkaraa ei pystynyt Möykkysaaressa nyt paistamaan, koska sattumoisin samana päivänä voimaan astunut metsäpalovaroitus esti avotulen tekemisen. Munkkikahvit kuitenkin tarjottiin.

Joutomiehenäkin tunnettu Heikki Utula innostui pitkälti ihan henkilökohtaisena ponnistuksena järjestämään Suonteen Regatan ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tämän jälkeen tapahtuma on ollut nykykonseptin mukaisena Möykkysaaressa joka kesä, myös korona-aikaan. Utulan mukaan parhaimmillaan väkeä on ollut jopa reilut sata henkeä (vuonna 2021) ja vähimmillään on jääty alle kymmeneen osanottajaan, kun sattui hyvin huono ja tuulinen keli. Utula totesi, että ilma vaikuttaa todella paljon onnistumiseen.

Hän vahvisti jo tässä vaiheessa, että Suonteen Regatta on ohjelmassa myös ensi kesänä.

Marko Nikkanen

Suonteen regatan osallistujia Möykkysaaressa. Yläkuva: Heikki Utula.