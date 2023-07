Elämä voi kirkastua

Pesin auton ikkunat. Sen jälkeen matkanteko tuntui paremmalta ja turvallisemmalta. Maisemat näyttivät vehreimmiltä, paljon kauniimmilta. Olet varmaan huomannut saman: ikkunan pesu kodissa tai autossa parantaa näköaloja. Joskus mietimme vaikeaa ongelmaa. Kun se ratkeaa tai löydämme uuden suhtautumistavan kyseiseen haasteeseen, tuntuu, että koko elämä kirkastuu.

Ensi sunnuntaina on kirkastussunnuntai. Saamme kuulla Jeesuksesta, joka vetäytyy vuorelle yksinäisyyteen kolmen opetuslapsensa kanssa (Mark.9:2–8). Hänen ulkomuotonsa muuttuu niin, että vaatteetkin hohtavat käsittämättömän valkoisina. Elia ja Mooses, jo edesmenneet, puhuvat Jeesuksen kanssa. Oli niin hyvä olla, että opetuslapset halusivat majoittua vuorelle. Jumalan ääni kuului: Tämä on rakas Poikani, kuulkaa häntä!

LVIALA PM Autohuolto Oy

On todettu, että kristillisen uskon tuntemus on vähentynyt. Samalla henkinen pahoinvointi on lisääntynyt. Syystäkin olemme kaikki huolissamme tulevaisuudesta. Omakin elämämme saattaa sisältää epävarmuustekijöitä. Jotkut kysyvät, mistä saisin voimaa elämään.

Kaiken keskellä Jeesus kutsuu meitäkin kanssaan vuorelle, kirkkoon, hengellisille kesäjuhlille, keskustelemaan jonkun luotettavan kristityn kanssa tai johonkin muuhun paikkaan levähtämään ja hiljentymään, kuuntelemaan Jeesuksen puhetta. Kesällä luonto tarjoaa monia lepopaikkoja, joissa voi löytää hoitavan hiljaisuuden ainakin lyhyeksi hetkeksi. Jumalan sanan voi ottaa mukaansa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti Hänen ristinkuolemallaan maailman pahuuden itsensä kanssa lahjoittaen meille armon ja anteeksiannon (2. Kor.5:19). Tärkeintä, että uskallamme irrottautua viriketulvasta ja älypuhelimestakin. Vaikka vaikeudet eivät poistu elämästä heti tai koskaan, Jeesus voi antaa niihin uuden näkökulman. Jeesus voi antaa elämälle kestävän perustan, mielekkyyttä, toivoa ja uutta voimaa, kiitoksen aiheitakin.

Missä voisi olla Sinun kirkastusvuoresi nyt keskellä kaunista kesää? Jeesus lupaa: ”Olen puhunut teille, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman” (Joh.16:33).

Tuula Leppämäki

Rovasti