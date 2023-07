Mielipide: Sairastavuus lähikunnissa

Olen seurannut Joutsan ja eräiden lähikuntien osalta tärkeimpien sairausryhmien esiintyvyyttä nyt yli 20 vuotta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore raportti on ilmestynyt vuodelta 2019. Siitä jäljempänä muutama havainto.

Julkaistut sairastavuusindeksit sisältävät tiedot seitsemästä kansanterveyden kannalta merkittävimmästä sairausryhmästä: syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt ja tapaturmat. Koko maan indeksi on 100, mihin kuntia verrataan. Luvut on ikävakioitu eli väestön ikäjakautuma ei vaikuta.

Kunnista julkaistaan myös edellä mainituista yhdistetty sairastavuusindeksi. Joutsan indeksi on 123, Luhangan 90, Hartolan 102 ja Sysmän 124. Joutsassa luku on aiemmin ollut yleensä 102:n luokkaa. Nyt tämän perusteella arvioiden sairastavuus Joutsassa on selkeästi lisääntynyt. Luhangassa aiemmin luku oli yleensä luokkaa 98, nyt siis parantunut.

Syövissä indeksi Joutsassa on 102, Luhangassa 121, Hartolassa 89 ja Sysmässä 105. Jostain syystä Luhanka johtaa syöpätaudeissa. Olisiko ravinnossa selitys?

Sepelvaltimotaudeissa Joutsan indeksi on 134, Luhangan 143, Hartolan vain 76 ja Sysmässä 149. Sysmässä siis lähes puolitoistakertainen koko maahan verrattuna. Olisi syytä tutkia mistä erot Hartolan ja Sysmän välillä johtuvat.

Aivoverisuonisairastavuudessa Joutsan indeksi on 143, Luhangassa vain 19, Hartolassa 101 ja Sysmässä 145. Luhangan lukema voi johtua pienen kunnan vuosivaihtelusta. Luku on kyllä ollut aiemminkin varsin matala. Olisiko taas ruokavaliossa selitys?

Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Joutsan indeksi on 106, Luhangan 124, Hartolan 103 ja Sysmän 142. Taas olisi selvittämisen paikka Sysmän osalta.

Mielenterveyssairauksien indeksi Joutsassa oli 145, Luhangan 57, Hartolan 122 ja Sysmän 120. Aiemmin kun Leivonmäen luvut saatiin erikseen, ne olivat korkeita ja saattavat nyt selittää Joutsan korkean indeksin.

Lopuksi tapaturmaindeksit: Joutsa 119, Luhanka 98, Hartola 98 ja Sysmä 112. Tiedossa on ollut, että Joutsassa kaatuillaan ja liukastellaan paljon. Joutsan vuoden luku 2019 on harhaan johtava, koska kyseisenä vuonna Joutsassa kaaduttiin/liukastuttiin vain puolet normaalista, mikä todennäköisesti johtui liukuesteiden asentamisesta jalkineisiin kunnan varoilla kyseisenä vuonna.

Hoitojonot kasvavat, päivystykset ruuhkautuvat, ihmiset kipuilevat, muttei kukaan tutki juurisyitä. Onneksi terveyden ja hyvinvoinnin laitos sentään herättelee kunnanisiä.

Kalle Willman eläkeläislääkäri Joutsa