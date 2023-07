Lumikissat kerää huutokaupalla varoja kelkkailureitistönsä kunnossa- ja ylläpitoon

Moottorikelkkailun erikoisseura Joutsan Seudun Lumikissat ry järjestää 29. heinäkuuta Joutsan ydinkeskustassa huutokaupan, josta kertyvä nettotuotto käytetään tapahtuman puuhamies Heikki Utulan mukaan oman alueen kelkkareitistön kunnostukseen ja ylläpitoon: syksyllä esimerkiksi raivataan urille kasvaneita risukoita ja tehdään siltoja, ja talvella puolestaan tampataan ja lanataan uria.

Utulan mukaan tällä erää huutokaupattavaa tavaraa on jo jonkin verran kertynyt ja lisää otetaan lahjoituksina koko ajan hyvin mielellään vastaan. Huutokauppaan tuotavien tavaroiden tulee luonnollisesti olla siistejä, toimivia ja kaikin puolin ehjiä.

Lumikissojen puheenjohtaja Mika Kuurne kertoo, että kerholla on tällä hetkellä ylläpidettäviä kelkkailu-uria kaikkinensa noin 260 kilometriä. Näitä pitkin pääsee Joutsasta esimerkiksi Luhankaan, Leivonmäen Havumäkeen sekä Vuorenkylässä sijaitsevaan Hiihtokeskus Purnuun, ja yhdysreittien kautta myös muun muassa Hartolaan, Hirvensalmelle ja Sysmään.

– Lisäksi meillä on ollut työn alla yhteyden rakentaminen Luhangan ja Purnun välille, mutta haastavan maaston vuoksi projekti on valitettavasti edennyt hitaasti, Kuurne toteaa.

Lumikissat on paikallisesti merkittävä ja erityisesti talviaikaan hyvinkin näkyvä toimija. Seurassa on tällä erää melko tarkkaan 120 jäsentä, joista puheenjohtajan mukaan noin kolmasosa on paikallisia, eli tulevat Joutsasta, Leivonmäeltä ja Luhangasta, ja loput jäsenistöstä, eli peräti kaksikolmasosaa ovat ulkopaikkakuntalaisia. Näistä suurin osa tulee pääkaupunkiseudulta tai muualta eteläisestä Suomesta.

– Oman jäsenistömme ohessa Joutsan seudulla käy talviviikonloppuisin huomattava määrä myös kerhon ulkopuolisia moottorikelkkailijoita, jotka saavat ajaa Lumikissojen kelkkaurilla lunastamalla joko yhden tai kolmen vuorokauden määräaikaisen uraluvan.

Yläkuva: Lumikissojen aktiivisiin toimijoihin lukeutuva Heikki Utula on saanut haalittua heinäkuun lopussa Joutsassa pidettävään huutokauppaan jo ihan sievoisesti tavaraa. Huudettavana on myös Utulan päässä oleva aito espanjalainen sombrero! Utula ottaa uusia tavaralahjoituksia vastaan yrityksensä toimipisteessä Länsitiellä aina huutokaupan pitopäivään asti. Kuva: Aarno Nieminen.