Tässä on Latavuoren tuulivoimahankkeen alustava sähkönsiirtoreitti

Suur-Savon Sähkö Oy haluaa rakentaa Luhangan Lempään kylälle, Latavuoren alueelle maksimissaan 7 tuulivoimalaa. Sitä valmistellessaan yhtiö tilasi ympäristöselvityksen Ramboll Oy:lta, ja selvitys valmistui 24.2. 2023. Keski-Suomen ely-keskukselle luovutetusta ympäristöselvityksestä paljastuu etenkin alueen maanomistajia kiinnostava karttakuva alustavasta sähkönsiirtoreitistä.

Tuulivoimalat on tarkoitus liittää valtakunnan sähköverkkoon Tammijärven sähköaseman kautta. Sen ja tuulivoimaloiden välille rakennetaan uusi 110 kV voimajohtolinja. Matkaa Latavuoren hankealueen ja sähköaseman välillä on noin 11,5 kilometriä.

Suur-Savon Sähköstä korostetaan, että materiaalin karttakuva on vasta alustava linjaus, ei lopullinen. Luonnoksen mukaan voimajohtolinja kulkisi Tammikoskelta (sähköasema) Rantakylän ja Lempään kylien kautta etelään kohti Latavuorta.

Suur-Savon Sähkö Oy:n toimeksiannosta Joutsan Seudun kysymyksiin aiheesta vastasi Matti Puranen Innovation Path Oy:stä.

– Varmastikin tulevan tuulipuiston tuottaman sähkön siirto Latavuorelta Tammijärven sähköasemalle kiinnostaa varsinkin niitä maanomistajia, joiden maiden läpi johtoa suunnitellaan. Luontoselvitys on kuitenkin vielä kesken, joten emme voi olla varmoja, mitä reittiä alamme ensisijaisesti viemään eteenpäin. Heti kun reitti luonto- ja ympäristöseikkojen puolesta näyttää olevan mahdollinen, alamme ottaa yhteyttä maanomistajiin sopiaksemme heidän kanssaan johdosta, kertoo Puranen.

Luontoselvityksen yhtiö toivoo saavansa käyttöön syksyn aikana. Vastaavien hankkeiden määrä on Suomessa kasvanut kovasti, joten luontoselvityksiä tekevien biologien kapasiteetti on kovilla. Tiettävästi linnustoa on jo kuitenkin ehditty selvittää.

Sähkönsiirron voimajohtolinja on käytännössä tyypiltään 110 kV ilmajohto. Maakaapelilla sitä ei ole Purasen mukaan järkevää toteuttaa.

– Maakaapeli on noin 3–4 kalliimpi rakentaa kuin ilmajohto, käytettävyys on huonompi ja kaapelille tarvitaan kuitenkin 10 metriä leveä johtoaukea. Johdon toteutus 110 kV maakaapelilla ei noiden syiden takia ole tämän tyyppisessä hankkeessa kovinkaan realistinen vaihtoehto, kertoo Puranen.

110 kV johdolla on normaalisti 26 metriä leveä johtoaukea ja 10 metrin reunavyöhykkeet molemmin puolin johtoaukeaa, reunavyöhykkeellä puiden pituutta on rajoitettu, taustoittaa Puranen tarkemmin.

Maanhankinta ilmajohdolle tapahtuu lähtökohtaisesti siten, että yhtiö pyrkii vapaaehtoisiin sopimuksiin jokaisen maanomistajan kanssa.

– Kiinteistön omistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi korvausperusteet ovat viranomaistahon määrittelemät, mutta vapaaehtoisen sopimuksen tekijälle voidaan maksaa normaalikäytännön mukainen prosentuaalinen lisäkorvaus.

Voiko maanomistaja sitten kieltää johdon vetämisen maidensa läpi? Entä voisiko yhtiö käyttää pakkolunastusta tässä tapauksessa?

– Periaatteellisella tasolla maanomistaja voi kieltää johdon vetämisen maidensa läpi, mutta näissä yleisen edun mukaisissa hankkeissa johto täytyy kuitenkin saada tehtyä jonkinlaista järkevää reittiä. Tuulipuistossa päästöttömästi tehty energia täytyisi kuitenkin saada siirrettyä kantaverkkoon ja sähkönkäyttäjille, kertoo Puranen vastaukseksi näihin kahteen lehden esittämään kysymykseen.

Alustava sähkönsiirtoreitti Ramboll Finland Oy:n tekemässä ympäristöselvityksessä. Kuva: Ramboll/Suur-Savon Sähkö.