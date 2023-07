Elisa laajensi 5G-verkkoaan

Elisa on tammi-kesäkuussa 2023 laajentanut valokuituverkkoaan Keski-Suomessa ja parantanut 5G-verkon kattavuutta. Joutsassa 5G-verkkoa on laajennettu Angesselän ja Hintikan alueilla. Luhangassa 5G verkkoa on laajennettu Tammijärven alueella.

Samassa yhteydessä yhtiö tiedotti havainnostaan, että lomakaudella kesä-heinäkuussa verkon liikenne painottuu maaseutumaisiin kuntiin. Tuolloin Keski-Suomessa mobiiliverkon käyttäjämäärä kasvaa eniten Luhangassa, Kannonkoskella ja Multialla. Luhangassa verkon käyttäjämäärä yli nelinkertaistuu heinäkuussa.

