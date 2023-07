Ympäristöterveys pyytänyt Luhangan kunnalta pikaista selvitystä Luhangan Vesihuolto Oy:stä

Jyväskylän seudun ympäristöterveys on pyytänyt Luhangan kunnalta selvitystä Luhangan Vesihuolto Oy:n tilanteesta. Asia oli esillä 4.7. Luhangan kunnanhallituksessa, joka päätti velvoittaa kunnanjohtaja Tuomo Kärnän aloittamaan selvityksen teon kokonaisratkaisusta vesihuollon järjestämiseksi Luhangan kunnan alueella niin, että toiminta kattaa vesihuoltolaitokselle asetetut vastuut ja velvoitteet. Ympäristöterveys odottaa saavansa Luhangasta vastaukset esittämiinsä kysymyksiin viimeistään 11.8.2023 mennessä.

Kunnanjohtaja on ilmoittanut kunnanhallitukselle, että Luhangan Vesihuolto Oy on maksukyvytön, eikä pysty noudattamaan osakeyhtiö- ja vesihuoltolakien velvoitteita.

– Yhtiön tulovirta ei riitä laskujen maksamiseen. Vuonna 2022 veden myynnin ja hankinnan jälkeen yhtiölle on jäänyt tuottoja ainoastaan sähkölaskujen maksamiseen, ei muuhun, Kärnä totesi. Hänen mukaansa yhtiöllä on ollut viime vuodenvaihteessa velkaa 160.000 euroa käsittäen Luhangan kunnan sille myöntämän lainan. Tämän vuoden aikana kunta on luotottanut Luhangan Vesihuoltoa vielä lisää antamalla sille keväällä korotonta konsernilainaa 21.000 euroa. Tämä laina tulee maksaa takaisin kunnalle viimeistään 31.12.2025.

– Käytännössä Luhangan kunta subventoi veden hintaa Luhangan Vesihuolto Oy:n noin sadalle asiakkaalle, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki luhankalaiset osallistuvat tällä hetkellä vesiyhtiön asiakkaiden vesimaksuihin.

– Tämänhetkisellä hinnoittelulla yhtiöllä ei ole liiketaloudellisia toimintaedellytyksiä. Luhangan Vesihuolto Oy on nostanut hintojaan tälle kuluvalle vuodelle ja sen pitää nostaa niitä edelleen ensi vuodelle ja sitä seuraavalle, Kärnä sanoi.

Luhangan Vesihuolto Oy on tehnyt viimeisen viiden vuoden (2018–2022) aikana keskimäärin reilun 80.000 euron vuosittaista liikevaihtoa. Tilikauden tulos on tällä tarkastelujaksolla ollut joka vuosi keskimäärin yli 30.000 euroa tappiollinen. Pahimmillaan miinusta tuli vuonna 2021, jolloin liikevaihto oli noin 71.000 euroa ja tilikauden tappio noin 50.000 euroa. Viime vuonna eli 2022 liikevaihtoa kertyi reilut 84.000 euroa ja tulos oli liki 36.000 euroa tappiollinen.

Kunnanhallituksessa asiaan liittyen tuotiin esille myös, että Luhangan kunta on parhaillaan mukana Joutsan ja Luhangan vesihuoltolaitosten kehittämisselvityksessä, jota koskevan raportin on määrä valmistua syksyllä 2023.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä ja Luhangan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo tapasivat kesäkuussa Luhangan Vesihuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Viinikaisen. Yhtiöllä ei ole ollut sen jälkeen lainkaan toimitusjohtajaa, kun viimeksi toimitusjohtajan pestiä hoitanut rakennustarkastaja Risto Salonen erosi viime maaliskuussa kyseisestä tehtävästä.

Uutta, riittävän osaamisen ja pätevyyden omaavaa toimitusjohtajaa ei ole yrityksistä huolimatta onnistuttu yhtiölle löytämään ja tästä on muodostunut merkittävä ongelma: yhtiöllä ei täten ole Salosen lähdön jälkeen ollut muutamaan kuukauteen vesihuollon vastuuhenkilöä, joka olisi vastannut mm. vesilaitoksen toiminnasta, sen asianmukaisesta hoidosta ja ylläpidosta, omavalvonnasta sekä valvontasuunnitelmassa vaadittavien vesinäytteiden ottamisesta ja tarvittavista toimista mahdollisissa häiriötilanteissa.

Jyväskylän seudun ympäristöterveys selvityspyynnössään 29.6.2023 haluaa varsin nopeasti Luhangan kunnalta vastauksen, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä ao. vesihuoltolaitoksen toiminnassa toimitusjohtajan eroamisen jälkeen havaittujen puutteiden vuoksi ja mikä on näiden toimenpiteiden aikataulu.

Ympäristöterveys teki maaliskuun 2023 alussa valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen Luhangan Vesihuolto Oy:n vesihuoltolaitokselle ja vielä silloin oli läsnä myös toimitusjohtaja Risto Salonen. Tarkastuksella todettiin vähäisiä puutteita lainsäädännön vaatimusten noudattamisessa. Ympäristöterveys toimitti pian em. tarkastuksen jälkeen Luhangan Vesihuollolle päivitetyn valvontatutkimusohjelman ja näytteenottosuunnitelman. Tällöin ympäristöterveys sai tiedon, ettei Salonen ole enää toimitusjohtajana ja pyysi tästä syystä yhtiöltä tietoa uudesta vastuuhenkilöstä, mitä tietoa ei ole ollut siis edelleenkään sille antaa. Toukokuun puolessa välissä ympäristöterveys lähestyi vesihuollon hallituksen pj. Martti Viinikaista tiedustellen tältä, kuka ottaa toukokuun osalta valvontasuunnitelman mukaisen viranomaisnäytteen. Tähänkään ei ole kyetty antamaan vastausta.

Seuraava askel oli jo edellä mainittu kesäkuun (21.6.) tapaaminen Kärnän, Masalin-Weijon ja Viinikaisen kesken. He totesivat, ettei Luhangan Vesihuolto Oy:llä ole edelleenkään nimettynä henkilöä, joka vastaisi toimitusjohtajalle kuuluvista tehtävistä. Tapaamisessa ei tullut selkoa siitä, onko vesilaitoksella suoritettu kevään ja alkukesän 2023 aikana lainkaan omavalvontaa, johon kuuluu mm. ultraviolettivalo- eli UV-desinfiointilaitteiston toiminnan sekä vedenkulutuksen ja muun toimintaympäristön seuranta. Se todettiin, että vedenlaatua ei ole tarkkailtu omavalvonnan näytteenotoilla.

Ympäristöterveys perää Luhangan kunnalta tietoa myös siitä, miten vesilaitoksen ylläpito ja omavalvonta toteutuu jatkossa lainsäädännön edellyttämällä tavalla, sekä kuka tai ketkä vastaavat laitoksen käytännön ja operatiivisesta toiminnasta, kuten omavalvontaan kuuluvasta vedenkulutuksen seurannasta, UV-desinfiointilaitteiston toiminnan ja muun toimintaympäristön tarkkailusta, tarvittavien huoltotoimenpiteiden tilaamisesta ja toteuttamisesta, valvontasuunnitelman mukaisten viranomais- ja omavalvontanäytteiden ottamisesta sekä vesilaitoksen puolelta toiminnan organisoimisesta mahdollisen häiriötilanteen sattuessa.

Ympäristöterveyttä kiinnostaa myös, ovatko yhtiön ns. avainhenkilöt perehtyneet vesilaitoksen toimintaan, riskinarviointiin, suunnitelmaan häiriötilanteiden varalta, valvontatutkimusohjelmaan sekä näytteenottosuunnitelmaan, ja onko heillä voimassa oleva laitosteknistä ja talousvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antama todistus. Vastausta halutaan myös siitä, onko Luhangan Vesihuolto Oy huolehtinut 20.3.2023 jälkeen vesilaitoksen omavalvontaan kuuluvien säännöllisten tarkkailukäyntien toteutumisesta ja kenen toimesta nämä tarkkailukäynnit on tehty.

