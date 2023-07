Nuorten yrittäjyyskurssin satoa: Nuoret ja harrastukset

Haastattelussa Kari Kosunen

Haastattelimme vapaa-aikatoimen päällikkö Kari Kosusta, joka muun muassa vastaa Joutsassa erilaisista harrastus- ja liikuntamahdollisuuksista. Kari on ollut alalla jo 30 vuotta.

Kari kertoi työpäivänsä koostuvan pääosin liikunta- ja nuorisotoimen tehtävistä ja niihin liittyvistä hankkeista. Harrastusmahdollisuuksista hän kertoi seuraavasti:

– Täällä on todella kattavat mahdollisuudet. On paljon ilmaisia liikuntamahdollisuuksia ulkona ja sisätiloissa. On omatoimista ja ohjattua sekä seuroja on paljon. Löytyy paljon eri lajeja, kuten palloilupelit, yleisurheilu, hiihto, judo, suunnistus, moottoriurheilu ja ammunta.

– Joutsassa on runsaasti muutakin kuin liikuntaharrastukset. On muun muassa kuvataidetta, musiikkia, bänditilat, geokätköilyä, kädentaitoja sekä palokuntanuoret.

Karin mukaan Joutsassa liikuntapaikat ovat pysyneet hyvässä kunnossa ja ilkivallalta on vältytty.

– Kiitos kuuluu asiallisille käyttäjille. Paikkojen täytyy olla kunnossa ja siistejä, että ne houkuttelevat lisää harrastajia.

Oppilaat kysyivät lopuksi, kuinka monen täytyisi pyytää uutta harrastusmahdollisuutta, että se toteutuisi?

– Kyllä yhdenkin esittämä aloite riittää, että asia lähtisi eteenpäin käsittelyyn.

Yr-ryhmä otti kuvan Kari Kosusen kanssa. Kuva: Sanna Pienmäki

Janne Pajunen järjestää Joutsaan harrastustoimintaa

Janne Pajunen on innokas frisbeegolfin pelaaja.

Kävimme haastattelemassa miestä, joka miltei kuuluu osaksi Joutsan katukuvaa: etsivää nuorisotyöntekijää ja jalkapallovalmentajaa Janne Pajusta.

Pajunen toimii päivätyönsä lisäksi JoSePa:n P11- ja P14-joukkueiden valmentajana. Jalkapallo on ollut osa hänen elämäänsä 38 vuotta, josta 22 vuotta hän on valmentanut. Lisäksi hän on suunnitellut ja toteuttanut Joutsaan 18-väyläisen frisbeegolf-radan, ja huolehtii sen ylläpidosta.

Valmentamisen lisäksi Pajunen on harrastanut ja harrastaa aktiivisesti ja monipuolisesti. Hän kertoo harrastaneensa jalkapalloa, jääkiekkoa, lentopalloa, hiihtoa, metsästystä ja frisbeegolfia. Omien harrastusten suurimmiksi meriiteiksi hän kertoo frisbeegolfissa kolme PDGA (Professional Disc Golf Association) – kisan voittoa.

– Joutsassa on erittäin hyvät liikuntapaikat ja halpaa harrastaa. Esimerkiksi Jyväskylässä ei pääsisi liikuntahalliin samalla hinnalla. Jos jotain pitäisi kehittää tai luoda, olisi se jonkinlainen paikka mopoilijoille JoSeMoran lisäksi, vastaa Pajunen.

Pajunen tullessa Joutsaan olivat harrastusluvut jalkapallossa ja sählyssä korkeammat. Jossain vaiheessa JoSePa:lla oli 9 joukkuetta sarjassa, nyt vain neljä. Pajunen arvioi, että syntyvyyden lasku on ainoa tekijä pienentyneihin harrastajamääriin. Hän kertoo, että seuraohjaajien taso on korkeampi kuin koskaan ennen.

– Kunta hoitaa ja on rakentanut Joutsan harrastusalueet hiihtoa, frisbeegolfia ja moottoriurheilua lukuun ottamatta. Vaikka esimerkiksi nurmikenttä ei ole aivan Camp Nou, on Joutsassa hyvät harrastusalueet, täsmentää Pajunen.

Työryhmä

Tämän juttukokonaisuus on laadittu yhteistyössä Joutsan yhtenäiskoulun yrittäjyysryhmän ja paikallislehti Joutsan Seudun kesken alkuvuoden aikana. Yrittäjyyskurssin oppilaat ovat itse ideoineet juttuja, ottaneet kuvia sekä kirjoittaneet tekstit. Työryhmä: Nina Rantanen, Maya Gagnon, Lilja Koivikko, Pihla Talpio, Mariamu Sissoho, Enni Järvinen, Max Kuosma, Onni Jokinen, Aati Hölttä, Niilo Tuomi, Veikka Palkeinen, Veikko Dahlgren, Ville Miina, Pyry Keihäsniemi. Opinto-ohjaaja: Sanna Pienmäki. Tuottaja: Jonna Keihäsniemi.