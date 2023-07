Joutsalainen taiteilija Mimosa Pale on saanut Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) kuvataiteen näyttöapurahan. Apuraha on suuruudeltaan 12.000 euroa ja se on tarkoitettu kuuden kuukauden taiteelliseen työskentelyyn.

Kuvataiteen apurahalautakunta jakoi puolen vuoden mittaisia kuvataiteen näyttöapurahoja yhteensä 960.000 euroa. Apurahan sai 80 taiteilijaa ja hakijoita oli kaiken kaikkiaan 1 317.

Jonna Keihäsniemi