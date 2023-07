Luhangan kunnan kaavoituskatsauksessa 2023 kolme vireillä olevaa kaavaa, Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava tulossa elokuussa valtuuston käsittelyyn

Luhangan kunnassa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä kaavoituskatsaus vuoden 2023 osalta. Kunnanhallitus hyväksyi asianomaisen katsauksen kokouksessaan heinäkuun alussa ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Yleisesti ottaen kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti mm. vireillä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet, sekä muut päätökset ja toimet, jotka vaikuttavat kunnan kaavoitustyössä ja lisäksi maankäyttösopimukset. MRL:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava ”sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla”.

Luhangassa on katsauksen mukaisesti parhaillaan vireillä kolme erillistä kaavoitushanketta: Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava, Latavuoren osayleiskaava ja Luhangan kirkonkylän asemakaavan päivitys.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa Päijänteen Tammiselkä – Pilkanselkä – Avoselkä – Ahvenusselkä – Kotkatselkä -rantaosayleiskaavaa. Yleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä ja siinä osoitetaan ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen. Kyseinen kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä heinä-elokuussa 2021 ja kaava on tulossa Luhangan kunnanvaltuuston käsittelyyn alustavasti elokuussa 2023.

Latavuoren osayleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueen maankäyttötarpeet, joita ovat erityisesti tuulivoimaloiden alueet. Lisäksi kaavassa osoitetaan ohjeellisena tarpeelliset huoltotiet, tuulivoima-alueen sisäistä sähkönsiirtoa tarvittavat kaapelilinjat sekä kaava-alueelle sijoittuva osa niin sanotusta ulkoisesta kaapelireitistä, jolla hanke/kohde liitetään sähköverkkoon. Luhangan kunnanhallitus on lokakuussa 2022 päättänyt tehdä Latavuoren tuulivoimahankesuunnitelmaan liittyen kaavoitussopimuksen Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa. Tämä sopimus ei ole vielä tällä hetkellä lainvoimainen.

Kirkonkylän asemakaavan päivitys: Luhangan kunnanhallitus on marraskuussa 2022 tekemällä päätöksellään päättänyt laittaa vireille osa-asemakaavan muutoksen. Katsauksessa kerrotun mukaisesti kyseisen kaavoituksen suunnittelu alkaa Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan valmistuttua. Kunnanhallituksen kokouksessa 4.7. jäsen Aki Virtaniemi (kok.) esitti tämän viimeksi mainitun lauseen poistamista kaavoituskatsauksesta, mutta ei saanut esitykselleen kannatusta.

Kaavoituskatsauksessa 2023 on huomioitu myös vuosina 2001–2017 Luhangassa vireillä olleet ja jo vahvistetut kaavat, joita on listauksen mukaan yhteensä 16 kappaletta.

Marko Nikkanen

Vuosien yrittämisen ja valmistelun jälkeen Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava on vihdoin tulossa Luhangan valtuuston hyväksyttäväksi. Yläkuva: Markku Parkkonen/JS-Arkisto.