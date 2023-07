Tervakeinulla kuuhun

Oletteko jo tutustuneet ChatGPT -tekoälyyn? Kyseessä on vuodenvaihteessa julkisuuteen noussut nettipalvelu, jonka kanssa voi keskustella aiheesta kuin aiheesta. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan sitä, palvelu löytyy osoitteesta chat.openai.com, eikä käyttö maksa kuin rekisteröitymisen vaivan.

Tekoälyn käyttö vaatii käyttäjältä älyä. Mitä tarkemmin kysymyksen osaa muotoilla, sitä täsmällisemmän vastauksen koneelta saa, vieläpä halutessaan ihan suomeksikin. Palvelu onkin tullut varsin suosituksi esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa. Tekoäly tekaisee hetkessä esseen miltei mistä tahansa aiheesta ja vieläpä pyydettäessä arvioikin oman suoritteensa. Näin näppärästi säästyy niin oppilaan kuin opettajankin vaivoja. Säästyvän ajan moni käyttää vaikkapa selfiekuviin tai loputtomiin someväittelyihin ventovieraiden kanssa.

Itse testasin järjestelmää haltioissani tuntikausia. Testimielessä kysyin muun muassa sitä, mitä kannattaisi tehdä, kun avaruusaluksestani on polttoaine loppumassa. Tekoäly antoi hyvät ohjeet: kannattaa ottaa yhteyttä muihin lähistöllä kulkeviin aluksiin, avaruusasemiin tai planeettoihin hätäviestillä. Lisäksi sain neuvon käyttää ionimoottoreita, jotka ovat energiatehokkaita ja myös ympäristöystävällisiä.

Kysypä samaan ongelmaan vinkkiä vaikka Joutsan torikahviossa tai Luhangassa Reetin terassilla, niin eivät kyllä varmasti tiedä ioneista mitään. Sen sijaan sana ”joutonautista” alkaa kiertää kylillä ja lopulta kunnan sote-koneisto ottaa yhteyttä, joskaan ei tarkoituksenaan auttaa avaruustekniikassa. Mutta tekoäly ei tuomitse, vaan ymmärtää ja auttaa auliisti.

Tekoälyä voi myös yllyttää leikkisyyteen pyytämällä vastauksen esimerkiksi humalaisen savolaisen jaaritteluna. Kun äskettäin uusin avaruusaluskyselyni, löysi tekoäly ionimoottorille myös pari aika hauskaa vaihtoehtoa. Murretaidot eivät olleet kovin kummoisia, mutta kierous on ihan kohdallaan: ”Hötö on semmosta hienostuneempaa polttoainetta, joka on kevyttä ja sisältää paljo energiaa suhteessa painoon. Sopis esimerkiks hyvin hötöraketin polttoaineeks.”

”Tervakeinu on nestemäistä polttoainetta, jota käytetähän usein rakettilaukaisuissa. Siinä on hyvä energiatiheys ja suht korkee polttoainetehokkuus.”

Siispä suunnatkaamme tervekeinulla kuuhun – laukaisualusta sopisi entisen liikekeskuksen tontille?

Topi Suuronen