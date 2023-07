Sana sunnuntaiksi: Melkein

Vaikka ensi sunnuntain aiheena on Rakkauden laki, niin evankeliumi Mark.10:17–27 nosti mieleen toisen asian. Mitkä ovat aikamme ihmisen kysymykset?

Joskus on kyselty iankaikkisen elämän perään. On myös kyselty, onko Jumalaa. Nyt kuitenkin taitaa olla niin, että sitäkään ei enää kysellä.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Miten tähän on tultu? Jumala ja kristinuskon keskeiset asiat pyritään tieten tahtoen unohtamaan yhteiskunnan eri alueilla. Niistä vaietaan.

Kyselemmekö mekään, sinä ja minä iankaikkisen elämän saavuttamista? Minä ainakin kysyn nyt, mitä pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän. Kaikista vastaväitteistä huolimatta se on yksi ihmisen tärkeimmistä kysymyksistä, ehkä jopa tärkein.

Päivän evankeliumissa mainittu kyselijä oli esimerkillinen ihminen elintavoiltaan, mutta se ei riittänyt takaamaan hänelle iankaikkista elämää.

Mikä riittää? Ei mikään meidän tekemisemme. Ne jäävät aina hiukan vajaiksi. Melkein ei riitä, kuten tiedämme lähes joka asiassa. Esimerkkinä vaikkapa korkeushyppääjä, joka melkein ylitti riman tai bussin kyytiin pyrkivä, joka melkein ehti bussiin. Melkein ei riitä.

On vain yksi täydellinen teko, joka ei ole melkein. Se tapahtui Golgatalla, jossa ristiinnaulittu Jeesus sanoi: ”Se on täytetty”. Ei melkein, vaan kokonaan.

Jeesus Kristus on Jumalan täydellinen teko. Hän täytti lain meidän puolestamme viimeistä piirtoa myöten. Kyllä Jumala odottaa meiltä myös mallikelpoista elämää. Samalla on kuitenkin muistettava, että niin mallikelpoisia me emme koskaan ole, että sillä saavuttaisimme iankaikkisen elämän.

Onnellinen hän, joka meidänkin aikanamme kyselee iankaikkisen elämän perään. Se on meidän tärkein kyselyjemme aihe, koska elämä, jota vielä elämme, päättyy kerran. Vääjäämättä.

Vaikka kokisit itsesi mahdottomaksi saavuttamaan iankaikkisen elämän, niin Jeesus sanoo, että Jumalalle on kaikki mahdollista, myös sinun pelastamisesi iankaikkiseen elämään.

Matti Kallioinen

pappi Leivonmäen Kuhasenmäeltä