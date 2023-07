Iikkanen ja Häkkinen Luhangan kunnan palvelukseen

Luhangan kunnan hallintosihteeriksi on valittu 1.8.2023 alkaen Marika Iikkanen ja ruokapalveluvastaavaksi 15.8.2023 alkaen Minna Häkkinen. Hallintosihteerin palkkaukseen on varattuna rahoitus kunnan vuoden 2023 budjetissa, sen sijaan ruokapalveluvastaavan toimen rahoitus tulee hakea lisätalousarviolla. Molemmat toimet on täytetty toistaiseksi. Valinnat teki hallintosääntöön perustuen kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Hallintosihteerin tehtäväkuvaan sisältyy muun muassa EU:n tietosuoja-asetuksen ja tiedonhallintalain velvoitteiden täyttämistä, asiakirjahallintoa ja arkistointia, asiahallintajärjestelmän käyttöönottoa ja hallintoa, vaalien järjestämistä, saavutettavuusdirektiivin velvoitteiden täyttämistä, kuin myös asiakaspalvelun ja palveluohjauksen sekä markkinoinnin ja viestinnän erillistehtäviä.

Kunnanjohtaja Kärnä on hallitukselle kesäkuussa 2023 lausunut, että Luhangan kunnan yleishallinnon resurssit ovat liian pienet suhteessa kuntien yleishallinnon vaatimuksiin. Ruokapalvelu-/huoltovastaavan tehtäviin sisältyy asiakaspalvelua, ruokahuollon suunnittelua ja organisointia, välipalojen ja lounasruokien valmistusta, tarjoilua ja raaka-ainetilausten tekemistä, omavalvonnan toteuttamista sekä astiahuollon ja keittiön siivoustehtäviä.

