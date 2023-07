Kokoomusvaltuutettu Aki Virtaniemelle häirintään liittyvä huomautus puolueelta

Maakuntalehti Keskisuomalainen uutisoi viime viikolla ensimmäisenä Keski-Suomen Kokoomus ry:n ja Luhangan Kokoomus ry:n yhteisesti ennen juhannusta Luhangan kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Aki Virtaniemelle antamasta häirintään liittyvästä huomautuksesta. Kokoomuksen piirijärjestön ja paikallisyhdistyksen mukaan Aki Virtaniemen toiminta on ollut edustamansa puolueen arvojen ja hyvien tapojen vastaista. Huomauksen taustalla on usean naisen ilmoitukset, joiden mukaan kyseinen henkilö on lähettänyt heille epäasialliseksi koettuja viestejä. Luhangan Kokoomuksen nimissä huomautuksen allekirjoittajana on yhdistyksen varapuheenjohtaja Ahti Weijo.

Sijoittaja, metsänomistaja, hallitusammattilainen (HHJ) ja nykyisin Luhangassa kauppiaana ja liikkeenharjoittajana toimiva Aki Virtaniemi oli Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaana vuoden 2019 vaaleissa keräten tuolloin 462 ääntä, mikä ei riittänyt läpimenoon. Tällä hetkellä Aki Virtaniemi on muun muassa Luhangan Kokoomus ry:n kuin myös Luhangan Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana, Luhangan kunnan nimeämänä Keski-Suomen käräjäoikeiden lautamiehenä eli maallikkojäsenenä ja Keski-Suomen liiton tarkastuslautakunnan varajäsenenä. Vuoden 2021 kuntavaaleissa hän sai 22 ääntä ja sillä äänimäärällä lohkesi selkeästi varsinaisen valtuutetun paikka Luhangan 15-jäsenisessä kunnanvaltuustossa.

Luhangan kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijo (kok.) totesi lehdellemme, että tätä Aki Virtaniemeä koskevaa, sinällään luonteeltaan henkilökohtaista asiaa käsitellään myös Luhangan kunnan päätöksentekoelimissä siinä tapauksessa, mikäli se jossain vaiheessa tulee virallista tietä käsiteltävien asioiden joukkoon. Tällä hetkellä Luhangan kunnassa ollaan kesälomalla, joten ainakaan lähiviikkojen aikana ei tässä mielessä mitään ole Hilkka Weijon näkemyksen mukaan tapahtumassa. Hän kuitenkin antoi ymmärtää, että Virtaniemen tapaus otetaan esille Luhangan Kokoomuksen valtuustoryhmässä lomakauden jälkeen.

Marko Nikkanen