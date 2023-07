Joutsa Chopper Show 20 vuotta, Tomi ”Lävi” Avikaisen yhteenveto näyttelyn historiasta

Joutsa Chopper Show täytti 20 vuotta, ja perinteet jatkuvat tyylillä, sillä lauantaina Joutsan keskustassa sijaitsevan Valkoisen kartanon pihapiiri oli jälleen täynnä toisen toistaan upeampia taideteoksia. Nimittäin rakenneltuja moottoripyöriä, ja lisänä autoja ja polkupyöriä, samassa hengessä luonnollisesti.

Chopper-näyttelyä on alusta lähtien vetänyt sama mies, Tomi ”Lävi” Avikainen. Alun perin idea isommasta näyttelystä syntyi, kun Lävin kaveriporukka kokoontui juhlimaan Joutopäiviä Avikaisten ”ranchille” Rainiomäkeen Tammilahden suunnalla. Kun paikalla kertyi useita vuosia peräjälkeen monta kymmentä chopperia, niin Avikaiselle heräsi ajatus, että kiinnostaisikohan suurta yleisöä nähdä näitä.

Kuvassa vas. Joutsa Chopper Show:ta jo 20 vuotta organisoinut Tomi ”Lävi” Avikainen, näyttelyyn H-D Panhead 1957 chopperinsa tuonut Henry Sankala ja Sankalan pyörään osat tehnyt Sami Lahtinen.

Sanoista tekoihin, ja ensimmäisenä vuonna Lävi arvioi 500–700 hengen käyneen tutustumassa tuolloin Joutsan venesatamassa esillä olleisiin moottoripyöriin. Seuraavina vuosina tapahtuma vietiin ensiksi huoltoasema Huttulan nurmikoille ja vuodesta 2008 lähtien nykyiselle paikalle, Valkoisen kartanon pihapiiriin aivan taajaman ydinkeskustaan.

Suosio on pysynyt vakaana siitä lähtien. Show on luonteeltaan drive in -tyyppinen, eli näyttelyssä esillä olevat pyörät tiedetään vasta siinä vaiheessa, kun niitä ajetaan portista paikalle. Parhaimmillaan yleisön äänestettävänä ja ammattituomariston arvostelussa on ollut mukana 100–150 erilaista moottoripyörää. Yleisöäänestys kauneimmasta chopperista on kuulunut kuvioon alusta lähtien. Katsojia huippuaikoina on ollut 4.300 henkeä. Suosio on aina säästä riippuvainen. Kun ennuste lupaa kaatosadetta, se näkyy heti kävijämäärissä.

Noin 50 hengen talkoolaisten rooli on iso. Lävillä on apunaan koko ajan mukana pysynyt 4–5 hengen ydinporukka käytettäväksi organisointiin. Itse näyttelyyn moottoripyöriään tuova joukko on myös pysynyt aika lailla samana, vaikkakin rakentelun tyylisuunnat ovat muuttuneet vuosien varrella.

Kunnan ja Joutopäivä-organisaation toimintaan Chopper Show:ta kohtaan Avikainen ei ole ollut tyytyväinen. Alkuvuosina häneltä vaadittiin vuokraa siitä, että venesatamassa kokoontui moottoripyöriä. Tapahtuma ei ole kuitenkaan koskaan liittynyt Joutopäiviin mitenkään, ja vuokran maksaminen olisi ollut hankalaa siitäkin syytä, ettei tapahtumaan myyty edes pääsylippuja alkuun.

Myös joistakin järjestyshäiriöistä syytettiin motoristeja. Kun Joutopäivät ja Chopper Show alettiin järjestää viikon päästä toisistaan, huomattiin, että syytös oli perätön, ja järjestyshäiriöiden taustalla Joutopäivä-vieraat, eikä suinkaan motoristit.

Olennaisena osana näyttelyyn on kuulunut myös jatkot, ensiksi pitkään ”ranchilla, ja sittemmin Lamminmäen Tiloilla.

– Alussa siellähän ei ollut musaa, mutta aloin järjestämään myös jatkoille bändejä kuten myös itse päätapahtumaan. ”Räntsillä” oli parhaimmillaan vuonna 2017 14 bändiä soittamassa. Piti vähän himmata skaalaa pienemmälle, sillä on tosi iso duuni hommata safkat ja muut tarvittavat niin isolle porukalle. Totesin, että ei tuu mitään, kun kesälomasta puolet menee siihen, virnistää Lävi.

Kun kyse on pitkään ikään päässeestä tapahtumasta, niin myös paikallislehti on antanut sille vuosien varrella runsaasti palstatilaa. Nyt, vuonna 2023 toimituksemme otti muutamia vanhoja juttuja mukaan juttukeikalle, ja Lävin luettua ne läpi, hän totesi sisällöt asiallisiksi.

Esimerkiksi vuonna 2005, siis aivan Chopper Show:n alkuvuosina, toimittajamme Katariina Rannaste sai Läviltä hyvän kuvauksen chopperin syvimmästä olemuksesta.

Chopper eli kopteri, kuten alan harrastajat sitä kutsuvat, on moottoripyörä, joka on muotoiltu uudelleen poistamalla ylimääräisiä osia tai vaihtamalla osia pienempiin ja kevyempiin. Tuloksena on pitkänomainen, linjakas, siro ja veistoksenomainen ajokki ajo-ominaisuuksiaan kuitenkin menettämättä. Chopperille tyypilliseen ulkoasuun kuuluu muun muassa pitkä keula, korkea ohjaustanko ja ajajalle rento ajoasento. Chopper-harrastajien käsissä syntyykin käyttötaidetta.

Lävi Avikainen on harrastanut moottoripyöräilyä 15-vuotiaasta asti.

– Kun kesäpäivänä ajaa maanteitä prätkällä tuulenvireen lyödessä kasvoihin, tietää mitä on vapaus, kuvaili Avikainen harrastustaan 18 vuotta sitten lehdelle, ja olettaa sopii, että tunne on edelleen sama.

Vuonna 2004 uutisoitiin, että tapahtuma järjestettiin Joutsan venesatamassa. Paikalla oli näyttelyssä noin 40 pyörää, ja kaikkiaan venesatamasta oli laskettu satakunta moottoripyörää. Tuolloin Lävi lupaili tapahtumalle jatkoa, sillä chopper-aate oli miehen mukaan yksinkertaisesti levittämisen arvoinen harrastus. Myös tavan yleisöä tuntui kiinnostavan, sillä paikalla parveili satoja ihmisiä tutkimassa choppereita.

– Olen itse rakentanut kuudesta seitsemän pyörää. Kaksi niistä on vielä jäljellä. Nuorten harrastusmahdollisuuksien huononemisen haluaisin nostaa esille. Tuntuu, että nuorten on vaikeampi aloittaa chopper-harrastusta kuin mitä ennen, ja tämä pitäisi saada muuttumaan, totesi Lävi Avikainen nyt kuluneena lauantaina.

Tämän vuoden Chopper Show:n yksi osallistuja oli Henry Sankala, varsin tyylikkäällä vuoden 1957 Harley Davidson Panheadilla. Sami Lahtinen oli tehnyt chopperiin osat. Sankala kertoi, että 10 vuoden projekti, jossa 7 vuotta oli ollut hiljaiseloa, oli nyt saatu päätökseen.

– Sami ammattimiehenä teki osat, itse tein hiomista ja kiillottamista ja yhdessä tämä koottiin. Kaksipyöräiset ovat aina kiehtoneet, ja ekan autonkin hommasin vasta 26-vuotiaana.

– Chopperit iski vuoden 1982 Brittirallissa (englantilaisille moottoripyörille suunnattu kokoontumisajo). Silloin näin tällaisen keulan, se kiilteli niin hienosti ja teki vaikutuksen. Sain siitä kipinän, että tuollaisen minäkin vielä haluan, naurahtaa Sankala.

Janne Airaksinen

Yläkuva: BSA A7, vuosimallia 1954.

