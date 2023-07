Joutsan pääkirjastossa on esillä Eija Pihlajamäen taidenäyttely Kutsu kukkien puutarhaan ajalla heinäkuun ajan aina 28.7. asti. Pihjalamäki on tuonut näytteille runsaasti akvarellimaalauksiaan, joiden pääosissa ovat kukat ja erilaiset näkymät puutarhasta. Kaikki näyttelyn teokset on maalattu tämän kevään ja alkukesän aikana.

Taiteilija kertoo maalaavansa kausiluonteisesti, ja taidemaalaus on harrastuksena tuttua 90-luvulta lähtien.

– Kun alan jotain tekemään, tässä tapauksessa maalaamaan, niin menen siihen todella syvälle. Jonkun ajan kuluttua voin sitten vaihtaa vaikka kirjoittamiseen. Puutarha ja kukat tuntuivat sillä hetkellä sopivimmalta maalausten aiheiksi, sillä kun pidän jotain asiaa kauniina, niin haluan jakaa ja välittää sen muille ihmisille, taustoittaa Pihlajamäki taidenäyttelynsä teemaa.

Yläkuva: Tämän teoksen nimi on Uskolliset. Liitteenä siihen on runo; Juhannusruusut ihanat, uskolliset, vuodesta toiseen hurmaavat.