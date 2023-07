Ollila Suomen Vahvin Mies -finaaliin – sitä ennen edessä kutsukilpailu Unkarissa

Joutsalainen Henry Ollila sijoittui kesäkuussa kolmanneksi Vihdin Vahvin 2023 -kilpailussa. Sijoituksellaan Ollila varmisti itselleen paikan Suomen Vahvin Mies -finaaliin, joka käydään 11–12. elokuuta Alahärmässä. Vihdissä Ollilan lisäksi avoimessa sarjassa oli mukana kymmenen kilpailijaa.

– Kahden vuoden kisatauko polvileikkauksen takia jännitti, mutta taistelijaluonteeni ansiosta venyin ja lajivoitto atlaskivissä varmisti finaalipaikan. Karsinta oli todella tiukka ja erot olivat todella marginaalisia yhdentoista järkäleen kesken.

Suomen Vahvin Mies -kilpailua uudistettiin tälle vuodelle ottamalla mukaan karsintakilpailut, joita on yhteensä kolme. Jokaisesta karsintakilpailusta jaetaan paikat finaaliin kolmelle uudelle henkilölle per sarja. Edellisen vuoden mestari saa suoraan paikan Alahärmän finaaliin.

– Uudistukset karsintojen suhteen ovat mielestäni oikein tervetulleita. Saadaan uskottavuutta urheilulajina ja Suomen Vahvin -kisa saa tällä tavoin näkyvyyttäkin varmasti enemmän. Sekin tietty, ettei itse finaaliin pääse kuka tahansa, vaan ensin pitää taistella tie finaaliin, kiteyttää Ollila.

Viikko ennen Alahärmän koitosta Ollila matkaa Unkariin World´s Natural Strongman Championship -kilpailuun, joka järjestetään noin viiden vuoden välein. Ollila sai kutsun kisaan ainoana suomalaisena.

– Näitä kutsuja ei usein tule ja siksi otan kyllä kutsun vastaan Unkarin kisaan, vaikka se on vain viikkoa ennen Suomen finaalia. Tässä lajissa, jos pääsee ulkomaille kisaamaan, niin se kertoo aina kovasta tasosta Suomessa. Suomessa pääsen kisaamaan joka vuosi, mutta en Maailman Vahvin mies -kisoihin.

Ollilan treenaaminen on sujunut hyvin ja viime vuonna leikattu polvi on kuntoutunut siinä mukana. Ollila lähtee tuleviin kilpailuihin luottavaisin mielin, vaikka mutkia on matkalle tänäkin vuonna tullut.

– Selässä SI-nivel kiukkuilee välillä ja joudun sen takia jättämään treenin kesken. Vihdin kisaan jouduin hakemaan kortisonipiikin ja särkylääkettä. Mutta tämä on urheilua ja todella brutaalia sellaista, urheilija ei tervettä päivää nää.

Unkarissa kisataan viidessä lajissa yhtenä päivänä, Alahärmässä käydään kymmenen lajia kahdessa päivässä. Suomen Vahvin Mies -finaalin lajit ovat taakan kanto, viikinkipunnerrus, akselin nosto (mave), etupito, yhdistelmälaji, kuorma-auton veto, tukkipunnerrus, conan, seinän yli heitto sekä kivet.

– Suomen Vahvin -finaalilajit ovat oikein hyviä! 10 lajia kisataan kahdessa päivässä ja näissä lajeissa monipuolisuus palkitaan. Moni voi pärjätä viiden lajin kisoissa, mutta 10 lajin kisassa erotetaan jyvät akanoista, summaa Ollila.

Jonna Keihäsniemi

