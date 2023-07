Joutsan vuoden reserviläiseksi Harri Hautala

Joutsan vuoden reserviläiseksi on valittu paikallisten reserviläisyhdistysten kevätkokouksessa reservin korpraali Harri Hautala.

Perusteluina mainittiin, että liittymisestään asti Hautala on ollut aktiivinen osallistumaan paikallisosaston toimintaan. Hän on ollut kokouksissa sekä muissa tapahtumissa aktiivisesti mukana ja osallistui muun muassa viime kesänä maanpuolustusjuhlaan olemalla mukana ohimarssissa. Hautala on osastonsa piirihallituksen jäsen.

Res. korpraali Harri Hautala vastaanotti Joutsan seudun reserviläisten vuoden reserviläisen kunniakirjan Markku Arpiaiselta (Joutsan seudun reserviläiset ry) ja Tapio Kämpiltä (Joutsan Reserviupseerit ry). Yläkuva: Markku Arpiainen.