Jousitien ja Yhdystien muuttaminen kaduiksi etenee kaavoituksessa

Valtion tahtotila on jo vuosia ollut se, että Jousitie ja Yhdystie tulisi siirtää Joutsan kunnan haltuun ja hoitovastuulle. Kunnan kanta on taas ollut, että valtion tulee kunnostaa kyseiset tiet ennen kuin kunta voi harkita niiden vastaanottamista. Vuonna 2019 uutisoitiin, että silloin teetetyn konsulttiarvion mukaan Jousitien ja Yhdystien vaatimat kunnostustyöt maksaisivat yli miljoona euroa.

Kunnan ja Keski-Suomen ely-keskuksen palavereissa on todettu, että maanteiden muuttuessa kaduksi, ely-keskus parantaa väylät perustasoon. Jos kunta haluaa parempaa laatutasoa, sen osalta kustannukset jäävät kunnan kontolle. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio ei mainittuja väyliä ainakaan uudenveroisiksi paranna.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Kunta teettää suunnitelman Yhdystiestä, jolloin päästään keskustelemaan mahdollisesta kuntoonpanosta ja kustannusjaosta. Ely-keskus tekee omat vastaavat suunnitelmat Yhdystiestä ja Jousitiestä katselmuksessa havaittujen kuntopuutteiden perusteella.

Yhdystien asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 29.03.2023– 27.04.2023 muistutusten ja lausuntojen antamista varten. Kaava-aluetta laajennettiin vähäisesti yleisen tien alueelle valtatielle ja katualue on osoitettu nykyisen kiinteistöjaon mukaisesti. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Ensimmäinen valtuusto syyskaudella saanee asian päätettäväkseen.

Lisäksi lautakunta kuulutti vireille asemakaavan Joutsan maanteiden muuttamiseksi kaduiksi Jousitien osalta ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen.

Pari vuotta sitten näillä teillä tehtiin katselmukset. Tulokset eivät ketään niillä liikkunutta yllätä. Yhdystien ajorata oli pahasti urautunut ja huonokuntoinen. Reunakivet olivat paikoittain syvässä. Korjauksena on ehdotettu liukuvalua nykyisten päälle tai viereen tarvittavin osin.

Jousitieltä kirjattiin ylös, että hidastetöyssyt ja ajoradat ovat huonokuntoisia ja kevyen liikenteen väylillä on korjaustarpeita. Sen sijaan Joutsansalmen silta on päätien osalta juuri peruskorjattu, joten se on hyvässä kunnossa. Sama koskee viereistä kevyen liikenteen siltaa.

Aikomuksiin liittyy myös Nelostielle tehty aluevaraussuunnitelma, missä Joutsan taajaman kohdalle on esitetty eritasoliittymäjärjestelyt. Tällöin nykyinen suora tasoliittymä Yhdystien kohdalta poistuu. Valtatien parantamisen aikatauluista ei ole tietoa. Yhdystien hallinnollista prosessia viedään kuitenkin eteenpäin omana tapauksenaan.

Hallinnollinen prosessi etenee siten, että asemakaavaa muutetaan niin, että Yhdystie on merkitty katualueeksi. Se ei muuta hallinnollista luokkaa. Ennen kuntoonpanoa ja hallinnollista muutosta kunnan ja ely-keskuksen välillä tehtävällä sopimuksella määritetään aikataulut muun muassa kadunpitopäätöksen osalta. Hallinnon muutos vaatii kunnalta kadunpitopäätöksen.

Tekninen johtaja Arttu Mönkölä aikoo tutkia, saisiko kunnan osuuden rakentamiseen rahoitusta EU:n JTF-rahastosta tai Traficomin kautta. Suunnitteluun Yhdystien osalta käytetään keskusta-alueen kehittämiseen varattua määrärahaa, millä myös saadaan näkemys siitä, mitä puretun Liikekeskuksen tontille tehdään tulevaisuudessa.

– Tässä on monta muuttujaa, jotka tulee yhteensovittaa, mutta toivon, että seuraavan vuoden keväällä tai kesän tienoilla meillä on näyttää, konkreettista edellä mainituissa asioissa, arvioi tekninen johtaja Mönkölä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Minkälainen bulevardi Yhdystiestä tulevaisuudessa muodostukaan, niin se selviää jatkossa, kun keskusta-alueen suunnittelu lähtee käyntiin. Samalla luodaan näkemys siitä, mitä muun muassa entisen Liikekeskuksen tontille tehdään.