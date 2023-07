Keskisuomalaiset eivät halua siirtää kuntien tehtäviä hyvinvointialueille

Keski-Suomen maakunnan asukkaista joka neljännellä on erittäin tai melko myönteinen mielikuva sote-uudistuksesta (25 %), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Joka kolmas kyselyvastaaja arvioi näkemyksensä neutraaliksi, eli ei myönteiseksi, eikä kielteiseksi (33 %).

Yhtä monella eli kolmanneksella (33 %) on puolestaan kielteinen mielikuva uudistuksesta. Kahdeksan prosenttia maakunnan vastaajista ei osaa sanoa mielipidettään. Keski-Suomessa suhtaudutaan sote-uudistukseen hivenen myönteisemmin kuin maakunnissa keskimäärin.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Keski-Suomen vastaajista joka kolmas (33 %) ilmoittaa olevansa erittäin tai melko hyvin perillä sote-uudistuksesta. Toisaalta lähes yhtä suuri osuus vastaajista katsoo oman tietämyksensä olevan asiassa heikkoa (31 %). Maakunnan asukkaiden kokema sote-tietämys vastaa koko maan tuloksia.

Sen paremmin Keski-Suomessa kuin koko maassakaan kovin moni ei usko sote-uudistuksen parantavan nykyistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tasoa. Päin vastoin, noin joka toinen uskoo palveluiden tasavertaisuuden maan eri puolilla heikkenevän uudistuksen myötä (51 %). Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden uskotaan heikkenevän perustasolla (47 %).

Joka toinen keskisuomalainen aikuinen kuitenkin arvioi, että omat mahdollisuudet saada laadukkaita sote-palveluita säilyvät ennallaan tai kohentuvat (50 %).

Keski-Suomen maakunnan asukkaista huomattavan moni ajattelee lisäksi, että soten seurauksena mahdollisuudet hillitä kustannusten kasvua heikkenevät (41 %). Tästä huolimatta hyvinvointialueiden toiminnan rahoittaminen vastaisuudessa hyvinvointialueverolla tyrmätään. Harvempi kuin joka viides (18 %) maakunnan kyselyvastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sotepalveluiden rahoittamiseksi olisi luotava uusi hyvinvointialuevero.

Tutkimuksessa vastaajille esitettiin joukko sote-uudistuksen jälkeen kunnille jääviä tehtäviä. Heiltä kysyttiin, mitkä kaikki kunnille jäävistä tehtävistä ovat sellaisia, jotka tulisi myös siirtää hyvinvointialueen tai maakunnan vastuulle.

Mikään tehtävä ei osoittautunut sellaiseksi, että enemmistö haluaisi vastaisuudessa siirtää sen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Siirtohalut ovat kaikkiaan hyvin vähäisiä. Keski-Suomessa eniten siirtokannatusta saavat elinkeinojen edistäminen (24 %), lukiot ja ammatilliset oppilaitokset (18 %) sekä kirjastopalvelut ja muut kulttuuripalvelut (16 %). Kaikissa näissäkin kannatus on siis varsin vähäistä ja muissa ehdotetuissa tehtäväsiirroissa vielä vähäisempää.

Keskisuomalaiset suhtautuvat kuntien tehtävien siirtämiseen hyvinvointialueiden vastuulle varsin samantasoisesti kuin väestö koko maassa keskimäärin. Mielipiteet ovat jonkin verran muuttuneet vuodesta 2018. Keski-Suomessa on hieman aiempaa vähemmän halua siirtää tehtäviä kunnilta maakunnille.

Antti Mykkänen

Asiamies / KAKS

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar Public. Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa tammikuussa 2023. Haastatteluja tehtiin Keski-Suomessa 261. Vastaajat edustavat maakunnan 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on Keski-Suomessa kuusi prosenttiyksikköä suuntaansa. Koko maan väestöä edustava vertailuaineisto sisältää 4 013 haastattelua. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Koko maata edustavassa aineistossa virhemarginaali on suurimmillaan yksi ja puoli prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös: JS 25.5.2023: Keski-Suomessa on hyvä asua ja elää