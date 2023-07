Sana sunnuntaiksi: Apostolit ihmisyyden kirkastumisen esikuvina

Kesä on kirkossa monien juhlien aikaa. Lukuisissa ortodoksisissa pyhäköissä vietetään kesäisin vuosijuhlaa, eli karjalaisittain praasniekkaa. Tätä temppelijuhlaa vietetään sen pyhän muistoksi, jolle kirkkorakennus on pyhitetty. Praasniekka on perinteinen koko kansan juhla, joka on kutsunut ihmiset yhteen laajaltakin alueelta. Viime viikolla ortodoksinen kirkko juhlisti apostolien ja erityisesti apostolien Pietarin ja Paavalin juhlapäivää.

Helluntain jälkeiset evankeliumiluvut ovat valmistaneet meitä apostolien juhlaan. Niissä on muun muassa kerrottu, kuinka Jeesus kutsui kokoon opetuslapsiaan. Näistä ensimmäisiä olivat Simon Pietari ja hänen veljensä Andreas. Ammatiltaan veljekset olivat kalastajia, mutta Kristusta seuratakseen he olivat valmiit luopumaan kaikesta. Uskossaan Simon oli esimerkillinen. Hän muun muassa tunnusti ensimmäisten joukossa Jeesuksen Messiaaksi ja Jumalan Pojaksi. Niinpä hän sai Kristukselta lisänimen Keefas, kreikkalaisessa muodossaan Pietari, joka tarkoittaa kalliota: ”Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.”

Paavali, jonka juhlaa vietimme Pietarin rinnalla, ei kuulunut alkuperäisiin apostoleihin. Hänet tunnettiin alun perin nimellä Saul, ja hän oli tunnustuksellinen kristittyjen vainoaja. Kaikki kuitenkin muuttui itse Kristuksen ilmestyttyä Saulille Damaskoksentiellä. Tähän ilmestykseen Paavali viittaa toisessa kirjeessään korinttilaisille kirjoittaessaan miehestä, joka temmattiin kolmanteen taivaaseen ja sai kuulla jumalallisia sanoja. Ilmestyksen jälkeen Saul oli muuttunut mies. Opittuaan lisää Kristuksesta hänet kastettiin nimellä Paavali ja hänestä tuli yksi kirkon suurimmista lähetystyöntekijöistä ja saarnaajista.

Nämä kaksi apostolia ovat molemmat kirkon tukipilareita. Pietari oli opetuslapsista aina ensimmäinen, oli kyse sitten Kristuksen tyhjästä haudasta tai ylösnousseen Kristuksen kohtaamisesta. Joskus toiminta kävi ajatuksen edellä, ja tästä Kristuskin sai joskus häntä torua.

Pietari oli kuitenkin aina läsnä, kun tarvittiin, ja tälle kalliolle Kristus rakensi alkuseurakunnan. Paavali puolestaan oli periaatteen mies, joka löydettyään Totuuden, omisti joka solunsa tästä Totuudesta julistamiselle. Näin hänestä tuli apostoli ja evankelista Johanneksen ohella kirkon ensimmäinen teologi.

Sekä Pietari että Paavali edustivat äärimmäisiä persoonia, joiden ominaisuudet pääsivät kunniaansa Jumalan työssä. Heidän erityisyytensä oli voimavara, jonka Jumala kirkasti. Jumala kutsuu kaikkia meitäkin kantamaan lahjamme hyvyyden työhön. Kun vastaamme tuohon kutsuun, kuulemme Kristuksen opetuksen ja seuraamme sitä, meistäkin voi Jumalan työtovereina tulla täydellisiä, ei persoonaamme kadottaen, vaan sen kirkastaen. Silloin puhdistamme Jumalan kuvan ja kaltaisuuden itsessämme ja voimme vetää myös muut ympäriltämme pelastukseen. Pyhät apostolit Pietari ja Paavali toimikoot meille esikuvina Jeesuksen seuraamisesta.

isä Mikko Mentu

Saimaan ortodoksinen seurakunta