Joutsa Chopper Show tulee taas – nyt on juhlavuosi

Joutsa Chopper Show järjestetään 8.7. jälleen keskustassa sijaitsevan Valkoisen kartanon pihapiirissä. Tomi ”Lävi” Avikaisen organisoimalle tapahtumalle tulee 20 vuotta täyteen, joten kyse on juhlavuodesta.

Joutsa Chopper Show on rakenneltujen moottoripyörien taidenäyttely, ja mukana on myös autoja ja polkupyöriä. Yleisön on tarkoitus valita omasta mielestään kauneimmat ja päheimmät näiden joukosta eri sarjoista, ja äänestää suosikkiansa. Avikainen kehottaa kaikkia paikalle tulevia todellakin valitsemaan suosikkinsa, sillä vertailu on Chopper Show:ssa aina mielenkiintoista.

– Ehdottomasti kannattaa äänestää omasta mielestään parhainta. Myös ammattilaistuomaristo tekee niin, ja on mielenkiintoista, että vain harvoin yleisön ja ammattilaistuomariston valinnat osuvat yksiin, kertoo Avikainen.

Luokat: Chopper, HD Chopper, Custom, Classic Custom, Racer/Flat track, Hot rod/Custom Car, Bicycle, Jury´s Choice.

Valkoisen kartanon piha-alueelle tulee yleensä noin 70 moottoripyörää näytteille plus autot ja polkupyörät siihen päälle. Yleisöä käy paikalla vähän säästä riippuen keskimäärin 1.500 henkeä. Parhaimpina vuosina tapahtuma on vetänyt 3000–4000 henkeä.

Alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi alueelle. Näyttelyn päättymisen jälkeen Joutsan Kinolla esitetään leffa A good day to die, joka kertoo suomalaisten junakulkurien alakulttuurista.