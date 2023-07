Harmonikan juhlaa Joutsassa

Harmonikkalegenda Veikko Ahvenaisen konsertti kuullaan tänäkin kesänä Joutsan Ns talossa sunnuntaina 16.7. Tilaisuudessa esiintyvät Veikon lisäksi hänen puolisonsa harmonikkataituri Carina Nordlund ja Itä-Hämeen Harmonikat joht. Juha Saarinen.

Ohjelmassa kuullaan ikivihreitä säveliä maailmalta, suosittuja tangoja, valsseja ja muita ikivihreitä. Upeaa kuultavaa on myös Veikon sovittama kansainvälinen sävelsikermä, jota on katsottu YouTubessa yli 300.000 kertaa.

Kuopion Männistössä syntynyt Veikko soitti ensimmäisen soolokonserttinsa 19-vuotiaana Kuopion kaupungintalossa vuonna 1948. Tänään 75 vuotta myöhemmin takana on lähes 5.000 konserttia eri puolilla maailmaa aina Moskovan Tshaikovskin konserttisalista kuuluisaan Washingtonin katedraaliin Yhdysvalloissa. Ahvenainen teki ensi levytyksensä vuonna 1955 ja nyt hän on maamme eniten levyttänyt artisti 1087 levytyksellä.

Martti Vainion innoittamana Veikko on juossut 31 täyspitkää maratonia. Hän on huippukunnossa ja konserttikiertueet jatkuvat edelleenkin.

– Tänä vuonna täytän toisen kerran 47 vuotta, hän naureskelee.

Ahvenainen on saanut Pro Finlandia-mitalin vuonna 2010 ja kansainvälinen Harmonikkaliitto Cofédération Internationale des Accordéonistes (CIA) on palkinnut hänet arvostetulla Merit Award -palkinnolla vuonna 2020. Tulevassa konsertissa on hänen uusimman Ilta Oulunjoella -levyn julkistus. Konsertissa on saatavana myös Veikon kirjoittama suosittu kirja Hanurini muistoja, joka kertoo uskomattoman tarinan savolaispojan tiestä maailman konserttilavoille.